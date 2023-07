El pasado junio de 2022, Johnny Depp ganó el juicio contra su exmujer Amber Heard. Esto hacía intuir que el actor lograría remontar el vuelo y volvería a la gran pantalla, algo que un año después no ha ocurrido. Todo esto ha provocado que el estadounidense haya tenido que pedir un préstamo para poder mantener su casa de Los Ángeles.

A pesar de esto, el actor ha decidido formar su propio grupo de música, 'Hollywood Vampires', con el que se encuentra de gira por Europa. A la formación le tocaba actuar en Budapest, hecho que no ha podido ocurrir debido a que según informan los medios de comunicación húngaros, Depp fue hallado inconsciente en su habitación del hotel. Hasta allí se tuvo que dirigir un equipo médico para comprobar que la situación no fuera peor de lo que parecía. Una fuente cercana a la banda confesó que: "Todo lo que hemos escuchado es que Depp estaba que ni siquiera podía salir del hotel. También escuchamos que llamaron a un médico para ver si tenía algo peor o que simplemente estaban exagerando como se exagera con las estrellas de rock".

Por este motivo, el grupo tuvo que cancelar el concierto pocos minutos antes de que este comenzara, ya con la sala llena de público. "Todo estaba listo para el show: el escenario, el equipo... Ni siquiera se me ocurrió que podría haber un problema, sobre todo porque los miembros de la banda habían hecho la configuración de sonido durante la tarde. A nadie se le ocurrió pensar demasiado en el hecho de que el micrófono de Johnny Depp fuese instalado por un miembro del personal y él no participase, porque no es inusual para estas estrellas", comentaba la misma fuente al periódico Blikk.