El martes 9 de agosto, el mercadillo textil y de complementos de Plasencia no estará ya en la avenida de La Hispanidad sino en el recinto ferial del Berrocal. El concejal delegado, Luis Miguel Pérez Escanilla, ha anunciado la fecha este jueves porque será este viernes cuando el Boletín Oficial de la Provincia publique la ordenanza que recoge el cambio de ubicación.

Escanilla ha explicado que este ha sido uno de los motivos por los que el traslado no se ha producido antes, ya que la modificación de la ordenanza se aprobó en el pleno de abril y tras el periodo de exposición pública no se presentaron alegaciones. No obstante, hasta esta semana no se ha terminado de señalizar y pintar el lugar que ocuparán los puestos en el ferial. Se podrán instalar ya el 100%, unos 140, frente al 50% que se instalan en La Hispanidad.

La pandemia y la nueva rotonda ante el parque de Los Pinos, que ocupa el lugar donde antes había 40 puestos, han sido los motivos del recorte, según el concejal. Ante esta "realidad", se decidió el cambio de ubicación, negociado con los ambulantes, tras varios cambios de opinión y división entre los propios adjudicatarios.

Lo que no tendrán el 9 de agosto son los dos gastrobares y la churrería anunciados como complemento hostelero al nuevo mercadillo porque el ayuntamiento aún no los ha sacado a licitación. Según Escanilla, los pliegos "están muy avanzados", pero también ha reconocido que se trata de un proceso administrativo que "lleva mucho tiempo". El plazo de solicitudes, las mesas de contratación y la adjudicación pueden alargarse meses.

De momento, no habrá ampliación de puestos

El concejal ha señalado que, por el momento, no se ampliará el número de puestos, aunque ha dejado la posibilidad abierta para el futuro, siempre de acuerdo con los ambulantes.

Lo que sí se ha elaborado es una propuesta de bases para adjudicar los puestos una vez que se produzcan bajas porque ya no se darán al primero que lo solicite, sino en base a "criterios objetivos" de experiencia, formación, situación económica y social, de desempleo etcétera. Con las solicitudes se formará una lista de espera a la que se acudirá cada vez que se produzcan bajas.

Preguntado por el servicio de autobús en la zona, el edil no ha señalado que vaya a haber ningún refuerzo porque en el servicio habitual "hay dos paradas muy cerca", la de la comisaría de la Policía Nacional y otra "por debajo del palacio de congresos". También ha apuntado que el ferial está a cinco minutos andando desde Sor Valentina Mirón.

Con todo, el concejal ha mostrado sus dudas de que el traslado "vaya a perjudicar a más población de la que beneficiará" y ha resaltado que contará con "mucho más espacio y más aparcamiento", entre otras mejoras.