Los vigilantes de seguridad de Extremúsika suman nuevas denuncias

Los vigilantes de seguridad de Extremúsika acumulan nuevas denuncias por el altercado que se produjo la noche del sábado entre el personal y el público durante los conciertos y que se saldó con 15 heridos.

Ya este domingo, la Policía Nacional confirmó a este diario que a lo largo de la jornada habían registrado varias denuncias por parte de los asistentes. Un día después, fuentes cercanas a los denunciantes sostienen a este diario que han acudido este lunes a dependencias policiales para registrar su escrito.

Por el momento, fuentes policiales no precisan el número concreto de denuncias hasta que no concluya un plazo prudencial para contabilizar el total, no obstante, la estimación es que esa cifra sea superior a cuatro, tal y como relatan los testimonios.

Dos días después del incidente, la organización del festival guarda silencio "a falta de reunir todos los datos" mientras las redes sociales se inundan de quejas por la actuación de la seguridad privada. Un vídeo capturado por este diario muestra cómo los vigilantes interceptan a un joven, presuntamente porque portaba una bengala durante el concierto de Talco, y lo inmovilizan a la fuerza ante las críticas del público para trasladarlo hacia una zona vallada, donde a continuación comienzan a propinarle golpes y empujones.

Minutos más tarde, los asistentes recriminan a los vigilantes el uso de la fuerza con el joven y es entonces cuando hace entrada en el recinto una patrulla de antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía.

En su parte, la Policía Local de Cáceres recoge en su parte de actuaciones que atendió a una pareja que presentaba lesiones y que según su testimonio, había sido agredida por el personal.