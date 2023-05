Los guías turistas denuncian la cancelación de reservas por el rodaje de 'La Casa del Dragón'

Silencio, se sigue rodando en la parte antigua. Este domingo las grabaciones continúan. La hoja de ruta se centra en San Mateo, San Pablo y la calle Ancha. ‘La casa del dragón’ y Cáceres, una combinación perfecta que encandila a los protagonistas de la superproducción de HBO y que promete grandes momentos en la segunda temporada. En la ciudad monumental cacereña ahora se habla inglés. Desde bien temprano (06.30 horas) se ha podido ver un gran despliegue de furgonetas y camiones en la plaza Mayor.

Los actores, actrices, cuerpo técnico, operarios… trabajan a destajo. Enormes juegos de cámaras, decorados, vestuario… Los que por allí merodean señalan que “estamos viviendo con curiosidad lo que está sucediendo entre los distintos enclaves del casco viejo”. Los vigilantes de seguridad del rodaje, en cambio, no bajan la guardia.

HBO mantiene un sepulcral hermetismo sobre la trama. En la parte antigua se esconde lo que los fans de ‘La Casa del dragón’ quieren ojear con detalle. El Periódico Extremadura, eso sí, consiguió ayer en exclusiva las primeras fotografías de la grabación, captando uno de los momentos estelares de la segunda temporada: un funeral de alto rango en la factoría de Desembarco del Rey. Eso sí, se echa de menos que la productora no organice pases para los medios de comunicación, como ocurrió con otras producciones.

En las imágenes recogidas por este diario y captadas desde un edificio palaciego de la concatedral de Santa María no faltaron las actrices Olivia Cooke, que encarna a la reina Alicent Hightower de Poniente, segunda esposa del rey Viserys Targaryen que anda en conflicto con su hijastra, la princesa Rhaenyra Targaryen, por el derecho al Trono de Hierro en la piel de Emma D'Arcy, la otra estrella de la rutilante entrega. Al reparto cacereño se suman Fabien Frankel (Ser Criston Cole) y Freddie Fox (Gwayne Hightower). En total, unos 600 operarios vienen currando para transformar el casco histórico en la poderosa capital de Poniente, donde el trono de hierro genera las ambiciones y traiciones de la saga más vista de todos los tiempos. Un baño de masas.

Pero no es oro todo lo que reluce. A la crítica vecinal de esta semana en la que se ha solicitado al ayuntamiento un debate sereno sobre la acumulación de eventos en la ciudad, se ha sumado hoy la de los guías turísticos. “Lo cierto es que no vemos los beneficios que, en teoría, nos debía proporcionar la grabación, pero sí los inconvenientes, este mes es una de las épocas con más visitantes y, sin embargo, a lo largo del viernes y el sábado, nos han cancelado un montón de reservas. Con la cantidad de seguridad que hay desplegados y la cantidad de gente que entra y sale, no hemos podido desarrollar nuestro trabajo. Cuando desde el consistorio se nos comunicó otra cosa muy diferente. No se podía entrar ni a pie, ni en burro. Además nos han vallado los puntos de atención a los turistas sin previo aviso y sin una remuneración. Y eso se traduce en la pérdida de ingresos”, ha lamentado el colectivo.

Raúl Sánchez, de la Asociación Pasearte, ha narrado un incidente que sufrió ayer en torno a las once de la mañana cuando uno de los vigilantes de seguridad le “amenazó” diciendo que como accediera a la zona de grabación “cojo una barra de hierro y te rompo la cabeza”. Finalmente, Sánchez ha recordado que en Trujillo, donde del mismo modo se ha rodado, si se cierra un establecimiento se les avisa con previsión suficiente y, además, se les ofrece una remuneración. El guía ha asegurado que la situación afecta a más de 30 profesionales del sector turístico.