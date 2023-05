Funeral por la condesa de Canilleros en Cáceres: "Es una gran pérdida"

El obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido Arriero, ha oficiado hoy el funeral por Beatriz Muñoz de San Pedro y Flores de Lizaur, condesa de Canilleros, que ha tenido lugar en la concatedral de Santa María. Familiares y amigos se han reunido en la ceremonia religiosa que ha ocupado todos los bancos del templo cacereño más importante de la cristiandad, situado en la misma plaza donde se encuentra el Palacio de Ovando, residencia de verano de la finada.

A monseñor le acompañaban en la misa corpore in sepulto los sacerdotes Ángel Maya Talavera, Ángel David Martín Rubio y Francisco Javier Romero Rodríguez. Pulido ha resaltado "el momento triste y de consternación" que vive la familia y ha destacado "los lazos de sangre, amistad y vecindad" que unían a Cáceres con Beatriz Muñoz de San Pedro. Una de las hijas de la fallecida ha sido la encargada de leer la carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses y luego se ha escuchado el Evangelio según San Juan. El prelado, durante su homilía, ha hablado del "sentimiento de dolor y desgarro", la "pérdida tan sensible" que supone el adiós de la condesa de Canilleros y ha recordado que "no ha muerto en el corazón de los suyos".

Creció en el palacio de Ovando, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad monumental, situado en la plaza de Santa María y que data del siglo XVI. Beatriz Muñoz de San Pedro, condesa de Canilleros, falleció este lunes a los 97 años. Residía habitualmente en Madrid y pasaba los veranos en este palacio: "Me gusta ir allí porque disfruto mucho del lugar", respondía esta cacereña en una entrevista concedida a este diario en la que recordaba con cariño las fiestas familiares que celebraban en este inmueble, una herencia de padres a hijos.

Beatriz Muñoz de San Pedro y Flores de Lizaur, marquesa de Cerverana, VI marquesa de los Altares, XII condesa de Canilleros, condesa de San Miguel, baronesa de Campo de Águilas, contrajo matrimonio con Arsenio Rueda y Sánchez-Malo, con quien tuvo nueve hijos: Beatriz, José Miguel, Antonio, Julia, María Teresa, María del Carmen, María (que es la pequeña) y los fallecidos Blanca y García y es tía de José Miguel Carrillo de Albornoz Muñoz de San Pedro, vizconde de Torre Hidalgo, propietario del Castillo de Las Seguras de Cáceres.

El Condado de Canilleros

Era hija de Miguel Muñoz de San Pedro e Higuero, X Conde de Canilleros y Julia Flores de Lizaur y Bonilla, uno de los mayores defensores de la ciudad monumental de Cáceres, por la que trabajó mano a mano con el entonces alcalde Alfonso Díaz de Bustamante.

El Condado de Canilleros es un título nobiliario español creado por el rey Carlos II por Real Decreto de 23 de octubre de 1685 y cuyo Real Despacho se expidió el 28 de junio de 1963.

Miguel Muñoz de San Pedro e Higuero, nacido en Cáceres el 28 de diciembre de 1899 y fallecido también aquí el 5 de abril de 1972. Se casó en Brozas el 30 de octubre de 1925 con Julia Flores de Lizaur y Bonilla, fallecida el 1 de mayo de 1961, e hija de Manuel Flores de Lizaur y Ortiz y Blanca Bonilla Rodríguez (hija de un gran terrateniente con propiedades en Brozas y Navas del Madroño). El noveno conde de Canilleros fue uno de los mayores divulgadores de la historia de Extremadura, habiendo escrito numerosos libros y artículos sobre su tierra de nacimiento.

Su hija, Beatriz Muñoz de San Pedro y Flores de Lizaur, heredó el título paterno. Nació en Cáceres el 12 de julio de 1926, donde casó el 9 de mayo de 1949 con Arsenio Rueda y Sánchez Malo.

El actual titular por cesión inter vivos de su madre, desde 2007, es José Miguel Rueda Muñoz de San Pedro, XI conde de Canilleros y XIV vizconde de Peñaparda de Flores, nacido en Madrid el 14 de junio de 1951. Es arquitecto. Se casó el 3 de septiembre de 1977 con María Justa Márquez de la Plata y López-Montenegro, con quien ha tenido tres hijos: García (1981), Adela (1983) y Manuel Rueda Márquez de la Plata (1986).