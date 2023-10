Demostrando la maravillosa relación que mantiene con sus excompañeros de 'Sálvame' tras el fin del programa el pasado junio, Belén Esteban ha arropado a la coach Cristina Soria en la presentación de su última obra, 'El libro que salvará tu relación de pareja'.

Desmiente los rumores de crisis con su pareja

Un libro que la 'princesa del pueblo' reconoce que no ha leído todavía porque "ahora mismo no tengo ese problema". "Estoy muy contenta con mi marido, la verdad que muy bien, todo genial" ha asegurado, dejando claro que nada hay de cierto en los rumores de crisis con Miguel Marcos que surgieron este verano.

Diez años después de comenzar su historia de amor, Belén confiesa que lo mejor en una relación es "tener confianza el uno en el otro" y lo peor, "la monotonía", que ellos espantan a base de viajes románticos y planes especiales para celebrar, siempre que tienen ocasión, lo enamorados que están: "Él es más romántico. Me lleva a muchos sitios, pero es verdad que hay que romper un poco la rutina" apunta con una sonrisa.

Alejada de los focos desde el fin de 'Sálvame', la colabora adelanta que será en noviembre cuando se estrene 'Sálvese quien pueda' en Netflix y, como asegura, "va a ser fantasía". "Todavía no lo he visto editado y me da un poco de miedo porque he vivido cosas malas y buenas, pero la verdad que estoy encantada y mis compañeros también" añade.

Un proyecto en el que no ha participado Jorge Javier Vázquez, que atraviesa un momento delicado tras la cancelación de 'Cuentos chinos' después de solo 3 semanas en antena. Muy discreta, Belén prefiere no contar si ha hablado con él, aunque sí ha dado la cara por él asegurando que "es el mejor presentador que ha tenido la historia y queda Jorge Javier para rato, tienen un producto muy desperdiciado".

Su opinión sobre la entrevista de Edmundo

Menos cauta se ha mostrado cuando le hemos preguntado por la exclusiva de Edmundo Arrocet, que no ha leído y, como confiesa, "no me interesa nada": "Me da vergüenza. ¿Por qué no ha tenido los cojones suficientes para hacer la entrevista cuando María Teresa Campos estaba viva? Ahora hablar es muy fácil".

"Pero solo tengo un mensaje para sus dos hijas, que adoro tanto a Terelu como a Carmen Borrego, yo sé lo que han hecho como hijas, que no entren en nada de este señor" ha añadido, asegurando que aunque podría contar muchas de las cosas de las que ha sido testigo, "no voy a entrar en nada y no voy a hablar más porque no me corresponde".

Por último, Belén ha confirmado que se une a las bajas ya anunciadas -entre las que se encuentran Isabel Pantoja, Kiko Rivera o Joaquín Prat- en la boda de Isa Pantoja y Asraf. "Me ha invitado, pero no puedo ir, y nada, le deseo que sea muy feliz y todo" comenta.