El día 1 de junio se activa en Extremadura la época de peligro alto de incendios, aunque lo hará con un riesgo a la baja por las lluvias de los últimos días, que se prevé que se prolonguen aún en el inicio del mes próximo. Es un escenario mucho más favorable que el de hace un año (la primera ola de calor se produjo a finales de mayo) y también es mejor que el que había hace diez días, cuando se produjo el incendio que ha arrasado unas 10.000 hectáreas en Gata y Hurdes: el fuego corrió por el monte seco tras meses sin lluvias, temperaturas por encima de la media y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora.

"Las lluvias de los últimos días mejoran el panorama porque van a permitir que la vegetación de matorral y arbolado se carguen de humedad y con eso pueden aguantar hasta bien entrado el verano. El pasto no, pero el matorral y el arbolado mantendrán humedad. Eso nos beneficia a todos", ha resaltado este martes el director general de Política Foresta en funciones, Pedro Muñoz. Ha participado junto a la consejera de Agricultura en funciones, Begoña García Bernal, en el comité de dirección del Plan Infoex, que se ha celebrado en el Centro Operativo Regional (COR) el Servicio de Prevención y Extinción, coincidiendo con la publicación hoy en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) de la orden que activa la época de peligro alto de incendios entre el 1 de junio y el 15 de octubre (aunque siempre se puede prorrogar si se considera necesario)

Las lluvias dejan un panorama más tranquilo, a priori, para las próximas semanas; "habrá humedad, al menos durante otro mes más" desde que cesen las lluvias, según la estimación de muñoz. Más allá de ese horizonte, el desarrollo de la campaña de incendios estará condicionada en gran medida por la climatología y especialmente por las olas de calor que se registren. "Dependerá de cuántas sean, la duración que tengan y la continuidad con la que haga calor. Si tenemos olas como las del año pasado, surgirán incendios. Con la lluvia que está cayendo ahora va a depender de si hay alguna ola de calor y de la duración que tenga.

Un millar de efectivos para la extinción de incendios este verano

La campaña contará este año con casi 1.000 trabajadores de los que 846 forman parte de la plantilla fija y hay otros 138 fijos discontinuos que se incorporan a trabajar el día 1 de junio. En cuanto a los medios materiales, habrá los mismos medios aéreos que el año pasado y un pequeño refuerzo en el caso de los terrestres. El Infoex contará con 9 helicópteros y dos hidroaviones propios; además de otros medios que aporta el Ministerio para la Transición Ecológica: un helicóptero kamov que estará en Plasencia y dos hidroaviones que tendrán su base en Talavera la Real. En cuanto a los medios de tierra, hay 58 camiones (cuatro más que el año pasado y diez nuevos en la flota), además de 41 vehículos pick up, 9 bulldozers y dos tractores.

El comité de dirección del Plan Infoex ha abordado también el inicio de los planes periurbanos de Hurdes y Gata durante el verano, y también de los planes de prevención de incendios en el Parque Nacional de Monfragüe. Los tres encargos ya están contratados.

Hay que recordar que Extremadura mantiene en vigor el riesgo medio de incendios desde el 9 e abril. Es la primera vez que se activa durante tanto tiempo (lo normal es que se haga por una o dos semanas y se regrese al riesgo bajo) porque el año pasado, con un escenario similar no se llegó a tomar esa medida. Sí se activó entonces el riesgo alto de incendios el día 23 de mayo, una semana antes de lo habitual. "Este año hemos preferido adelantar el peligro medio de incendios porque creíamos que era necesario dadas las circunstancias de riesgo", ha dicho el director general. "Si no hubiera estado activo también se habría adelantado la época de peligro alto una semana o diez días", ha matizado. La diferencia entre uno y otro radica en que durante el riesgo medio sólo se cuenta con la plantilla estable y no con el personal de refuerzo que se contrata durante los meses de verano.

¿Qué implica el peligro alto de incendios?

Más allá de que se refuerce el personal y los medios destinados a la extinción de incendios, activar la época de peligro alto implica una serie de prohibiciones relacionadas con el fuego durante su vigencia, entre el 1 de junio y el 15 de octubre. Según recoge la orden de la Consejería de Agricultura publicada este martes en el DOE, no se permite encender fuego en general, y tampoco la quema de residuos vegetales en terrenos agrícolas y forestales (salvo en regadío ); la quema de rastrojos; o abandonar objetos en combustión o artefactos susceptibles de originar un incendio forestal. Tampoco se pueden realizar hogueras y barbacoas las personas fumadores deberán asegurarse de apagar los fósforos y puntas de cigarrillos antes de desecharlos, "quedando prohibido arrojar unos y otros desde los vehículo", recoge la orden. Hay una serie de actividades que requieren además de declaración responsable, como las que requieren maquinaria para corte de metal con radial, trabajos con motosierra o desbrozadora, o el uso de grupos electrógenos, entre otros.

El incendio de Gata y Hurdes no se ha dado aún por extinguido El incendio que ha arrasado unas 10.000 hectáreas en Gata y Las Hurdes no se ha dado aún por extinguido. Estaba previsto que se hiciera a principios de esta semana pero se mantiene aún controlado porque "aún queda alguna carbonera", según ha informado el director general de Política Forestal, Pedro Muñoz. Ese fuego salto en la noche del 17 de mayo y rompió todos los esquemas, agitado por un viento de 30 o 35 kilómetros hora y rachas de hasta 60 kilómetros. La extinción contó con un dispositivo de hasta 800 personas y se dio por controlado el 22 de mayo, en solo cinco días. Las lluvias han obligado a agilizar los trabajos de emergencia que se aprobaron con la declaración como zona de actuación urgente la semana pasada en consejo de gobierno. En en el embalse de Pinofranqueado se colocaron barreras para evitar que las cenizas llegaran a las tomas de abastecimiento y ya se están preparando los diez lotes en los que se repartirán los distintos trabajos para retirar la madera, construir albarradas en los cauces para evitar arrastres, y también fajinas en las laderas para reducir la erosión. La previsión es que puedan estar listos en esta semana para empezar a adjudicar y que las empresas puedan empiecen a trabajar cuanto antes.