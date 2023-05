La segunda edición de Plasencia baila llegará el domingo 21 de mayo al ferial del Berrocal de Plasencia con una quincena de participantes y nueve talleres para aprender a bailar. Además, la venta de entradas se destinará a Down Plasencia.

Según ha explicado Paco Santos, promotor en colaboración con los profesores y el ayuntamiento, la actividad comenzará a las diez de la mañana, con baile inclusivo de Down, Placeat y Paspie danza y continuará con otros ocho talleres de baile de cine, animación, zumba, baile en línea, danza oriental, salsa y pasodoble.

Uno de los profesores, Carlos Delgado, ha matizado que no serán exhibiciones sino «clases para aprender a bailar».

Se alargarán hasta las ocho de la tarde y de dos a tres actuará la tuna rondalla Vicente Ramos.

30 familias en Down Plasencia

Las entradas se venderán por 5 euros para los adultos y 1 euros para niños y personas con discapacidad. Habrá un puesto de venta este martes y viernes en la plaza Mayor y se podrán comprar también en el restaurante Gredos, Acericos y en taquilla el mismo día 21.

Jesús Quijada, de Down Plasencia e Isa Blanco, edil de Inclusión y Diversidad, han animado a participar en el evento, que contribuirá a mantener la actividad de la oenegé. Esta cuenta con un centro concertado con el Sepad para ofrecer terapias a personas con síndrome de down y otras derivadas por el Sepad y también funciona como movimiento asociativo para personas con down. Actualmente hay unas 30 familias en la asociación.