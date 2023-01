En los últimos tiempos estamos asistiendo a un falso dilema entre desarrollo y conservación del medioambiente. Entre negacionistas y antihumanistas. Un falso dilema que viene azuzado por algunas partes interesadas y no precisamente en el bien común. No es que ambas ideas sean complementarias, es que como ya se ha demostrado, ambas son necesarias. No hay conservación del medioambiente sin el desarrollo equilibrado y sostenible de los territorios que garanticen el bienestar social.

Los valores medioambientales son un elemento de progreso económico y social para nuestra región. Nuestra apuesta por las energías renovables o la industria verde y digital, ayuda a proteger nuestros ecosistemas, a la vez que fija población en el territorio, genera crecimiento y empleo de calidad. Un ejemplo claro de equilibrio y sinergia entre el desarrollo y la conservación del medioambiente. La conservación del medioambiente no consiste en encapsular a los territorios en una burbuja, viene de la propia gente que vive y desarrolla sus vidas en ellos. Eso sí, desde un modelo de desarrollo productivo que apuesta por las energías limpias o el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. En estos momentos nos encontramos en un momento crucial para Extremadura. Se están produciendo cambios gigantescos en el mundo que van orientados en la estrategia de industrialización de Extremadura. Esa confluencia de caminos nos está abriendo oportunidades que no había tenido esta tierra antes y las estamos aprovechando. Hace unas semanas conocimos que Extremadura lidera en España la producción de energía fotovoltaica con el 27% del total nacional. Pero lo más importante es que aquí se fabrican los transformadores y las estructuras metálicas que dan soporte a la red, es decir, la cadena de valor se queda en la región. Ese es el camino. En los próximos meses se iniciarán las obras de nuevos proyectos industriales que nos llevarán a ser la primera Comunidad Autónoma en la fabricación de baterías para coches, semiconductores o supercondensadores. Industrias del presente y para futuro. La verdadera transformación no está en un proyecto u otro. El cambio está en la visión estratégica que hace conjugar las potencialidades de Extremadura, sus recursos, su talento con el cambio de paradigma mundial. La transformación está en la Universidad de Extremadura, el nuevo plan de FP de Extremadura, el cambio de mentalidad colectiva y una legislación con valentía. * Filóloga y diputada regional del PSOE