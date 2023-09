Pacto entre Podemos-IU y Vox para gobernar en Montehermoso

Podemos-IU ha culminado el pacto con Vox al aprobar este lunes por la noche en sesión plenaria la liberación (parcial) de los 2 ediles de Vox que configuran la corporación municipal, y obtener así la mayoría absoluta que necesita para gobernar a lo largo de la presente legislatura.

Número de concejales

Tras las elecciones del pasado mes de mayo, el arco municipal en Montehermoso se distribuyó de la siguiente manera: el PSOE perdió la alcaldía y obtuvo 4 ediles (uno de ellos ha abandonado la formación y es edil no adscrito); Podemos-IU ganó las elecciones con 5 ediles, el PP obtuvo 2 concejales y Vox otros 2. La mayoría absoluta se establece en 7 ediles.

De esta forma, la alcaldesa de Podemos-IU, Rosa Isabel Garrido, que cobra un sueldo de 37.800 € anuales, sustituyó en junio a la ex regidora del PSOE Mar Mateos, que no se presentó a la reelección, ya que los socialistas optaron por presentar como candidato al ex diputado regional Carlos Labrador (que ya había sido alcalde de Montehermoso entre los años 2003 y 2015).

Rechazo de Podemos Extremadura

Podemos Extremadura rechaza "rotundamente" el acuerdo de gobierno en Montehermoso y se desvinculará de Unidas por Montehermoso si no rectifica su decisión

Podemos Extremadura ha subrayado su "rechazo más absoluto" al acuerdo que se produjo anoche en sesión plenaria, "que significa incorporar en funciones delegadas de alcaldía a 2 concejales del citado grupo ultraderechista".

Para el Consejo Ciudadano de Podemos Extremadura, el máximo órgano de dirección regional, "no tiene justificación alguna este acuerdo profundamente contrario a nuestra línea política. Tras escuchar las explicaciones por parte del grupo municipal nos reiteramos en nuestro rechazo, porque la gobernabilidad del municipio y el bloqueo por la oposición no puede justificar esta decisión. Hay limites que no podemos traspasar".

Por todo ello, el Consejo Ciudadano quiere hacer constar que "Podemos Extremadura rechaza cualquier tipo de acuerdo o liberación de personal que procedan de Vox o de tránsfugas de dicho partido".

Ademas, insisten desde la formación morada en que ninguno de los 5 concejales de Unidas por Montehermoso son militantes de Podemos Extremadura y que la dirección regional del partido que capitanea Irene de Miguel "ha intentado que dicho acuerdo no se llevara a efecto, manteniendo contactos tanto con representantes de nuestra organización como con miembros de IU y el PSOE".

Sanción

De esta forma, Podemos Extremadura estudia la apertura de expediente sancionador "a aquellos militantes de Podemos que hayan alentado dicho acuerdo". E inciden en que "tenemos absolutamente claro la imposibilidad de llegar a acuerdos con un partido fascista como Vox ni con sus representantes".

Por todo ello, Podemos Extremadura insta a la coalición Unidas por Montehermoso y a su grupo municipal a dejar sin efecto este acuerdo y las delegaciones de Alcaldía, así como el acuerdo de liberación de los dos concejales. En caso contrario, Podemos Extremadura se desvinculará de la coalición local y romperá relaciones con esta. Asimismo, "aunque entre los concejales de la coalición no figuran representantes de Podemos, instamos al Círculo local a desvincularse de la coalición municipal en tanto no se deje sin efecto este acuerdo".

IU Extremadura también rechaza el acuerdo

Desde IU Extremadura también han lanzado un comunicado de rechazo a ese acuerdo y aseguran que, cuando conoció la posibilidad, la dirección del partido instó "a nuestra militancia y representantes de Unidas por Montehermoso a retirar del orden del día el punto que incluía la liberación de los ediles de Vox".

Este mediodía, han traslado que "nuestra formación política no puede asumir bajo ningún concepto ningún tipo de acuerdo con esta formación de extrema derecha, contraria a nuestros valores ideológicos". Por último, la dirección de IU Extremadura afirma que "nos reuniremos este miércoles para tomar decisiones al respecto".

Sin el "beneplácito" de Vox

El presidente de Vox Cáceres y portavoz del Grupo Parlamentario en la Asamblea, Óscar Fernández Calle, ha asegurado que los dos ediles han tomado la decisión “sin el beneplácito de la dirección provincial” y que "hemos iniciado los trámites para que esos concejales sean inmediatamente expulsados del partido".

También ha asegurado Fernández Calle, en sede parlamentaria, que los ediles de Montehermoso no se pusieron en contacto "con nuestro responsable de interprovincial hasta la tarde de ayer; antes de eso no teníamos conocimiento".

Reacción del PSOE de Cáceres

Por su parte, el PSOE Provincial ya ha reaccionado al acuerdo entre Podemos-IU y Vox y señalan que "hay partidos que buscan el poder por el poder mismo. Otros buscamos transformar la realidad y mejorar la vida de las personas con proyectos sólidos y sostenibles en el tiempo. La única izquierda, en Extremadura, es el PSOE".