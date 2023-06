Belén García Trujillo formaliza su aspiración a mayordoma de la Montaña de Cáceres

Belén García Trujillo (Cáceres, 1971) ha iniciado el camino para convertirse en la primera mujer mayordoma de la Cofradía de la Montaña. Lo ha hecho esta mañana en la sede de la hermandad (avenida de Alemania) donde ha presentado la documentación necesaria para optar al cargo. Ha sido un acto sencillo, pero muy emotivo para la candidata, ya que su máxima aspiración y honor es ostentar este cargo.

Belén no ha podido evitar recordar a su padre, el célebre Agustín García, a quien le hubiera encantado ver a su hija en esta circunstancia. "Aquí he estampado mi firma, he aportado la copia del DNI y he traído el certificado de empadronamiento", decía García Trujillo, que el día 29 de junio conocerá si finalmente los cofrades han depositado en ella su confianza.

"Las elecciones tendrán lugar en el Aula Clavellinas, sólo queda por confirmar la hora", ha indicado la posible mayordoma, que tendrá otro oponente, Joaquín Floriano, que ya fue mayordomo de la cofradía entre 2008 y 2018 (dos legislaturas, esta sería su tercera). García Trujillo no ha querido desvelar aún los miembros que conformarán su candidatura. Sí ha dicho que se trata "de un grupo de hermanos que cargamos juntos y a algunos nos unen lazos familiares".

La candidata ha insistido en que su objetivo es "aglutinar a todos los sectores de la cofradía" y ha querido insistir en que su línea no es continuista, sino que pasa por el respeto y el reconocimiento de la actual directiva y de todas las que han pasado por la cofradía, "porque todos se han dedicado a la Virgen, que es lo importante. Yo no soy continuista, soy distinta".

Y tan distinta, entre otras cosas porque si Belén García Trujillo se lleva la mayordomía, la Cofradía de la Montaña habrá hecho historia y, también, un ejercicio de visibilizar el papel de la mujer en el mundo cofrade, hasta ahora vetado a los hombres, al menos en esta hermandad, cuyos 88 mayordomos anteriores han sido siempre y sin excepción varones. Ella sería la número 89. La labor de las mujeres en la cofradía ha estado reducida al papel de camarera mayor, cargo que ocupa Julita Herrera, y camarera de ornato en la persona de Pilar Campos. Pero el nombre del pez gordo siempre se ha escrito en masculino.

García Trujillo, madre de tres hijos, funcionaria del Instituto Municipal de Asuntos Sociales, es una mujer que conoce de manera profunda el amor mariano y que también está tremendamente sensibilizada con los problemas de la sociedad de su tiempo. De familia con profundos valores cristianos y solidarios, es una persona conciliadora y con talante.

Carga en el turno 4 de la patrona y pide el voto a los 1.800 hermanos que están llamados a las urnas. Insiste en que tiene que haber participación y que su programa se centra en la organización de los actos del centenario de la coronación canónica de la patrona, que tienen lugar el año que viene y que se gestionará a través de una comisión tripartida constituida por la cofradía, el ayuntamiento y el obispado de Coria-Cáceres. "Lo gestionaremos desde el trabajo y la devoción", ha matizado.

Finalmente, Belén García ha subrayado que su mandato sería el de la cercanía: "Si la Virgen es de todos, la cofradía será de todos".