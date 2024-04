758 días en huelga (sin efecto) en el servicio de ambulancias

Llevan oficialmente 758 días en huelga indefinida. Más de dos años, desde el 7 de mazo de 2022, aunque apenas se note en el servicio que prestan los 1.200 trabajadores del servicio de ambulancias en el Servicio Extremeño de Salud (SES) y que gestiona la empresa Ambuvital. En la práctica es una huelga sin efecto porque no están claros los servicios mínimos que tienen que realizar.

«En estos casos primero la administración debe determinar cuáles son los servicios esenciales y la empresa posteriormente debe asignar los recursos humanos y materiales para que se cumplan. Pero lo que tenemos hasta ahora es solo la parte del SES, que decretó unos servicios mínimos que se debían cumplir (del 100% en los servicios de urgencias y del 75% en los servicios programados), sin embargo, la empresa ha estado haciendo una interpretación interesada de esa disposición y prácticamente ha dejado sin efecto la huelga porque pone a los trabajadores en una situación de indefensión», explica Víctor Arnelas, coordinador de USO, el sindicato mayoritario en el comité de empresa de Ambuvital.

Ante esta situación «enquistada», el próximo lunes, 8 de abril, trabajadores y empresa tienen un acto de conciliación para intentar acordar la implementación de los servicios mínimos y que esta huelga oficializada hace dos años pueda tener, al fin, algún efecto en la consecución de sus reivindicaciones.

El motivo de la huelga es lograr un nuevo convenio colectivo para el sector. El actual caducó en 2018, incluye sueldos que ya han sido superados por el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de este 2024 y no contempla ni siquiera subidas anuales. Eso obliga a los trabajadores en muchas ocasiones a realizar más horas extraordinarias de las que marca la normativa o a asumir guardias sin el tiempo de descanso establecido para poder incrementar sus sueldos. «Somos un servicio esencial, que lo ha dado todo durante la pandemia y es increíble que no se nos contemple poder vivir de una manera normal», denuncia Rafael Garzo, presidente del comité de empresa de Ambuvital. «Estamos muy agotados porque estamos intentando no perjudicar a los pacientes, pero no recibimos respuestas. La empresa se niega a firmar un nuevo convenio desde hace años, pero el SES tampoco toma cartas en el asunto porque no facilita que haya un concurso adaptado a un nuevo pliego, simplemente saca un pliego adaptado a un convenio antiguo, por lo que sigue la rueda», añade Garzo.

Reclaman un nuevo convenio; el actual caducó en 2018 y contempla sueldos por debajo del salario mínimo

Para intentar solventar el conflicto, el SES ha anunciado que está trabajando ya en unos nuevos pliegos para volver a sacar a licitación el servicio de ambulancias, pero los representantes ya avisan que eso nada cambiará si no se actualiza primero el convenio. «La empresa nos ha presentado una propuesta para pasar de 1.096 euros de salario bruto en 14 pagas a 1.350 euros en 15 pagas, pero dice que sería únicamente de aplicación al inicio de la nueva licitación, con lo que esto puede suponer, ya que la licitación actual puede ser prorrogada todavía por tres anualidades, lo que firmar ese convenio supondría condenar a los trabajadores hasta tres años más a sueldos por debajo del salario mínimo», apunta Arnelas. «Este sector siempre ha vivido un retraso en Extremadura», concluye Garzo.

Suscríbete para seguir leyendo