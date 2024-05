La diseñadora placentina Emma Prieto sobre su reunión con Guardiola: "Es una persona muy campechana"

Emma Prieto, la ya conocida diseñadora de trajes de flamenca de Plasencia, se ha reunido con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, este viernes. Ella misma cuenta, para este periódico, que todo empezó con un 'follow' en Instagram: "En medio del boom del 'vestido amarillo' me levanté un sábado y vi que la presidenta me había comenzado a seguir en Instagram. Le mandé un mensaje para mostrar mi agradecimiento por seguirme, a lo que ella me contestó "me encantan tus diseños."

La semana siguiente a esa interacción, recibió una llamada para concertar una reunión con la presidenta. "No me lo podía creer, me sentí ilusionada y emocionada", explica.

"Camino a Cáceres yo, que quizás peco de timidez , iba nerviosa, ¡oye una no se reúne todos los días con la presidenta de Extremadura!", exclama la placentina.

Guardiola la recibió con un "¡Qué ganas tenía de conocerte!" nada más entrar por la puerta. Además de charlar, Prieto le presentó varias prendas de diseño propio. "Fue una primera toma de contacto, para conocernos, conocer sus gustos y su estilo, yo llevé varias prendas claves de mi colección más taurina como son las chaquetillas, para que ella pudiera apreciar más de cerca mi trabajo y ver cómo quedaban mis prendas, y estoy muy agradecida porque le encantaron."

La artista agradece el trato recibido, el cariño y la admiración que sentía por su trabajo. "Conocer a la presidenta fue un placer. Es una persona muy cercana y agradable, o como decímos aquí "campechana", señala.

Palabras de María Guardiola

Tras el encuentro, Guardiola ha querido agradecer la presencia de la placentina con una publicación en todas sus redes sociales: "¡El talento de Emma Prieto es indiscutible!". Y es que según manifiesta la presidenta, sus diseños "reflejan un profundo vínculo con las expresiones culturales extremeñas". Para la presidenta, el trabajo de la diseñadora combina "tradición e innovación a través de moda extremeña que traspasa fronteras".