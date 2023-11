El obispo de Plasencia sobre los abusos sexuales: "No podemos mirar hacia otro lado"

"Perdón" y "reparación". Son las dos palabras que el obispo de la diócesis de Plasencia, Ernesto Brotóns, ha querido destacar en una carta abierta a todos los fieles tras el informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia y después de la reunión posterior de los obispos en asamblea general extraordinaria.

Brotóns reconoce que, "más allá de las dudosas extrapolaciones que puedan derivarse de la encuesta que complementa la auditoría, las cifras nos interpelan duramente" y, por lo tanto, "no podemos mirar hacia otro lado".

Lo dice además en referencia a la encuesta que recoge los ámbitos donde se han producido los abusos sexuales, familiar, social, laboral, sanitario... Con lo que concluye que "nos enfrentamos a un problema social de gran magnitud, que afecta a toda la sociedad".

En el caso de la diócesis de Plasencia, apunta que "no se ha visto exenta de esta lacra". Han sido cuatro los casos comunicados al Defensor del Pueblo, con seis víctimas y el obispo asegura que "en todas ellas se ha intervenido y se sigue trabajando".

No obstante, reconoce que "un solo caso es ya motivo de vergüenza y de dolor. No solo defrauda la confianza puesta en nosotros; hiere y genera daños irreparables, escandaliza y nos convierte en un antisigno del Evangelio que estamos llamados a transmitir".

El obispo placentino quiere "ser parte de la solución"

Además, recuerda que, "tras las cifras, hay rostros, que no pueden ser instrumentalizados y que requieren de nuestra atención". Así, quiere dejar claro que "no dejaremos de pedir perdón a las víctimas y a sus familias, a la sociedad y a todo el Pueblo de Dios, ni de trabajar y poner todos los medios necesarios para, en la medida de lo posible, reparar el daño, sanar heridas, y prevenir y combatir cualquier forma de abuso, porque queremos ser parte de la solución y no del problema. Los testimonios recogidos por el Informe nos recuerdan que no podemos dejar de poner a las víctimas en el centro".

Según Brotóns, "se está haciendo un esfuerzo muy importante en la prevención, también en la formación" y asegura: "Debemos dar un paso adelante en las medidas de una reparación, que ha de ser sistémica e integral".

El obispo agradece el reconocimiento del Defensor del Pueblo a la diócesis de Plasencia por su transparencia, al ser la única que da nombres de los encubridores, aunque "no hacemos más que cumplir con nuestro deber y es mucho lo que nos queda por hacer".

Así, apunta que "pronto verá la luz el nuevo protocolo para estos casos de todas las diócesis de nuestra Provincia Eclesiástica y la guía de buenas prácticas".

Con todo, Brotóns reconoce y agradece el trabajo de la Oficina de Protección de Menores de la diócesis, abierta en el 2020 y que no ha recibido ninguna denuncia hasta ahora y también el de "la inmensa mayoría de nuestra gente, sacerdotes, religiosos, seglares, que día a día entregan su tiempo y su vida por los demás".