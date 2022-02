Dicen que la unión hace la fuerza o que divide y vencerás, pero por más que se escucha y que parecen claras las ventajas de la primera, lo cierto es que las últimas sinergias siempre iban encaminadas a la división. Los ejemplos han sido muy claros en los gobiernos de Cataluña e incluso, el más reciente, en la Comunidad de Madrid en el reparto de los fondos europeos. En los discursos plagados de ventajas sobre la autosuficiencia, la superioridad, la rémora que supone estar acompañados, y siempre aderezado con ademanes manidos, la vida está siempre dispuesta a sorprender con buenos ejemplos. Ejemplos que colocan la lógica de lo bueno conocido y que permiten que los consejos cobren su sentido.

"La fusión es buena para Don Benito y Villanueva de la Serena, es buena para Extremadura"

El lunes asistí a un acto público en Villanueva de la Serena sobre el proyecto de unión de Don Benito y Villanueva de la Serena, el cartel de la entrada ya marcaba su excepcionalidad, venía rubricado por los cuatro partidos políticos con representación en la Asamblea de Extremadura: PSOE, Partido Popular, Ciudadanos y Unidas por Extremadura, y bajo un lema, «Yo sí me uno. Nuestra unión multiplica. Consenso para unir, para fortalecer, para generar riqueza, para generar esperanza, para generar empleo, para generar vida».

El paso decidido y valiente de estos dos municipios que han luchado contra todo lo establecido hasta ahora, no es ni un capricho ni solo una mero espejismo de buenas intenciones, sino que se han colmado de esfuerzo y trabajo para analizar y profundizar sobre los beneficios que esto tendría sobre su ciudadanía, lo ha hecho con el sostén de los estudios realizados por la Universidad de Extremadura con conocidos expertos.

Ahora tras los pasos que los ayuntamientos de Don Benito y Villanueva de la Serena en los que se han aprobado por unanimidad sendos acuerdos plenarios para solicitar autorización para celebrar una consulta popular en relación con la fusión de ambos municipios, para que sean los vecinos los que se pronuncien sobre su propio futuro, y una vez el Consejo de Ministros aprobó el pasado 8 de noviembre, el próximo día 20 de febrero de 2022 lo harán.

Es bueno para Don Benito y Villanueva de la Serena, es bueno para Extremadura.

Esta semana despedíamos a una persona excepcional, Juan Iglesias Marcelo, alcalde de Cáceres en la segunda legislatura de la Democracia (1983-1987). Es mucho lo que nos dio: su ejemplo, su cordialidad y su mejor forma de hacer y entender la política y el servicio público. Leía en una de sus intervenciones en el Senado como daba buena cuenta de ello y en la que sus palabras, como tantas veces, siguen vigentes.

«En el ser español no se agota la razón política, sino que hay algo más allá, la última «ratio» política es siempre el hombre, es siempre el ser humano».

«Esa cadena no es una cadena de oposición, no es una cadena de contradicciones, sino una cadena de integración, una cadena de asunciones en la que en cada uno de los niveles se va adquiriendo una plenitud que el nivel anterior no tiene».