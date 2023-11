Se va a cumplir un año de la apertura de su Parque Comercial ¿qué balance hace?

Consideramos que la apertura del Parque Comercial Electrocash en la avenida de Maltravieso el pasado año ha supuesto un punto de inflexión en nuestra compañía, que coincidió con la celebración del 25º aniversario de su fundación. En 2019, cuando se hizo efectiva la compra de la parcela, vimos en ella un gran potencial; primero, por una ubicación estratégica que nos beneficiaba y, segundo, porque nos permitiría modernizar los servicios centrales de la compañía y crear un nuevo establecimiento a este lado de la ciudad. Del mismo modo, consideramos que este parque comercial ha ayudado también a dar valor a las zonas de Maltravieso, Casa Plata y zonas adyacentes, que han visto, con esta apertura, aumentados sus servicios. En definitiva, creo que con este proyecto devolvemos a la ciudad de Cáceres una pequeña parte de lo que Cáceres ha hecho por nosotros. La ciudadanía ha acogido la apertura de este nuevo espacio con gran entusiasmo y, por ello, tanto desde Electrocash como los negocios aledaños, nos sentimos muy agradecidos.

Este año ha permutado con Aldi e Hiper Euro sus naves en la Mejostilla ¿También ha sido beneficiosa la operación?

La apertura del establecimiento Electrocash en el parque comercial de Maltravieso ha supuesto un salto cualitativo que reafirma nuestro compromiso con el comercio local y de proximidad y nos permite completar nuestra estrategia de cercanía con el consumidor. Por tanto, cuando se planteó la posibilidad, vimos conveniente el intercambio de las superficies comerciales que hemos acordado en la zona comercial de Mejostilla, lo cual nos ha permitido readaptar nuestro espacio comercial manteniendo los mismos servicios –el nuevo establecimiento también dispone de cafetería- y, prácticamente, la misma ubicación (a tan solo 20 metros de la anterior). Con este ya son cinco los establecimientos con que Electrocash cuenta en la ciudad de Cáceres y vemos, por ahora, cubiertas las necesidades de la ciudadanía.

El año pasado facturó más de 22 millones de € anuales a través de 38 tiendas propias, además de 17 franquicias, con 135 empleados. ¿Qué previsiones tiene para este año en curso?

Para Electrocash el primer objetivo de nuestro futuro pasa por mantener los puestos de trabajo de la compañía, que es nuestro mayor activo, dado el momento de incertidumbre económica en que nos encontramos. Para ello, es preciso que mantengamos nuestro liderazgo en la comercialización de electrodomésticos y tecnología en Extremadura, que es nuestra principal área de influencia, y continuemos con nuestro plan de expansión, que contempla nuevas aperturas a medio plazo en la provincia de Huelva, donde ya disponemos de dos establecimientos, en Lepe e Isla Cristina.

El Parque Maltravieso prevé comercializar 1.800 metros cuadrados ¿tiene ya inversor o inversores?

Próximamente daremos la bienvenida a las instalaciones del Parque Comercial Electrocash a una marca alemana, innovadora, comercializadora de multiproducto, con la que compartimos la filosofía de comercio local familiar, con producto de buena calidad y precio justo, que completará la oferta de servicios comerciales y de restauración del parque comercial. Además está prevista también la próxima puesta en marcha del punto de recarga de vehículos eléctricos.

¿Cree que el cambio de signo político en el Ayuntamiento y Junta de Extremadura logrará dinamizar la poca estructura comercial de una ciudad en la que cierran pequeños negocios constantemente?

Las trabas y los obstáculos en nuestra gestión que sufrimos a diario los empresarios en esta ciudad por parte de la Administración y los políticos es un mal endémico que venimos padeciendo desde tiempo inmemorial y que dificulta el desarrollo de Cáceres. Sé bien las calamidades que hay que pasar en Cáceres para lograr que un proyecto, que busca crear empleo, salga adelante. Por otro lado, la falta de comunicaciones o el mal estado de estas lastra el progreso industrial y económico de esta tierra. Que Cáceres y Badajoz sean las dos únicas capitales de provincia españolas que no estén unidas por autovía es un problema que afecta a todos los extremeños.

La provincia está a la espera de materializar importantes proyectos industriales. Existen dos del ámbito de la minería del litio, uno en Cáceres capital y otro en Cañaveral. ¿Cree que serán positivos para el desarrollo económico de la provincia?

Tengo la convicción personal de que son proyectos beneficiosos para nuestra comunidad, pero parece que hay como una mentalidad casi de aversión a la industria. No hay más que ver cómo de beligerantes fueron las reacciones al principio del proyecto minero en Cáceres. Se pueden poner condiciones, pero otra cosa es el rechazo tajante. No podemos vivir únicamente del turismo. Cáceres necesita ser polo de inversión empresarial externa; con una red de comunicaciones fiable; con incentivos fiscales y eliminación de trabas burocráticas a empresas que quieran instalarse en la ciudad; poniendo a disposición de los inversores terreno público a precio competitivo. En definitiva, haciendo esfuerzos para atraer inversión empresarial. De lo contrario, y siento ser catastrofista, estaremos condenados al ostracismo y a la despoblación.

En concreto, el proyecto de Lithium Iberia es una mina a cielo abierto ¿también lo considera positivo?

Que el Ministerio de Industria haya concedido 13 millones del PERTE del Vehículo Eléctrico para financiar la planta de procesado de litio que complementará el proyecto minero Cañaveral resulta, cuando menos, significativo. Entiendo que si el Ministerio de Industria concede esta cuantía a Lithium Iberia significa que secunda este proyecto, del que previamente se habrán valorado los riesgos.

¿Cómo conciliamos el respeto al medio ambiente con el necesario desarrollo económico de la provincia?

No creo que el desarrollo económico sea incompatible con el respeto al medio ambiente. Ahora bien, no debemos anteponer lo uno a lo otro. Debemos buscar un desarrollo de manera sostenible, buscando un equilibrio entre lo económicamente eficaz, lo socialmente equitativo y lo ecológicamente tolerable. Y desde el sector privado tenemos una gran responsabilidad a la hora de buscar este equilibrio. El pasado año Electrocash recibió el galardón como mejor comercio nacional de electro en la categoría de ‘Eficiencia energética y sostenibilidad’ otorgado por la Confederación Española de Comercio en colaboración con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo por la correcta gestión que desde hace años venimos haciendo de los RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos). Como comercializadores de estos productos en Electrocash también consideramos que tenemos una responsabilidad sobre ellos. Ponemos especial cuidado en los procesos de recogida, almacenamiento y transporte de estos productos en unas condiciones que garanticen su seguridad. Es la manera que tenemos nosotros de conseguir esa viabilidad entre economía-ecología. No obstante, apelamos también a la responsabilidad individual y colectiva, tanto de empresas privadas como de Administraciones, para que entre todos sepamos encontrar ese equilibrio entre el progreso económico y el respeto medioambiental.