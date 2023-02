El hotel de lujo, que operará bajo la marca Hilton, en el Palacio de Godoy (a las puertas del casco histórico cacereño) prevé estar operativo a finales de 2024, con 50 puestos de trabajo directos y una inversión total de 13 millones de euros.

Así lo ha avanzado este miércoles el promotor e impulsor Fernando Palazuelo (de la compañía peruana Scipion Real State), quien junto al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha visitado las obras de remodelación del histórico inmueble, que se convertirá en un hotel de cinco estrellas.

“Hoy iniciamos el cronograma para tener reformada esta casa-palacio de 5.800 metros cuadrados. Y esperamos poder dar buenas noticias a finales de 2024”. Palazuelo ha asegurado que habrá 25 puestos de trabajo fijos en el hotel, que tendrá servicio las 24 horas, y otros 25 puestos en el restaurante de alto standing, que “supondrá una fusión de la cocina peruana, que se ha posicionado como una de las mejores del mundo, y la cocina extremeña”, con especial dedicación a la despensa cacereña, y al que se podrá acceder sin necesidad de estar alojado.

“Queremos que sea un espacio nuevo pero integrado”. La promotora ha hecho especial hincapié en el escrupuloso trabajo que se hará en este palacio del siglo XVI, considerado monumento desde 1949, con el nombre de Casa de Roca, y es Bien de Interés Cultural (BIC) según la Ley de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.

En un palacio renacentista

“Nuestra intención es que el cliente diga: estoy es un palacio renacentista y lo voy a disfrutar”. El proyecto rehabilitará cornisas y columnas de la zona central del palacio respetando su estructura renacentista. En otra zona se excavará para construir un spa y habitaciones sin perjudicar al edificio.

En cuanto al patio-jardín, que “estaba muy deteriorado” será un paisajista, Álvaro de la Rosa, en que se encargue de incorporar este entorno a la ciudad por la calle Zapatería, que incluirá la demolición de un inmueble ("que no debería estar ahí", ha apuntado Palazuelo) adquirido por Scipion para ampliar la zona y hacerla más transitable, mediante un convenio con el Ayuntamiento de Cáceres.

El hotel tendrá 72 habitaciones. Hay mil metros de jardín y mil metros de área común. Y el proyecto permitirá que se comuniquen dos plazas de gran importancia en Cáceres: la Plaza Mayor y la de Santiago (ambas son puertas de entrada al casco histórico).

“Nuestra intención es que el cliente diga: estoy es un palacio renacentista y lo voy a disfrutar”

Atraer el turismo de calidad

Por su parte, el presidente regional ha subrayado la importancia de que este proyecto, “además de un hotel, devuelve a la ciudad de Cáceres un edifico descompuesto, y se lo devuelve rehabilitado”. Y ha aseverado que proyectos como este “atraen un turismo de calidad a Extremadura”.

En esta línea, Vara ha asegurado que gran parte de los proyectos hoteleros que están en marcha (alrededor de 25) “son hoteles de 4-5 estrellas que van a permitir alcanzar la cifra de 30.000 trabajadores en el sector del turismo y atraer un turismo muy competitivo”. Y con la intención de que el 8% del PIB regional esté vinculado al turismo.

Vara: “además de un hotel, el proyecto devuelve a la ciudad de Cáceres un edifico descompuesto; y se lo devuelve rehabilitado"

En cuanto al retraso en el proyecto, el propio Vara lo presentó junto a Palazuelo y la ex alcaldesa cacereña Elena Nevado en diciembre de 2018, el presidente regional ha señalado a la pandemia de la covid. "No nos damos cuenta de lo que significó pero metió muchos proyectos 2 años en la nevera. También es verdad que un proyecto con la cadena Hilton es muy exigente y se ha tardado en delimitar todos los requerimientos; no es sencillo porque estas cadenas no ponen su nombre en cualquier sitio”.

Por último, Salaya ha resaltado la importancia de aumentar la oferta con este tipo de establecimientos ya que también redundará en un empleo de calidad, y para seguir mejorando los datos de turismo en la ciudad.

Un proyecto que “conocimos hace años y por fin va a ser una realidad, y viene a cambiar mucho la oferta hotelera de la ciudad. Es realmente importante que crezcamos y lo hagamos así. Actualmente, Cáceres está en unos datos de turismo que son los mejores de su historia y que ya solo pueden mejorar ampliando la oferta”.