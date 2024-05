Carmen Lomana sobre su polémica con Isabel Preysler: "Como no responde es muy aburrido"

Este viernes, Carmen Lomana se dejó ver en la emblemática plaza de toros de Las Ventas, asistiendo a la corrida celebrada en la capital. Después del revuelo suscitado recientemente en torno a Isabel Preysler, Lomana ha decidido no seguir avivando la controversia, optando por mantenerse al margen y dejar que la situación se calme.

La colaboradora de televisión ha dejado claro que no tiene intención de prolongar la polémica, y su postura parece estar motivada por razones bien fundadas. En lugar de contribuir al debate, Carmen Lomana ha preferido disfrutar del evento taurino y concentrarse en otros aspectos de su vida pública.

"No volveré a hablar de Isabel Preysler porque ella porque como no responde es muy aburrido. No tengo por qué discutir", nos confesó y con esas palabras dejaba claro que su polémica con la madre de Tamara Falcó termina aquí porque la Socialité no quiere meterse en guerras mediáticas.

Europa Press

El motivo de su visita

"He venido para ver a Roca Rey", nos comentaba a su llegada, pero enseguida, al mencionarle que a lo mejor se podría encontrar con la Preysler, huía: "Es que no la conozco, no sé quién es ya" y afirmaba con la cabeza cuando le preguntaban si ha tomado la decisión de no hablar más de ella.

Lomana acudía a Las Ventas muy bien acompañada por un hombre que le lleva del brazo y se encontraba en las inmediaciones con un seguidor que le piropeaba diciéndole: "Qué bonita es usted, de verdad, con todos mis respetos, muy guapa".