Morales sobre la marcha de Salaya en Cáceres: "No se entiende a nivel político"

El secretario general del PSOE provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, se ha pronunciado este miércoles sobre la decisión del alcalde en funciones de la capital cacereña, Luis Salaya, de abandonar la política y ha manifestado que "no lo entiendo a nivel político, aunque a nivel personal yo puedo entender a todo el mundo".

Consulta

Cuestionado por la decisión de Luis Salaya, que tomará posesión de su acta de edil el próximo 17 de junio y hará entrega del bastón de mando al candidato más votado, el popular Rafael Mateos, para después renunciar a su acta de concejal y abandonar el panorama político, Morales ha manifestado que "no estamos aquí por méritos propios, sino por méritos de un partido, más allá de la capacidad, empatía y apoyos personales de cada uno".

Así lo ha expresado Morales esta tarde, antes de participar en la Comisión Ejecutiva Provincial en la que se están analizando los resultados electorales del 28M. "Yo cuando tomo una decisión, tengo que consultar con los compañeros y programar qué pasará en un futuro, cómo quedo...".

Precipitado

En esta línea, ha señalado que “mi opinión personal es que fue muy precipitado anunciarlo así sin más. Y así se lo dije a Salaya”. El alcalde en funciones lo anunció la misma noche electoral, cuando salió a valorar los resultados del 28M. “A nivel personal, lo respeto y lo entiendo, pero a nivel político no porque estamos dentro de un partido que tiene unas normas”.

Al respecto, ha hecho una analogía con la situación de Guillermo Fernández Vara, “que puede tener un pensamiento, pero es el partido. Si los ciudadanos han votado a Salaya o Vara tenemos que seguir los trámites y los procedimientos, y luego ya decidir lo que sea”.

“Yo soy partidario de que gobierne la lista más votada pero los partidos políticos solo se fijan en lo inmediato y hay que pensar en global”. Por último, Morales se ha referido a que la ejecutiva local del PSOE se reúne este jueves y que allí se darán las explicaciones oportunas.

Precisamente, esta mañana, en una entrevista concedida a este diario, Salaya ha dicho que no se precipitó la noche electoral porque la decisión la tenía tomada mucho antes. "Ayer respondía a muchos compañeros de partido que me planteaban esto. Desde hace tiempo tenía decidido que si se daba el escenario que se dio el de la noche electoral no me iba a quedar liderando la oposición cuatro años más. Es la tercera vez que me presento a las elecciones. Lideré la oposición perdiendo y mejorando el resultado hace ocho años, gané la elecciones con un resultado mejor hace cuatro años y he sido alcalde, y ahora he vuelto a perder las elecciones pero con el mejor de los tres resultados, por cierto. No sería positivo", ha asegurado.

Y ha añadido: "Entiendo que hay mucha gente que ahora quiere que me quede, pero dentro de seis meses ya no querrán. Ahora quieren que me quede porque a mucha gente, la idea de que haya dimitido la noche electoral le puede parecer que genera la idea de que soy un líder que no necesita esto, que no se queda agarrado al sillón a cualquier costa. Pero si me quedase, dentro de seis meses empezaría a ser un elemento incómodo. Mi partido tiene que reconstruir un proyecto, tiene que volver a prepararse para gobernar. Y aparte, yo he prestado aquí un servicio durante mucho tiempo. Cumplo 35 años el mes que viene y tengo que tener una vida personal. Tengo una pareja, queremos tener hijos. Tengo un negocio, un socio con el que me había comprometido a volver a mi trabajo si perdía las elecciones. Mi compromiso era con la política local, es decir, aquí no va a haber sorpresas. No voy a aparecer en listas dentro de unas semanas ni voy a postularme para nada dentro de unos meses. Tengo la obligación de volver a una empresa que monté en su día y de la que ya me he ausentado mucho tiempo".