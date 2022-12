Osuna: "Guardiola, que venía a renovar el PP, hace 'castings' para los candidatos"

Es el último año de legislatura y además de hacer balance de su gestión, Antonio Rodríguez Osuna también ha aprovechado este jueves el desayuno informativo con la prensa para lanzar sus primeras propuestas electorales (incentivos para que el padrón municipal siga creciendo) y algún dardo a sus contrincantes.

El principal partido de la oposición, el PP, no tiene aún candidato en Mérida y las críticas han ido a la líder regional, María Guardiola. «Si trata así a los suyos, cómo va a tratar a los ciudadanos», se ha preguntado después de que su apuesta fallida por Fátima Mulero como cabeza de lista dinamitara el PP local y provocara la dimisión del 90% de la gestora. «Está inhabilitada (María Guardiola), lo ve cualquiera, no solo en Mérida, sino en toda Extremadura. No llegará ni a líder de la oposición», ha asegurado.

Osuna, que en 2023 se enfrenta a la reelección en el que sería s tercer mandato, ha lamentado que Guardiola intente dar lecciones de cómo gobernar a los que llevan ocho años trabajando cuando a escasos meses de las elecciones «va a poner como candidato o candidata a un cantante, futbolista o el primero que se le ocurra». «La política es mucho más seria que Twitter y los vídeos», ha dicho.

Ha concluido criticando que María Guardiola, que «venía a renovar el PP», haga ‘castings’ para elegir a sus candidatos a las elecciones municipales. Una actitud que, a su juicio, «parece hasta un poco caciquil».