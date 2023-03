La obra del Museo de Historia y Arqueología de Mérida arrancará en el segundo semestre

El Ayuntamiento de Mérida saca a licitación pública el contrato para la redacción del proyecto y la ejecución de las obras para convertir el Mercado de Calatrava en el nuevo Museo de Historia y Arqueología de la ciudad por un importe de tres millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation. Según informó ayer el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, las empresas que estén interesadas podrán ofertar hasta el 10 de mayo y el plazo de ejecución de los trabajos es de dos y 18 meses, respectivamente (20 en total). La previsión es que el contrato se adjudique antes del verano y los trabajos puedan comenzar en el segundo semestre del año.

Para la musealización de las instalaciones, el ayuntamiento tendrá que sacar a concurso público otro contrato, cuya cuantía y plazos aún no están definidos, pues hay que esperar a conocer el proyecto museístico definitivo. «Yo no me conformo con una Mérida con el Museo Nacional. Quiero que mi ciudad se venda y ofrezca al mundo con lo que es, lo que atesora y el papel fundamental que ha tenido y tiene en la historia de esta región», afirmó. Cabe indicar que el museo lo gestionará el Consorcio de la Ciudad Monumental para que lo incluya en la oferta turística.

En concreto, el museo está concebido como plaza pública con espacios para usos culturales y lúdicos, además, contará con varias salas con un recorrido por los dos mil años de Mérida y una terraza para uso multidisciplinar. «Será un espacio de encuentro para emeritenses y todos aquellos que nos visitan. Un recurso patrimonial más, que generará riqueza a la ciudad», subrayó.