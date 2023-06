Con el permiso de exploración para la mina de litio ya concedido ¿cuáles son los siguientes pasos para continuar con vuestro proyecto?

La verdad es que vamos cumpliendo con la hoja de ruta que nos habíamos marcado desde un principio y que hemos comentado en varias ocasiones. En estos momentos estamos incorporando al proyecto los comentarios y sugerencias al documento de inicio, que presentamos a finales de año, y que la Junta de Extremadura nos acaba de hacer llegar. Una vez incorporados presentaremos el proyecto definitivo a la Junta y solicitaremos el permiso de explotación, de forma que se activen los procedimientos de evaluación ambiental.

Las encuestas dibujan un cambio de opinión sobre la mina de litio entre los ciudadanos. ¿Cuál es ahora mismo el estado de la cuestión?

Sí, la última encuesta realizada por Celeste-TEL -con 2.000 personas consultadas en la ciudad de Cáceres- refleja un apoyo creciente a nuestro proyecto industrial, algo que creo que es consecuencia del esfuerzo que hemos hecho para dar respuesta a las inquietudes de la sociedad cacereña (extracción 100% subterránea, unos de energías verdes y de aguas residuales, planta de hidrógeno verde…). El resultado es que hoy siete de cada diez cacereños están convencidos de que la puesta en marcha del proyecto industrial integrado de procesado de litio que promueve Extremadura New Energies en Cáceres traerá beneficios tanto a la ciudad como al conjunto de la comunidad autónoma extremeña, y al mismo tiempo se va reduciendo la oposición inicial. Es evidente que todo esto es consecuencia del esfuerzo que ha realizado la empresa para poner sobre la mesa un proyecto totalmente nuevo, que es referente en toda Europa por su innovación y por sus características sostenibles.

Extremadura New Energies está apoyando multitud de iniciativas en la ciudad, desde jóvenes cofrades hasta el propio equipo de baloncesto local. Algunos entienden esta estrategia como «compra de voluntades». ¿Qué les dice a los que piensan así?

Bueno, eso responde al desconocimiento de los actuales modelos empresariales. Hay que pensar que ya hace muchos años que todas las grandes empresas de nuestro país han dado un paso más en las políticas de responsabilidad social corporativa, y eso pasa por estar mucho más conectados con la ciudadanía y, sobre todo, por abrir líneas que permitan que parte de los fondos de la compañía sirvan para mejorar la sociedad local. Y en eso estamos. Actualmente estamos analizando los proyectos que se han presentado a la Fundación, y la verdad es que hay ideas muy interesantes que estudiamos con mucho cariño, a ver hasta dónde podemos llegar este año. Pero que la gente tenga claro que nuestra idea es estar aquí muchos años, y seguir trabajando y colaborando con todos los agentes locales que podamos. Ese es un objetivo irrenunciable.

Existe la opinión de que la mina que pretenden poner en marcha agotará el agua y que su actividad será contaminante. ¿Se corresponde eso con la realidad?

Es curioso, porque si uno ve quienes son los que dicen esas cosas, se ve muy claro que son los que no conocen el proyecto porque no han querido que se lo expliquemos. Me he sentado con mucha gente en este último año, y cuando les explico el nuevo proyecto en detalle todos me reconocen que es muy complicado mejorarlo aún más. Y esa es la realidad. En el caso del agua, ya lo hemos dejado claro: usaremos aguas residuales de la depuradora que gestionaremos en circuito cerrado, y será mucha menos agua de la que dicen los que se oponen al proyecto, entre otras cosas porque ellos se basan en lo que hacen otros y no en nuestros datos. Y lo mismo con la contaminación. Se ha diseñado una planta innovadora con el objetivo de tener ‘emisiones cero’, se usará hidrógeno verde como combustible y maquinaria y vehículos eléctricos, así como un proceso de extracción del litio que no necesita ácido sulfúrico. Esa es la realidad, y el resto son historias que se inventan algunos para intentar generar confusión y miedo. Por eso, quiero dejar claro que nuestras puertas están abiertas para cualquiera que quiera sentarse con nosotros para que le explicamos el proyecto en detalle y le aclaremos cualquier duda que pueda tener. Se puede estar a favor o en contra, pero al menos con información y datos reales.