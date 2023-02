Viviendas sociales por adjudicar en Plasencia aún no están acondicionadas

En marzo del año pasado, comenzó un nuevo proceso de adjudicación de viviendas sociales vacías de la Junta en Plasencia, un total de 15. Casi un año después, cuando está a punto de finalizar el proceso del que saldrán los adjudicatarios, ninguna de las viviendas se ha acondicionado y permanecen tapiadas para evitar que sean ocupadas.

La Consejería de Vivienda ha señalado que «se está tramitando el acondicionamiento» y, actualmente, se están preparando las memorias para sacar a licitación las obras. Eso significa que el proceso no habrá concluido hasta dentro de varios meses.

Mientras tanto, Vivienda ha explicado que, a finales de este mes, la Comisión Regional de Vivienda tiene previsto aprobar la lista definitiva de adjudicatarios. Todo apunta a que la baremación definitiva estará publicada en el DOE antes de que terminen las obras en las viviendas que, aunque en principio se ha hablado de 15, puede que finalmente superen la veintena.

En todo caso, Unidas Podemos ha criticado la «mala gestión de la Junta en Plasencia» por el hecho de que «las casas no están para entregar todavía».

En mayo del 2022, terminado el proceso de solicitudes, el ayuntamiento informó de que se habían presentado 136, dos de ellas fuera de plazo. Unidas Podemos ha señalado que, en la última comisión local de vivienda, la concejala dijo que 57 se habían excluido y se habían presentado 11 reclamaciones, una estimada, cinco desestimadas y el resto pendientes de valorar por la Junta.

Rechazada una parcela para alquiler social

Por otro lado, Vivienda ha confirmado que ha rechazado la parcela que le ofreció el ayuntamiento en el PIR de Los Monjes para un bloque de viviendas de alquiler social, lo que desveló el PSOE en el último pleno.

El motivo es que debía ser un suelo finalista, es decir, urbanizado y no lo es y «así se le ha comunicado al ayuntamiento». El gobierno local asegura sin embargo que no ha recibido notificación oficial, por lo que no ha manifestado si ofrecerá otro suelo. Lo que sí ha dicho el edil de Urbanismo, José Antonio Hernández, es que todas las opciones necesitaban «algo de urbanización».

El edil explicó en el pleno que había recibido un correo electrónico informando del rechazo del solar y había llamado al director general para pedirle explicaciones. Hernández ha asegurado que la Junta ya sabía que todos los solares necesitaban urbanización y "me dijeron que para adelante, por qué nos dejan ir a un pleno para que no lo quieran aceptar, que nos dé una explicación la consejería", zanjó.