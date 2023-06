Mateos será hoy el noveno alcalde de la etapa democrática

Entre el martes 26 de marzo de 2019 y el sábado 17 de junio de 2023 Rafael Mateos habrá pasado de estar fuera del ayuntamiento y de la política local a ser el noveno alcalde de la ciudad en la etapa democrática que se inició en 1979. Ese día de marzo de hace cuatro años, Mateos, quien entonces era el portavoz del gobierno, anunció que no iba a repetir en la candidatura que para la alcaldía iba a volver a encabezar Elena Nevado. Se iba unas semanas después de que su nombre sonase para haber sustituido a Nevado, quien, sin embargo, iba a repetir. Pero el 17 de abril de 2019, un miércoles santo, el partido sacó a Nevado, se fue a la candidatura de la Asamblea, y Mateos fue el candidato e hizo, ya con muy poco tiempo, su lista para su primer asalto a la alcaldía, una lista que como número dos tenía a María Guardiola y como cuatro a Elena Manzano.

Rafael Mateos será hoy alcalde después de que el 14 de junio de 2019 renunció a serlo. Ese viernes pudo haber sido alcalde. Pero no aceptó ni se concretó el plan que hasta unas horas antes de la investidura, el sábado 15 de junio, había sobre la mesa: dos años sería alcalde y los otros dos lo sería el candidato de Cs. Tras esa noche, Rafael Mateos ha pasado cuatro años en la oposición. Ganó el 28M, sin mayoría absoluta, pero estas tres últimas semanas interminables han sido un mar en calma en comparación con el tsunami de la primera quincena de junio de 2019. No logró mayoría absoluta, pero salió la mejor combinación para sus intereses. El único partido que podía quitarle la alcaldía, Vox, no iba a sumar sus votos con PSOE y Podemos. Desde la noche del 28M sabía que iba a ser alcalde.

Mateos será el noveno alcalde de la etapa democrática que se inició en 1979. Y será el quinto que llega a la alcaldía tras pasar por la oposición. Antes que él fueron José María Saponi, estuvo tres legislaturas en la oposición antes de conseguir la alcaldía, Carmen Heras, Elena Nevado y Luis Salaya. Pero de todos los alcaldes es el único que accede a la presidencia de la corporación local después de haber estado en otro periodo dentro del gobierno local, fue el portavoz y el concejal delegado de la Policía Local entre los años 2015 y 2019, en el segundo mandato de Elena Nevado. Esta será su tercera legislatura en la corporación local.

Mateos será el tercer alcalde del Partido Popular. El primero fue José María Saponi, que tiene el récord de elecciones ganadas, venció en cinco de las seis elecciones a las que se presentó como candidato, pero solo gobernó en tres legislaturas, dos de ellas con mayoría absoluta, la tercera la empezó así pero a mitad del mandato perdió al concejal número trece y se quedó en minoría. La segunda fue Elena Nevado, que ganó las dos elecciones a las que se presentó como candidata, una de ellas con el mayor número de concejales logrados por un grupo político, en las elecciones de 2011 se quedó con 16 de los 25 concejales de la corporación. Pese a que desde 1979 se han celebrado doce elecciones municipales, el PP solo ha tenido cuatro candidatos: Juan Manuel García-Agúndez, José María Saponi, Elena Nevado y Rafael Mateos.

Rafael Mateos ha preferido gobernar en minoría. Es lo que ha ocurrido en la mayoría de las once corporaciones locales anteriores, que, bien durante todo el mandato o en parte del mismo, se han encontrado en minoría. Pese a eso, nunca ha habido una moción de censura. Todos los alcaldes han completado su mandato, salvo el primero, el centrista Luis González Cascos, quien, transcurrido poco más de un año desde que fue investido, dejó la alcaldía a su segundo, Manuel Domínguez Lucero.

La corporación que hoy comienza contará con cuatro grupos políticos, que es lo más habitual en la corporación local, la excepción fue la pasada, que empezó con cinco partidos:PSOE, PP, Ciudadanos, Vox y Unidas Podemos. En esta repiten todos menos Ciudadanos. El único que ha estado presente en todos los mandatos es el PSOE, que, sin embargo, no será el que más años ha gobernado, el PP, con la de Rafael Mateos, habrá presidido la corporación seis veces, mientras que el PSOE cinco.