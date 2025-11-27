¿Por qué no en enero o febrero?

Una de las campañas financieras que viene asociada al tramo final del año es la de los planes de pensiones. Sobre todo, por su reclamo fiscal: la posibilidad de pagar menos impuestos en la próxima campaña de la renta si se realizan aportaciones a este tipo de producto.

Efectivamente, esta herramienta de ahorro para la jubilación desgrava en el IRPF durante las aportaciones hasta unos límites anuales. Ese es su gran gancho: no perder el beneficio fiscal de la renta del siguiente año.

Como asesores financieros, ante estas campañas puntuales y recurrentes, recomendamos prudencia y no dejarse llevar por el impulso. Tomar unas decisiones informadas y meditadas. Particularmente con el plan de pensiones porque, aunque hoy ayuda a pagar menos impuestos, no hay que olvidar que, en el momento del reembolso, tributará como una renta del trabajo.

Y aquí llegan las palabras clave: planificación, estrategia y profesionalidad. Así, de la misma manera que se acude al médico cuando se tiene una dolencia o al abogado ante un problema legal, también es bueno habituarse a consultar a un asesor financiero cuando tomamos decisiones que afectan al ahorro, como lo son cualquier inversión que busque preservarlo a corto plazo y aumentarlo a medio o largo plazo.

Es más: lo recomendable es recurrir antes a ello para anticiparnos a necesidades financieras ineludibles, como la mencionada jubilación o los estudios universitarios de los hijos, y acumular suficiente dinero para ya tenerlo cuando lleguen. Incluso también para alcanzar otras metas personales, como comprar una segunda vivienda o un coche o montar un negocio, por ejemplo.

Por eso, en esta época nos hacemos la misma reflexión: ¿por qué solo hay anuncios de planes de pensiones en noviembre o diciembre y no en enero, febrero u otro mes que no esté en el tramo final del año? Algo tan importante como el ahorro destinado a la jubilación no debe circunscribirse a un periodo concreto. Debe formar parte de la disciplina de ahorro e inversión a lo largo de todo el año.

Porque, además, esta solución financiera que complementa la pensión no es la única. Hay otras, con tratamientos fiscales diferenciados y con otras características adaptadas al horizonte temporal de cada ahorrador. Esto exige planificar una ruta individualizada acorde a las circunstancias familiares.

Y, en Extremadura, hace falta más acompañamiento financiero, a tenor de las cifras de ahorro destinado a la jubilación. Según el Observatorio de Inverco, el volumen de aportaciones y el número de partícipes están en los vagones de cola. Así, mientras que el año pasado, el patrimonio medio que los españoles tenían destinados a un plan alcanzaba los 12.610 euros, el de los extremeños era de 9.220 euros; y si el 15% de la población cuenta con esta herramienta, en esta comunidad se queda en el 13,4%.

Por eso, no nos podemos limitar a hablar del ahorro para la jubilación en unos pocos meses.