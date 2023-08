Los bomberos del SEPEI han tenido que intervenir este martes festivo por un incendio en la calle Consolación de Cáceres, en el que se han visto afectados (por inhalación de humo) una madre y su bebé, según ha informado la propia Diputación Provincial.

Apartamento colindante

El SEPEI ha actuado en el «incendio de una vivienda que ha tenido lugar esta mañana en la calle Consolación, 7; y en el que dos personas (una madre y su bebé) se han visto afectadas por el humo», confirma la Institución provincial.

La madre y el bebé han sido atendidas y dadas de alta in situ

No obstante, el fuego se habría iniciado en un apartamento colindante al que estaba ocupado por la madre y el bebé. El otro inmueble, donde se ha originado el incendio, estaba vacío en ese momento. Las llamas no han alcanzado el inmueble de las víctimas pero el humo sí ha afectado su vivienda. La madre y el bebé han sido atendidas y dadas de alta in situ y no han necesitado atención hospitalaria, según confirma el SES.

El fuego se ha originado en la segunda planta de un apartamento sito en la citada calle, en el casco histórico cacereño y próximo a la Plaza de las Candelas. Se han movilizado dos dotaciones de bomberos, sanitarios y patrullas de la Policía Local y Nacional y una unidad de DYA.