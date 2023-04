Si durante el año se publican encuestas no debe extrañar que en tiempos electorales proliferen los sondeos. Hay encuestas de muchas clases. Están las que realizan los organismos dependientes del gobierno central o de algunas comunidades, las que publican los medios de comunicación, las que hacen los partidos unas veces para hacerlas públicas y otras para consumo interno y las que hacen algunos ciudadanos para sí mismos y sus amistades.

Ni que decir tiene que todas ellas son interesadas y de poca fiabilidad pues si te encargan una encuesta no le vas a poner mal porque no te paga, las de cada uno de nosotros estará teñida de ideología y hasta muchos medios de comunicación se han convertido en fanáticos militantes de algún partido y se suman a las campañas electorales. Según cuentan los gerifaltes de los dos grandes partidos las encuestas sobre las intenciones de voto para las elecciones municipales de Cáceres rezan que los resultados de los sondeos que han encargado son muy buenos.

No dicen cuántos concejales les otorgan pero dado que las mayorías absolutas son de otro tiempo deben ser los suficientes para poder pactar con sus posibles socios y como estos pueden sacar un par de concejales ellos necesitan llegar a once. Pero es que once y once son veintidós y solo hay veinticinco concejalías. Es decir que a los ocho partidos restantes les dejan una limosnita, tres concejales. La verdad es que me resulta imposible de creer y o bien mienten o sus encuestadores les han mentido porque hagamos las cuentas al revés y vayamos de menos a más.

Es de suponer que Podemos y Vox saquen al menos dos concejales cada uno y tampoco es descabellado pensar que alguno de los pequeños saque uno si consigue convencer a todos los familiares y vecinos de los veinticinco candidatos, algo más de cien votos por cabeza, con lo cual como mucho quedarían veinte para los dos grandes. Es decir que con diez se podría gobernar y la llave estaría en manos de un pequeñín. Si nos vemos no me cuente su encuesta por favor.

* Profesor