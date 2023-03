La edil de Ciudadanos Francisca García, número 2 de Levanta Plasencia

A comienzos de mes, la coalición regionalista Levanta Plasencia anunció que presentaría candidatura para las elecciones municipales, con el empresario Nacho Serrano al frente. Ahora, ha desvelado quién será su número 2, la actual concejala de Ciudadanos en el ayuntamiento placentino, Francisca García.

Se da la circunstancia de que García dijo en enero que no repetiría como candidata por motivos personales y, ahora, ha explicado que no quería encabezar ninguna lista por responsabilidad, debido a la "imposibilidad de dedicar el tiempo que se necesita". No obstante, ha matizado: "nunca me he negado a apoyar y trabajar todo lo que pueda por Plasencia, de hecho, termino legislatura con el cumplimiento del compromiso, precisamente por esta dedicación. Siempre trabajaré y apoyaré todo lo que se necesite para levantar Plasencia".

Desde Levanta Plasencia, han señalado que, para García, la coalición regionalista es una opción “muy seria y encabezada por un gran candidato que ofrece grandes garantías". Por eso, en su opinión, "la opción más inteligente, ahora mismo, era la de integrarse en una lista que genere confianza, como la encabezada por Nacho Serrano, y que pueda ofrecer una alternativa para aquel electorado que se haya sentido desamparado por la mala gestión del actual equipo de gobierno, que ha llevado a la ciudad a un punto de abandono del que es difícil de salir si no se cambia totalmente de rumbo".

Así, García se ha comprometido a seguir trabajando por la ciudad "con una perspectiva más centrada en los intereses de la región, algo que solo es posible desde una coalición como Levanta, sin vínculos nacionales".