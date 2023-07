Carmen Colorado Ferreira es de Monesterio, tiene 24 años y ya ha publicado tres novelas de romanticismo lésbico. Va camino de la cuarta y guarda tinta para cuentos navideños. La joven extremeña ha sido la pregonera de la celebración del Orgullo de su localidad en la que contó cómo salió del armario. Su último libro está editado en cuatro idiomas. «Aún no me lo creo», confiesa.

¿Cómo se empieza a interesar por la literatura’

En la cuarentena retomé la lectura al tener tanto tiempo libre. Después de leer empecé a escribir.

¿Qué es lo primero que escribió?

Directamente empecé a escribir romances lésbicos. Desde entonces no he parado.

¿Cómo es ser autora de tres libros a su edad?

Es todo un sueño. Si hace unos años me llegan a decir que sería escritora a mis 24 años no podría creerlo. Lo cierto es que no hubiera sido posible sin los lectores, todo es gracias a ellos.

¿Qué evolución ha notado durante el proceso?

Escribo cada día. La evolución ha sido constante y rápida. Escribir es una carrera de fondo y un continuo proceso evolutivo. Por ejemplo en ‘Dos generaciones de amor’, que es la primera novela, la trama es más suave y las descripciones de los personajes más sencillas. Sin embargo, en ‘Todo al rojo’, la segunda, es mucho más profunda, con descripciones más detalladas. Con el siguiente libro, aún más. La evolución ha sido progresiva a todos los niveles, incluido a nivel personal. He notado mi propia evolución en los libros. Cada una tiene un poco de mi vida.

¿Cuál es tu favorita?

Todas tienen algo especial, aunque los personajes de ‘Todo al rojo’ pueden ser mis favoritos. La trama también es más intensa.

¿Alguna es autobiográfica?

No, pero es cierto que algunos de los personajes sí que pueden estar inspirados en detalles que he vivido. También, dependiendo la etapa, plasmo sentimientos.

¿Por qué eligió la novela romántica lésbica?

Es lo que me gusta. Al trasmitir este tipo de historias creo que puede servir de ejemplo y así ayudar a otras personas.

¿Es una forma de dar visibilidad al colectivo LGTBI?

Sí, sin duda es una forma de visibilizar el romance lésbico. En los libros vemos muchas historias románticas heterosexuales, que es precioso, pero dar a conocer relaciones no normativas provoca a su vez conocer más sobre diversidad y abrir camino

A tener referentes...

Exactamente. Para que no pase lo mismo que nos ha pasado a generaciones anteriores, que estábamos bastante más perdidos.

Reside en Monesterio, ¿considera que en un entorno rural hay más barreras para el colectivo?

No es que el entorno rural lo haga difícil, son las personas que residen en él. Esto pasa tanto en zonas rurales como en urbanas. Los que formamos parte del colectivo convivimos con todos, ¿por qué esas personas no? Me encantaría que llegaran a entender que nos enamoramos del mismo modo que ellos. El amor es amor sea como sea.

Ha sido la pregonera de la fiesta del Orgullo de Monesterio, ¿qué mensaje quiso lanzar con su discurso?

Conté mi historia personal. Cómo salí del armario ante toda mi familia. Gracias a contarlo mi miedo se esfumó y volví a ser yo. Fue un alivio. Por eso lo que quise hacer fue trasladar al público que hay que ser libre, le pese a quien le pese, que nadie debe decidir por nadie y nadie te puede decir a quién o no amar. Sobre todo que hay que respetar al que tienes al lado. Me quedaría con la frase: «el amor es el arma más poderosa de este mundo y puede cambiarlo a mejor».

¿Qué supuso ser la pregonera?

Nunca lo hubiera imaginado. Fue un grandísimo orgullo. Estoy muy agradecida de que me eligieran para ello. No tengo palabras.

¿Percibe un retroceso o un avance en cuanto a derechos LGTBI?

Hay avances. Muy poco a poco avanzamos en cuanto a libertades. Es cierto que existen diferentes opiniones, como en todo. Pero creo que tenemos la responsabilidad de seguir trabajando en ello y abrir camino a las nuevas generaciones

¿Tiene entre manos una cuarta novela?

Sí, saldrá dentro de muy poquito. Nunca dejo de trabajar. Seguramente se publique a mediados de agosto y lo que puedo contar es que esconde un gran mensaje. También estoy escribiendo cuentos navideños que verán la luz en diciembre. Son historias de esta temática que creo que tendrán una gran acogida.

‘Entre tinta y ronroneos’, la tercera novela publicada se ha editado diferentes idiomas...¿qué siente al respecto?

Me lo propuso mi amiga Clara. Aún no me creo que una novela lésbica se lea en tantos idiomas. Se editó en francés, italiano, inglés y alemán.