"Si perdemos Monfragüe sin tener la nueva estación de tren, el norte se quedaría incomunicado"

Ha enfilado su cuarta legislatura con la cabeza puesta en nuevos proyectos y el objetivo de aprovechar los nuevos fondos europeos que se pondrán a disposición de las administraciones para los próximos años. Fernando Pizarro opta por el diálogo con aquellas frente a la confrontación y aún no tiene decidido si se presentará a una quinta reelección.

Pasado ya el arranque de legislatura, ¿cómo afronta el 2024 y cuáles son sus retos para que la ciudad prospere?

En general, los retos son aumentar población, mejorar infraestructuras y, atendiendo a la buena relación con otras administraciones, mejorar la financiación de obras y servicios provenientes de esas administraciones. Digo buena relación porque es cierto que con la Junta la tenemos y tenemos mucho diálogo, con la Diputación también, tengo que decirlo, nuestra comunicación desde el inicio de la legislatura está siendo muy buena y fructuosa y también hay una cosa muy importante para nosotros, que el 2024 será posiblemente el año en que saldrán las grandes convocatorias de fondos europeos, que fueron nuestras inyecciones económicas más importantes, conseguimos unos 12 millones de euros. Saldrán las convocatorias, presentaremos los proyectos e intentaremos que sea participativo. Sabemos que posiblemente de ese dinero muy poco se podrá invertir esta legislatura, pero será la despensa más importante de dinero ya para el 2027.

De esos 12 millones, ¿cuántos se han perdido? ¿El de la residencia de mayores ya se da por perdido?

No los damos por perdidos. Los procesos judiciales están abiertos con la valoración por la mala gestión de la empresa y ese dinero lo recuperaremos con seguridad porque las cuestiones están muy bien justificadas a través de los trámites que han hecho Contratación y Secretaría. Ese proyecto hay que sacarlo adelante. Tenemos que hacer una valoración de lo que queda por hacer, que es en lo que estamos ahora y, a partir de ahí, encontrar financiación. Tenemos varias vías de financiación abiertas y, una vez que sepamos el dinero que nos cuesta terminarla, ya veremos esa financiación. Sobre todo por no unir la consecución del proyecto a que recuperemos ese dinero. Cuando se recupere, se reinvertirá en otras cuestiones necesarias. También tenemos que tener claro que nuestra situación económica no tiene nada que ver con cómo era cuando nosotros llegamos. Llegamos a tener con las huertas una deuda del 160% y ahora estamos en el 80%. En diez años, no hemos tenido la posibilidad de sacar un solo crédito y ahora podríamos endeudarnos, aunque no es nuestro pensamiento, además, se vende un poco más de terreno. Nuestro objetivo es no endeudarnos y seguir reduciendo deuda y así reduces intereses.

El paro ha bajado hasta poco más de 3.000 personas. ¿Cree que ese es ya un paro estructural?

Yo espero que se revierta el modelo económico de nuestra región, que posibilite mayor desarrollo empresarial e industrial y, con eso, una reducción de ese paro. Cuando llegamos teníamos 5.000 parados y ahora el 50%. En época de José Luis Díaz, nuestro paro estructural era de 2.500 personas y había mucho trabajo.

Pero faltan grandes empresas en Plasencia. Los empresarios no ven suficientes las 20 hectáreas que se van a sumar a las 24 que ya tiene el ayuntamiento

Evidentemente, lo que hemos iniciado es un proceso en el que aumentemos las hectáreas, no nos ponemos límites. Aun así, tengo que decir que, en la época de mis dos antecesores, la única incorporación al polígono industrial fueron las hectáreas que José Luis Díaz compra de Gresiber. Yo heredo esa situación y a mí me toca en un momento más complicado, con una crisis económica y los propietarios se blindan. Además, no teníamos Plan General cuando llegamos y empezamos a negociar porque las 400 hectáreas de suelo industrial están en manos privadas, con mil herederos. Para obtener las 20 hectáreas hemos estado cuatro años negociando. Nuestra intención, teniendo en cuenta que solo podemos hacer permutas de terreno, es seguir negociando con las familias para ampliar las 50 hectáreas públicas.

¿Ve necesario un ‘Expacio’ como el que tiene Navalmoral?

Sinceramente, es lo que me gustaría, pero entiendo que no puedo estar esperando el maná y tengo que seguir adelante y dando pasos y, por esa razón, tener hectáreas, con el compromiso objetivo de la Junta de urbanizarlas, que así está contemplado en los presupuestos, mientras llega eso, vamos a seguir avanzando, no podemos perder un minuto.

"El tren Ruta de la Plata, si no vital, sí es fundamental para poder desarrollarnos"

¿Cree posible que cierre la estación de Monfragüe antes de tener la complementaria?

No podemos perder Monfragüe si no tenemos la nueva estación. Creo que el Ministerio de Transportes tendrá que ser sensible porque dejaría incomunicado, no a Plasencia, sino al norte de Extremadura.

¿El tren Ruta de la Plata es vital para Plasencia?

Es nuestra vía de comunicación natural. Las de conexión con Madrid no lo son, por la orografía del terreno. Si no vital, porque sobrevivimos sin ella este momento, sí es fundamental para poder desarrollarnos.

La avenida Martín Palomino es otra de las grandes obras pendientes. Se firmó un convenio para financiarla a tres partes. ¿Ya no sirve? ¿Cree que veremos obras esta legislatura?

Yo creo que lo que ha sucedido con respecto a los presupuestos de la Junta no es nada más que ruido. Creo que el cambio de titularidad que se hace del Estado a la Junta se hace por un acuerdo para dar un paso adelante. En el ánimo del Ministerio no estaba redactar el proyecto y la Junta y el ayuntamiento deciden, y es un planteamiento de Vara, pedir la titularidad y hacer el proyecto. Creo que fue un gesto de Vara con Plasencia. Cierto es, como ha dicho el director general, que el Estado se quitó el muerto. Ese es un aspecto que yo valoro, pero el Estado, sinceramente, se quitó el muerto de Martín Palomino. El paso de tener proyecto es el más importante porque nunca lo hemos tenido. Teníamos una memoria que lo valoraba en 6 millones de euros, pero queríamos un proyecto que dijera que va en cada sitio, cómo mejoramos la seguridad, la estética, las demandas de los que están y los que van. Tengo que decir que el interés del gobierno actual de la Junta con Martín Palomino fue tan explícito que en la primera reunión que tiene con cualquiera en Extremadura fue en Plasencia, a finales de agosto, para ver el proyecto y con el equipo redactor. Se tomaron unas decisiones y, por las propuestas que hacemos, se alarga en el tiempo. Dentro de los cambios que pedimos, yo le hago una propuesta a la Junta tras reflexionar sobre la financiación, que pasa por los fondos europeos Next Generation, por el mismo modelo de la avenida del Valle y Calvo Sotelo, que hemos negociado con el Ministerio. Porque la vía era del Ministerio y tiene alta responsabilidad y, aunque sea de titularidad de la Junta, se están efectuando obras con cargo a esos fondos en Cáceres por ejemplo, en Héroes de Baler, siendo la vía de la Junta. Por lo tanto, el proyecto debe incluir las cuestiones que la convocatoria de esos fondos establece. Ellos hablan de humanización y eso conlleva carril bici y otras mejoras y, por eso, la Junta no presupuesta nada de Martín Palomino, porque hemos quedado que la vía de financiación es esa. Hay otras posibilidades, pero tenemos que explorar esta y la Junta tiene un compromiso con Martín Palomino inamovible, haciendo suyo lo que nosotros le hemos propuesto.

¿Y qué pasa con el convenio que se firmó para la financiación a tres partes por el ayuntamiento, la Junta y el Estado?

Si el proyecto arroja una cifra de 15 millones de euros en su conjunto, ¿de dónde los saco yo? ¿El Estado los va a poner? Si hay una vía de financiación que conlleva, no que cada uno aportemos una cantidad, sino que lo hagamos a través de los fondos europeos, ¿vamos a explorar esa vía no? Creo que esta opción es posible, da respuesta a una demanda y facilita la tarea a las tres administraciones.

¿Cuándo va a tener Plasencia nuevos autobuses?

Creo que no tardaremos mucho en tener en Plasencia los autobuses de Madrid. El mes que viene estará terminada la tramitación administrativa. Aquí pasarán la ITV, hay que rotularlos y el resto de la infraestructura ya está puesta. Cuando lleguen, el servicio mejorará considerablemente porque además están en muy buen estado. También, seguiremos con las licitaciones para adquirir autobuses eléctricos y con contactos con otras administraciones porque un autobús eléctrico grande vale un millón y medio de euros y los de gas, no más de 5.000 y así podemos dotar a la empresa de una flota importante y además, el gas es más barato que el gasóleo.

"La Junta de Extremadura tiene un compromiso inamovible con Martín Palomino"

¿El PSOE ha criticado que el PP no ha sido reivindicativo con la Junta porque solo ha presentado tres enmiendas a sus presupuestos frente a 21 del PSOE ¿Por qué no ha demandado más?

¿Cuántas presentaron ellos el año pasado? Cero. El PSOE, cuando gobierna el PSOE en la Junta presenta cero enmiendas y el ejemplo empieza por uno. Segundo, nosotros hemos sido reivindicativos y mucho, hasta el punto de que hemos conseguido cosas que el PSOE nunca nos dio y que para mí son muy importantes. Primero, han puesto una partida presupuestaria para redactar el proyecto de un puente. Llevamos cuarenta años con los puentes de Adolfo Suárez y Gutiérrez Mellado y esa enmienda la hemos presentado siempre a los presupuestos generales de la Junta y siempre nos han dicho que no. Ellos, los del PSOE de aquí, han votado que no, cuando para nosotros era una prioridad tener un puente nuevo y, sobre todo un puente que dé solución urbanística a dos cuestiones que nos han pedido mucho, la rotonda de Los Mártires, donde se iniciará el puente y la rotonda de confluencia de la avenida de la Vera con la avenida del Valle. Para nosotros eso es algo que este año se va a licitar, dentro de dos años tendremos el proyecto, aproximadamente, y, antes de que acabe la legislatura, tenemos que insistir en la construcción de ese puente. En segundo lugar, llevamos trece años pidiéndole a la Junta que nos arregle la carretera de Trujillo, el tramo urbano, desde la rotonda de Las Cigüeñas hasta la circunvalación sur y siempre nos han dicho que no. Ahora, hemos podido introducir esa cuestión en los presupuestos generales de la Junta, la redacción del proyecto. Por otro lado, es verdad que la Junta ha hecho también un esfuerzo porque, el año pasado, Guillermo Fernández Vara nos presupuestó 200.000 euros para el campo de fútbol, bianuales, para poner otros 200.000 este año, pero el año pasado, con ese dinero no lo hacíamos y el esfuerzo de la Junta en este caso, ha sido el de sumar un total de 400.000 euros, a los que nosotros uniremos la parte correspondiente, que sacaremos del nuevo parque eólico, de forma que, este año, podamos hacer la licitación de la redacción del proyecto del campo de fútbol y dotarlo de césped artificial. También, por primera vez, en los presupuestos generales de la Junta están previstos 200.000 euros para Comercio y nunca nos lo habían dado, siempre se lo daban a otras ciudades y, por cierto, el PSOE nos había reducido la cuantía para el festival folk y, este año, gracias a una enmienda, hay 10.000 euros más para el festival folk. Aparte de eso, en partidas presupuestarias que no tienen nombre y apellidos, está el dinero para la urbanización del polígono industrial, el dinero del colegio de las huertas, que no está nominalizado porque se ha presentado a final de año con unas nuevas cuantías y va a costar más de lo que estaba previsto y a esto se une el sociosanitario, el centro de menores... Entonces, a mí me hubiese gustado que, cuando gobernaban los suyos, el PSOE, también hubiesen presentado enmiendas y las hubiesen defendido. Creo que hemos conseguido cosas importantes porque son el cimiento del futuro, pero no queremos solo esto, queremos más. Plasencia y el norte tienen una deuda histórica con la región y yo espero que en esta legislatura se compense, de la misma manera que la Junta está pidiendo la compensación de la deuda histórica del Estado, nosotros seremos reivindicativos con la Junta de Extremadura, indudablemente, como lo hemos sido con Vara, pero hay dos maneras de conseguir las cosas, enfrentándose o manteniendo el diálogo. Yo dije que, enfrentándome a un gobierno no iba a conseguir nada, en ese caso el de Vara y, en esta ocasión, con más motivos, hay que ser dialogantes. Así que yo creo que el actual gobierno de la Junta ha conseguido unos presupuestos que intentan cambiar el modelo económico de la región y que intentan paliar una herencia nada buena de deuda y déficit.

¿Va a mantener la misma filosofía del diálogo con el Estado?

Con el Estado y con Diputación, que son las dos administraciones que gobierna el PSOE. Empezando por la Diputación, desde el principio ha habido diálogo y en el próximo pleno aprobaremos cuestiones muy importantes.

¿Esta va a ser su última legislatura como alcalde?

Lo pensaré a lo largo de la legislatura. La anterior fue muy difícil, con el covid, yo tenía otras aspiraciones y por eso dije que posiblemente no repetiría. La repetición depende de mí, pero también de mi partido, así que con mucho respeto a la organización a la que pertenezco.