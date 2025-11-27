¿Por qué no en enero o febrero?
Pablo Lora. ‘Family Banker’ de Banco Mediolanum.
Mario Tejeda. ‘Family Banker’ de Banco Mediolanum.
Una de las campañas financieras que viene asociada al tramo final del año es la de los planes de pensiones. Sobre todo, por su reclamo fiscal: la posibilidad de pagar menos impuestos en la próxima campaña de la renta si se realizan aportaciones a este tipo de producto.
Efectivamente, esta herramienta de ahorro para la jubilación desgrava en el IRPF durante las aportaciones hasta unos límites anuales. Ese es su gran gancho: no perder el beneficio fiscal de la renta del siguiente año.
Como asesores financieros, ante estas campañas puntuales y recurrentes, recomendamos prudencia y no dejarse llevar por el impulso. Tomar unas decisiones informadas y meditadas. Particularmente con el plan de pensiones porque, aunque hoy ayuda a pagar menos impuestos, no hay que olvidar que, en el momento del reembolso, tributará como una renta del trabajo.
Y aquí llegan las palabras clave: planificación, estrategia y profesionalidad. Así, de la misma manera que se acude al médico cuando se tiene una dolencia o al abogado ante un problema legal, también es bueno habituarse a consultar a un asesor financiero cuando tomamos decisiones que afectan al ahorro, como lo son cualquier inversión que busque preservarlo a corto plazo y aumentarlo a medio o largo plazo.
Es más: lo recomendable es recurrir antes a ello para anticiparnos a necesidades financieras ineludibles, como la mencionada jubilación o los estudios universitarios de los hijos, y acumular suficiente dinero para ya tenerlo cuando lleguen. Incluso también para alcanzar otras metas personales, como comprar una segunda vivienda o un coche o montar un negocio, por ejemplo.
Por eso, en esta época nos hacemos la misma reflexión: ¿por qué solo hay anuncios de planes de pensiones en noviembre o diciembre y no en enero, febrero u otro mes que no esté en el tramo final del año? Algo tan importante como el ahorro destinado a la jubilación no debe circunscribirse a un periodo concreto. Debe formar parte de la disciplina de ahorro e inversión a lo largo de todo el año.
Porque, además, esta solución financiera que complementa la pensión no es la única. Hay otras, con tratamientos fiscales diferenciados y con otras características adaptadas al horizonte temporal de cada ahorrador. Esto exige planificar una ruta individualizada acorde a las circunstancias familiares.
Y, en Extremadura, hace falta más acompañamiento financiero, a tenor de las cifras de ahorro destinado a la jubilación. Según el Observatorio de Inverco, el volumen de aportaciones y el número de partícipes están en los vagones de cola. Así, mientras que el año pasado, el patrimonio medio que los españoles tenían destinados a un plan alcanzaba los 12.610 euros, el de los extremeños era de 9.220 euros; y si el 15% de la población cuenta con esta herramienta, en esta comunidad se queda en el 13,4%.
Por eso, no nos podemos limitar a hablar del ahorro para la jubilación en unos pocos meses.
