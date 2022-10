La agrupación de vecinos Avepla de Plasencia ha pedido al alcalde, Fernando Pizarro, que convoque un concurso de ideas para el uso de la Casa del Deán y ceda el edificio de la biblioteca al hotel palacio Carvajal para que este se convierta en un hotel de cinco estrellas.

El alcalde ha replicado que un concurso de ideas cuesta dinero. «Si me lo dan, lo hacemos», ha dicho y además ha advertido que el ayuntamiento no puede «dar la biblioteca a una empresa privada, me piden que cometa una ilegalidad».

Por lo tanto, se mantiene en la idea de sacar a licitación la Casa del Deán para uso hotelero. "Seguimos considerando como criterio mayoritario de la sociedad civil sacar esa licitación".

En cambio, Avepla no quiere que el espacio pase a manos privadas y ha convocado una concentración ante el inmueble para el próximo 27 de octubre.