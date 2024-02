Alcalde de Plasencia: "El stock de autobuses eléctricos está agotado, no hay"

No hay stock de autobuses eléctricos para los próximos tres años. «Está agotado, no hay». Así de claro ha sido el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, al hablar sobre la situación del servicio de autobuses en el pleno, tras una pregunta de la portavoz de UP, Mavi Mata.

