¿Qué deducciones autonómicas me puedo aplicar en Extremadura?

Un año más, arranca la campaña para realizar la declaración de la renta. A partir de este miércoles, 3 de abril, y hasta el próximo 1 de julio, los casi 520.000 contribuyentes de la región pueden confirmar el borrador facilitado por la Agencia Tributaria. En el caso de Extremadura, la principal novedad este año será la entrada en vigor de la rebaja autonómica del IRPF, que supondrá un ahorro medio de 300 euros por declarante. Lo más sencillo y habitual en los últimos años es que sean los propios contribuyentes los que confirmen el borrador por internet, y en estos casos, hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones para no incurrir en errores.

"Lo primero, que los datos que nos manda Hacienda no son siempre los correctos", explica Ana Romero Dorado, economista y delegada provincial de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) en la provincia de Badajoz Pueden haber cambiado nuestras circunstancias personales, familiares o laborales y en estos casos, hay que facilitar los datos: si cambiamos de domicilio, si tenemos hijos, si nos mudamos de comunidad autónoma. "Confirmar el borrador por las buenas a veces puede dar paso a errores, y no por confirmar los datos de Hacienda estamos haciendo bien la declaración de la renta", recuerda Romero, que apunta además que si hubiera algún error, "la culpa siempre será nuestra, no de Hacienda".

Para las declaraciones de renta más sencillas, aquellas que solo incluyen rendimientos de trabajo con solo un sueldo, la responsable de la Aedaf considera que el borrador se puede confirmar sin problemas por internet si se comprueba que los datos son correctos y ante cualquier duda, se consulta por vía telefónica con la Agencia Tributaria. "Recomendamos acudir a un despacho profesional cuando hay cuestiones más complejas: transmisiones patrimoniales, alquileres..." Y en este sentido recuerda: "tenemos que tener claro que es el contribuyente el que tiene que aportar la información. No por el hecho de que no esté en los datos oficiales estamos exentos de tributar por ello".

Hasta 13 deducciones autonómicas

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de confeccionar la declaración de la renta son las deducciones. Las hay de dos tipos: estatales y autonómicas, y según explica Ana Romero Dorado, "pueden suponer un ahorro fiscal importante" y Hacienda nunca las incluye por defecto. Las más desconocidas suelen ser las autonómicas, y no es una cuestión baladí porque por ejemplo en el caso de Extremadura, son 13. Tres de ellas se estrenaron el año pasado y pese a su importancia, debido al desconocimiento de la población apenas han tenido repercusión entre los contribuyentes.

Las deducciones autonómicas en vigor para la Campaña de Renta 2023 en Extremadura · Deducción del 15% para todos los contribuyentes con residencia habitual en pueblos de hasta 3.000 habitantes. · Deducción del 10% por compra de vivienda u obras de rehabilitación en pueblos de menos de 3.000 habitantes. · Los menores de 35 años podrán desgravarse el 25% de las cantidades satisfechas en concepto de intereses de la hipoteca. Valor máximo de la vivienda:180.000 euros · Deducción por adquisición de la vivienda habitual para jóvenes y para víctimas del terrorismo con residencia en la Comunidad Autónoma de Extremadura. · Deducción por trabajo dependiente. · Deducción por cuidado de familiares discapacitados. · Deducción por acogimiento de menores. · Deducción por partos múltiples. · Deducción por la compra de material escolar. · Deducción por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución de sociedades o ampliación de capital en las sociedades mercantiles. · Deducción autonómica por cuidado de hijos menores de hasta 14 años inclusive. · Deducción para los contribuyentes viudos. · Deducción autonómica para arrendamiento de la vivienda habitual.

Es una cuestión sobre la que también la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta, Elena Manzano, ha llamado la atención, tras conocerse que por ejemplo, solo el 12% de los potenciales beneficiarios se desgravó el año pasado por vivir en zonas rurales. Esta deducción es actualmente una de las que tiene un mayor límite de renta (28.000 euros en tributación individual, frente a los 19.000 que aplican otras como la de material escolar) y para beneficiarse el único requisito es residir en un pueblo de menos de 3.000 habitantes. "Con ella queremos compensar el coste que supone vivir en estos municipios", ha recordado Manzano este miércoles en rueda de prensa. El año pasado, supuso un reintegro medio de 160 euros por declaración.

Novedades para esta campaña

Con respecto a las deducciones autonómicas, la principal novedad de este año es la modificación de la deducción por arrendamiento de vivienda habitual, que amplía su cuantía. Por una parte, el porcentaje pasa del 5% (10% para zonas rurales) al 30% en todos los casos; y por otra, el límite máximo deducible anualmente aumenta de 300 a 1000 euros anuales (de 400 a 1500 euros en el caso de que la vivienda se ubique en zona rural). Igualmente, se amplía el ámbito subjetivo incorporando nuevos colectivos a los potenciales beneficiarios, así como elevando los límites máximos de renta para poder aplicarla. La Consejería de Hacienda calcula que esta medida afectará a unos 1.570 declarantes, con un impacto conjunto estimado de un millón de euros. Pueden beneficiarse menores de 36 años, familias numerosas, personas con discapacidad y, por primera vez, familias monoparentales.

En el caso de las deducciones estatales, el principal cambio afecta a la deducción por maternidad. Hasta el año 2022 solo las madres trabajadoras se podían beneficiar de la deducción de 1.200 euros anuales por cada hijo menor de tres años. Ahora, incluso si en el momento del nacimiento no estaba la madre trabajando sino cobrando el desempleo, o también si con posterioridad cotizó 30 días o más, podrá beneficiarse de esta deducción y solicitar el abono anticipado de 100 euros al mes.

Esta ampliación entre 2020 y 2023 de las madres beneficiadas alcanza también a los 1.000 euros adicionales por gastos de custodia del hijo menor de tres años en guarderías o centros de educación infantil. Se debe tener en cuenta que una sentencia del Tribunal Supremo del 8 de enero de 2024 ha extendido la deducción por maternidad en el IRPF a los gastos de custodia de menores de tres años en guardería, aunque el centro no cuente con la autorización de centro educativo.

Tras la sentencia, la Agencia Tributaria instó a todas las guarderías que cuenten con la autorización para la apertura y funcionamiento de la actividad de custodia de menores a presentar la declaración informativa a través del modelo 233, informando de los potenciales beneficiarios de la deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

