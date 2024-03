Bazaga: “Almaraz es la industria más fuerte que hay en Extremadura”

“Siempre hemos manifestado que es una de las industrias más importantes, si no la más importante y más fuerte que hay en Extremadura. Es importantísima para la energía a nivel nacional. No hemos tenido nunca dudas, nosotros creemos y confirmamos que tiene que seguir abierta”. Así se ha referido este martes la portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, sobre el mantenimiento de la central nuclear de Almaraz, después de que este pasado fin de semana el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, manifestara en una entrevista a este diario sus dudas sobre su necesidad.

Quintana se refirió a la parada del rector de la unidad I de la central que se registró hace unos días y que, según las palabras del delegado, no había tenido consecuencias en el consumo. “Se ha parado un rector y nosotros no hemos notado nada, seguimos teniendo luz y además no ha subido”, dijo exactamente Quintana. Lo que le lleva a pensar que quizá esta infraestructura ya no es tan necesaria. Precisamente esto es lo que se critica desde la Junta de Extremadura, que los socialistas no exijan al Estado el mantenimiento de Almaraz: “Las dudas vienen del PSOE que no tiene muy claro ni a nivel europeo, nacional ni regional la posición que tienen. La nuestra es clara y firme, apoyamos que la central nuclear del Almaraz debe estar abierta”, puntualizó Bazaga.

Sus declaraciones se unen a las de las cámaras de comercio de la región, que esta semana han hecho público también un comunicado en el que apoyan que esta infraestructura siga en activo. Cerrarla, advierten, sería un revés para la zona. Citan estudios que apuntan a la pérdida del 36% de la población activa si Almaraz deja de funcionar y a que emigraría un tercio de los habitantes. En estos momentos la central sirve precisamente para fijar población en esta zona, pues genera 700 empleos directos, la mitad de titulados superiores, lo que hace que Almaraz sea el municipio de la región con la renta per cápita más alta de la región.

