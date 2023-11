El Ayuntamiento de Cáceres se compromete a dar ayudas a la natalidad

El pleno de la corporación local aprobó en su sesión de este jueves una moción que compromete al gobierno municipal a dar ayudas por nacimiento o adopción. El acuerdo no establece cuánto ni cuándo, tampoco tiene un documento de fiscalización de los servicios económicos del ayuntamiento que informe sobre su viabilidad. Pero parte de una propuesta hecha por el grupo municipal de Vox que acepta el gobierno del PP y que estará sobre la mesa cuando se negocie el presupuesto de 2024. El PP necesita el voto de Vox para aprobar las cuentas. En el ayuntamiento hay bonificaciones para familias numerosas, en el caso del IBI, aunque nunca se han dado ayudas a la natalidad y esto seguramente se tendrá que articular en una ordenanza.

La moción tuvo los trece votos de los ediles del PP y de Vox, justo la mayoría absoluta del pleno, y el rechazo de los concejales del PSOE y de Unidas Podemos, un desacuerdo no por las ayudas en sí, sino por la exposición de motivos del texto presentado por Vox y por el contenido de otros acuerdos que la moción lleva implícitos, entre ellos la creación de un programa de apoyo a la vida y a la maternidad que informe sobre "la realidad del aborto y sus secuelas con conferencias en institutos y focalizadas hacia adolescentes", según se recoge en el texto de la moción.

El debate lo abrió el ponente, el portavoz de Vox, Eduardo Gutiérrez, quien, tras recordar que su partido está a favor de la derogación de la ley del aborto y su sustitución por otra que proteja a la gestante, defendió que uno de los fines de su propuesta es que desde el ámbito municipal se pueda dar información para que las embarazadas tengan "todas las alternativas antes de tomar una decisión que es traumática". A esto sumó otros argumentos como el descenso de la natalidad en Cáceres -"con una estadística demoledora", afirmó-, donde se ha pasado de 1.101 nacimientos en 2008 a 689 en 2021, "nacen alrededor de 6,5 niños por cada mil mujeres y año, son las cifras más bajas desde que hay registros". El objetivo, añadió, es "proteger a la mujer gestante" y la adopción de medidas que "fomenten la natalidad" con acciones como la bonificación fiscal o la ayuda directa por número de hijos.

La concejala de Servicios Sociales, Encarna Solís, anunció el respaldo del gobierno local a la moción porque los acuerdos que se proponen en la misma "van en la línea de este ayuntamiento de apoyo a la mujer". En su segunda intervención, Solís, tras leer los seis acuerdos de la moción, afirmó que parte ya están en el ayuntamiento, mientras que otros, como la colaboración con la Fundación Red Madre, colectivo que apoya a mujeres embarazadas para que puedan llevar a término su embarazo, se han retomado.

La réplica a la moción vino primero de la portavoz de Unidas Podemos, Consuelo López, que preguntó "qué expertos" serían los que darían la información y reprochó a Vox que propongan charlas en los institutos cuando se niegan a que se imparta educación sexual en estos centros, "nos acusan -a la izquierda- de adoctrinar y ahora quieren dar charlas". También recriminó a Vox que en su discurso político afirman que vienen a acabar con los chiringuitos y ahora pretenden que el ayuntamiento firme convenios de colaboración con colectivos como la Fundación Provida y Red Madre, que son los que vienen en la moción.

En su segundo turno, López abogó por una educación afectivo-sexual dentro de un marco legislativo laico en defensa de las mujeres embarazadas y las familias, una educación que informe de los métodos anticonceptivos, "que es lo primero para evitar los abortos, muchos de los abortos se evitarían con una educación afectivo-sexual y no con ayudas sociales a mujeres para que den sus niños en adopción".

La concejala socialista Beatriz Cercas, que intervino tras López, expuso que detrás de la moción de Vox hay "un recorte de los derechos de las mujeres que no podemos permitir" y recordó a los concejales de Vox "que el debate que quieren abrir lo zanjó el Constitucional avalando la ley de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo". "Ustedes no quieren proteger a las mujeres gestantes, lo que quieren es volver a establecer un control de las mujeres", recriminó Cercas al grupo municipal de Vox.

"Pretenden, con organizaciones afines, entrar en los centros educativos para coaccionar a las chicas", añadió, "la decisión de abortar está ligada a muchas causas, no lo simplifiquen", reiteró Cercas, que abogó por una educación afectivo-sexual "sin credo ni ideología" y recordó que la legislación "ya garantiza todos los derechos de las mujeres para que estén acompañadas e informadas".

El debate lo cerró Gutiérrez, que aseguró que con las charlas lo que se pretende es "informar objetivamente de las posibilidades que hay, de todo, para conocer qué ocurre si se decide abortar o continuar con el embarazo, cualquier decisión siempre la respetamos". "Lo que no queremos es que se manipule, que se den charlas para imponer una ideología concreta, libertad para todos, no la libertad manipulada que quiere imponer la izquierda", comentó el portavoz de Vox, que subrayó que "no es nuestro propósito controlar a las mujeres, sino que tengan la información". Sobre el coste que tendrá la concesión de ayudas a la natalidad, el portavoz aseguró que cuentan con unos cálculos, pero "ya llegará el momento de ponerlo encima de la mesa" cuando se negocie el presupuesto.