«El teletrabajo ha seguido su curso sin orden; es una anomalía que tenemos que solucionar»

Emilio José Borrega Romero es el número 2 del alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y se estrena en esta legislatura en los escaños populares del ayuntamiento con varias carteras de peso: es el responsable de la plantilla del consistorio (una ‘casa’ de más de 600 trabajadores), además lidera las áreas de Empleo, Administración Electrónica y Deporte. Nacido en Cáceres (11 de mayo de 1974), está casado y es padre de dos hijos. Su formación navega entre las Ciencias Políticas y Gestión de la Administración Pública (con un Grado Universitario) y la Prevención de Riesgos Laborales (con un máster). También es Experto en Dirección de Seguridad de Empresas por la Universidad de Extremadura (UEx). Además es el primer teniente de alcalde.

-Gestiona un área tan sensible como la de Recursos Humanos (RR HH) en una ‘empresa’ que tiene más de 600 trabajadores. ¿Qué retos plantea?

-Nada más entrar hemos realizado un diagnóstico de la situación: El ayuntamiento tiene muy buenos técnicos; tiene servicios y muy buen personal, pero diría que hay un poco de desorden y hay que ordenar distintas áreas y poner en valor a todos los trabajadores de la casa para que sean lo más eficaces posibles en la gestión diaria. Si tenemos un buen área de personal, que sea capaz de reaccionar, de manera rápida y eficaz a las demandas que tienen el resto de áreas, pues haremos que el consistorio sea también más eficaz en la gestión diaria con la ciudadanía. Por eso, vamos a reforzar este área con la figura de un responsable de RR HH [se refleja ya en el borrador de presupuesto de 2024]. Y vamos a reestructurar las áreas de manera que se dote de técnicos y de personal eficiente. Me gustaría tener una plantilla motivada, que entienda que los trabajos que hacemos aquí son para el bien de la ciudad y que son muy necesarios para el desarrollo de Cáceres. Si aquí funcionamos bien, la ciudad va a funcionar bien. Para mí el mayor de los retos es que el área de RR HH sea capaz de dar respuesta al resto de las áreas municipales.

«La Oferta Pública de Empleo del 2020, 21 y 22 está sin cubrir. Hay muchas demandas y necesidades en la casa que no se han cubierto; nuestra sensación es que han estado esperando a que otros lleguen a poner encima de la mesa estos problemas y dar respuestas»

-¿Y qué carencias hay?

-A día de hoy, tenemos carencias a la hora de reaccionar a tiempo cuando se produce una baja y de cubrir ciertas plazas que están vacantes, porque el área de RR HH tiene que estar más reforzada y mejor dotada. Dinamizarla para dar respuestas inmediatas a una baja por lactancia, una incapacidad, etc., que ahora mismo somos incapaces de cubrir porque ese área no puede reaccionar. Además, tenemos una carencia de bolsas de trabajo muy seria, la OPE [Oferta Pública de Empleo] del año 2020, 21 y 22 está sin cubrir. Hay muchas demandas y muchas necesidades en la casa que no se han cubierto; nuestra sensación es que han estado esperando a que otros lleguen a poner encima de la mesa estos problemas y dar respuesta a unas necesidades que son históricas; no son de hace tres días, precisamente... «Ya hemos abierto varias líneas de comunicación con el tejido empresarial, y crearemos un servicio para reducir la burocracia e impulsar la iniciativa privada».

¿Con qué inconvenientes se ha encontrado a la hora de llevar a la práctica los cambios que demanda el área de Recursos Humanos?

-Nos encontramos en un cuello de botella: un presupuesto prorrogado de 2022, de una legislatura anterior, y preparando las cuentas de 2024. El personal del ayuntamiento quiere que sus problemas se solucionen de manera inmediata, pero tenemos que esperar a que eche a andar el nuevo presupuesto»

-¿Qué previsiones hay con la plantilla de la Policía Local?

-A corto plazo lo que se maneja es la incorporación de 7 nuevos agentes, dentro de la fase de concurso-oposición que está realizando la Junta de Extremadura. Y a partir de ahí, dotaremos al cuerpo de policía del personal necesario: tanto en la base (los agentes) como en la estructura orgánica, que también necesita de un ordenamiento. Se está trabajando junto a la inspección de la policía para que este ordenamiento sea equilibrado y dé respuesta a las necesidades reales del cuerpo.

-En materia de personal, hace poco el colectivo Cáceres Verde se quejaba de la falta de jardineros municipales, y de que la mayoría están a punto de jubilarse...

-Hay una dualidad de servicios. Por un lado, tenemos el servicio de jardinería, que cuenta con trabajadores de la casa; por otro lado, está el servicio de gestión de parques y jardines, que gestiona la contrata de Tahler. Nuestra apuesta es porque la colaboración público-privada funcione, y nosotros creemos que funciona bien. Tahler se están haciendo cargo de gran parte de los jardines de la ciudad, pero hay otra parte que lo estamos llevando con personal de la casa. Por tanto, tenemos esa dualidad de servicio, con funcionarios por un lado y trabajadores de la contrata por otro. Y tenemos que atender a que todos los servicios pasen a la empresa (en este caso público-privada), que es Tahler o la concesionaria que sea en el momento. Pero eso no quiere decir que el servicio quede mermado, en ningún caso.

Teletrabajo

-¿Qué pasa con el teletrabajo. Se va a regular toda vez que ya ha pasado la pandemia?

-Hay una anomalía que tenemos que solucionar de manera inmediata, ya que el teletrabajo se pone en marcha con motivo de la pandemia de la covid, pero desde que se extingue el estado de alarma, y ya no estamos condicionados por la alerta del covid, el teletrabajo ha seguido su curso sin un orden. Y en la próxima Mesa general de Negociación [se prevé antes de final de año] volveremos a llevar el tema del teletrabajo. Porque hay algunos flecos que había que pulir con la parte sindical del ayuntamiento; toda vez que eso quede resuelto, se pondrá en marcha el teletrabajo de forma fijada, ordenada y regulada. A día de hoy, lo que estamos haciendo es una demora de la situación del covid que no tiene justificación.

-La relación con los sindicatos suele ser un ámbito polémico y un quebradero de cabeza para los gobernantes ¿Cómo es ese contacto inicial?

-El contacto con los sindicatos es permanente desde el minuto uno. No solo en mesas oficiales, sino a través de llamadas. Esta semana hemos tenido una reunión con CSIF; el contacto es permanente y nos van reivindicando todo aquello que le trasladan los trabajadores.

Planes de empleo

-En la pasada legislatura se criticó que el Plan de Empleo Local era «una auténtica chapuza» y que las bases para acceder a alguna de las plazas eran irregulares. ¿Cómo se corregirá esto?

-El Plan de Empleo Local tiene que echar a andar por el mes de febrero, que es cuando terminan los contratos de trabajadoras de la ayuda a domicilio, de ordenanzas, etc., que son puestos que están cubiertos en su mayoría por ese plan de empleo. Lo que ha pasado hasta ahora es que, entre que termina un plan y empieza el otro, hay un periodo de carencia en el cual ese servicio queda al descubierto. Y estamos trabajando con la Junta de Extremadura para que eso no se produzca y para que o bien se prorroguen a esos trabajadores hasta que entre los nuevos, o que automáticamente cesen unos y entren otros. Pero esto es algo que depende de la Junta. Nosotros llevamos alertando desde la anterior legislatura de que estos casos se producían y de que no se tenían que ver afectadas las personas usuarias de estos servicios. Y no queremos que vuelva a suceder. Por lo tanto, se está advirtiendo ya a la Junta de esta situación.

-En la pasada legislatura se llegó a denunciar el cierre del Conjunto Patrimonial y Arqueológico de Bujaco por la falta de personal, debido a la finalización de los contratos del programa de empleo...

-Nosotros estamos trabajando en tener unas bases acordes a las necesidades reales de los puestos de trabajo. Lo que hicimos fue poner algunas anomalías de manifiesto, como el hecho de que había trabajadores que se estaban prorrogando años sucesivos porque no había en el Sexpe demandantes de esas plazas. Y yo entiendo que sí que los hay, lo que pasa es que hay que hacer unas bases más amplias para que se produzca la alternativa en esos planes de empleo.

-Y en el caso de los cierres puntuales de recursos turísticos qué pasó...

-O bien pedían una titulación que no existía, o que tenía muy poquita gente. No tiene sentido que si vas a sacar plazas de Informadores Turísticos se pida un curso que lo tiene muy poca gente. Hay que hacerlo lo más amplio posible, porque seguramente que hay demandantes de empleo en el sector turístico que puedan cubrir esas vacantes.

-¿Qué áreas se espera cubrir con este plan de empleo?

-Todavía no han salido las bases de la Junta. En el momento en el que salgan, nos sentaremos con todos los las áreas, para saber qué servicios necesitan reforzar el personal y qué necesidades hay. Y con el Plan de Empleo Social, exactamente igual. Se trata de cubrir la mayor demanda de servicios de la casa, los que tengan carencias con ese plan. Siempre sabiendo que es un empleo no estable, sino temporal, durante año. Es una labor que van a desarrollar que tiene fecha de inicio y de final, que no por ello es menos válida.

-En ese Plan de Empleo Social que menciona se han acumulado varias demandas de trabajadores...

-Pero eso es, principalmente, porque si tú tienes una relación laboral con la Administración superior a los dos años, ya produce una serie de derechos adquiridos que, al final, se refleja en los juzgados. Esta es una situación que no es que nos hayamos encontrado sólo nosotros, sino las administraciones de todo el país a raíz de la Ley de estabilización del empleo público.

Trámites electrónicos

-En materia de administración electrónica, la eliminación del papel ya es imparable...

-Ha habido una apuesta muy decidida por la eliminación del papel y que todos los trámites se hagan de manera digital y a través de sede de electrónica; es mucho más ágil, más moderno y mucho más seguro, con certificaciones para confiar en que tu documento ha sido presentado en tiempo y forma. Y esto ha hecho que el servicio desarrollo tecnológico del ayuntamiento, que era algo testimonial, que estaba ahí un poco para ayudar a la informática (como decíamos antiguamente), pues ahora es uno de los servicios más importantes. Incluso podemos decir que es un servicio nuclear porque afecta a todas las áreas del consistorio, porque todo conlleva desarrollo tecnológico. Es un área que nos están ayudando mucho a implementar el desarrollo de todo lo que tiene que ver con programas Edusi, ciudad inteligente...

«Hay muchas administraciones que son ciberatacadas y luego chantajeadas; hemos abordado esta problemática desde el principio»

-¿Tenemos un ayuntamiento protegido de ciberataques?

-Es una de las cuestiones que hemos abordado nada más entrar al ejecutivo local: la ciber seguridad. Porque vemos que hay muchas administraciones que son ciberatacadas y luego chantajeadas. Aquí, de momento, no hemos tenido ningún tipo de problema, porque hay un servicio que está dando dando respuestas a los ciberataques: Y a mí se me comunica que recibimos uno semanalmente de media.

Oficina de Atención Ciudadana y E

-Antes de hablar del área de Deportes, ¿Qué se sabe de la oficina de atención ciudadana a pide de calle que prometió en campaña el alcalde, Rafael Mateos?

-Es uno de los objetivos de la legislatura: poner en marcha esa oficina de atención, para que cualquier ciudadano encuentre una respuesta municipal a sus demandas. Y otro reto es poder reducir los trámites burocráticos a la hora de montar un negocio. Ahí tenemos previsto poner un servicio en marcha para dar respuesta a esto en el año 2024. De tal manera, que un empresario que entra por la puerta sea atendido de manera inmediata y que los plazos no de pongan esa iniciativa privada, generadora de empleo, que viene hacer que esta ciudad crezca.

-¿Dónde se ubicarían esas dos oficinas y servicios?

-La oficina de atención ciudadana sería periférica al consistorio, pero estamos buscando una ubicación más céntrica para que sea más cómodo acceder a ella (en la zona de Cánovas o Valhondo). En cuanto al servicio para reducir los trámites burocráticos, no hay un espacio pensado, porque se puede ubicar en cualquier sitio que atiendan a las demandas de los empresarios.

-¿Cómo se plantea el ejecutivo de Mateos la relación con el empresariado para conseguir dinamizar la creación de empleo en la ciudad?

-Ya hemos abierto varias líneas de comunicación con el tejido empresarial, y crearemos ese servicio para reducir la burocracia e impulsar la iniciativa privada.

Infraestructuras deportivas

-En el área de Deportes, una de las denuncias más recurrentes desde la filas populares en la pasada legislatura era la del mal estado de las instalaciones deportiva. Incluso se propuso en la oposición un Plan de Instalaciones Deportivas...

-Las pistas y los pabellones se encuentran en una estado que podemos calificar de abandono. Y lo primero que hemos hecho es un plan de infraestructuras para ver las necesidades reales. Posteriormente, tendremos que priorizar en qué instalaciones vamos a intervenir y mantenerlo a lo largo de la legislatura. El contrato que tiene Conyser se ciñe exclusivamente al mantenimiento, pero por el abandono de años tenemos situaciones que están siendo caóticas, con pabellones con goteras. El caso más sangrante es el del campo de fútbol siete del complejo deportivo ‘Rafael Bernal Espada’, [en la barriada de Nuevo Cáceres], se están produciendo lesiones (de niños y mayores) que derivan del abandono de muchos años y que nos ha obligado a actuar de manera urgente. Ya se ha abierto el periodo de licitación para que posiblemente en Navidades o a principios de año esté ese campo funcionando bien. [El ayuntamiento ha anunciado una intervención de urgencia con un coste de 105.609 euros].

«Las pistas y los pabellones se encuentran en una estado que podemos calificar de abandono»

-Se esperan 600.000 euros del Consejo Superior de Deporte (CSD) para dar luz verde a otra gran reforma: la del pabellón Serrano Macayo...

-Se tiene que decidir en las próximas semanas. El CSD sacó unas ayudas y nosotros, de manera urgente, trabajamos para presentarnos a esa subvención. Es un trabajo en el que estamos muy vinculados al decanato de la Facultad de Ciencias de Deporte de la UEx. El Serrano Macayo es un pabellón que lleva años sin reformarse y que no sólo soluciona muchos aspectos deportivos, sino que también lo hace a nivel ciudad; es un espacio muy céntrico, que se ha utilizado para múltiples eventos y que es necesario modernizar. No tiene cuatro vestuarios, sólo tiene dos; no tiene vestuarios de árbitras. Por lo tanto, genera problemas, y la zona de los aseos del público no está en buenas condiciones. Es una obra importante la que hay que acometer.

Rocódromo

-Para cuándo el esperado rocódromo en Cáceres...

-El rocódromo estaría operativo a finales de 2024, y es una instalación a la que tenemos que dar contenido y que casa perfectamente con nuestra apuesta por el deporte base. Vamos a seguir apoyando a todos los clubes y asociaciones deportivas de Cáceres. Y queremos que las Escuelas Municipales Deportivas (EMD) vuelvan a ofertar disciplinas como natación, equitación… Vamos a tener uno de los rocódromos más importantes de España y de Europa. Y a eso hay que darle vida. Y la vida se le da con gente que practica escalada. No tendría sentido que las EMD no tuvieran la práctica de la escalada para fomentar esta disciplina. No sabemos por qué el anterior equipo de gobierno no apostó por esas disciplinas. El problema que tenemos en Cáceres con las actividades acuáticas es serio: somos la única ciudad capital de provincia que no tiene una piscina municipal cubierta, y por eso esa es una de nuestras principales apuestas [con el complejo deportivo de Nuevo Cáceres, con piscina climatizada, que Mateos prometió en campaña].

-¿El modelo de las EMD cambiará?

-Sin duda, es un contrato prorrogado e ineficaz. Queremos sacar varios lotes, no solo uno; de manera que se abarquen todas las disciplinas deportivas Ya lo estamos viendo con los técnicos municipales. Es muy difícil que una sola empresa pueda cubrir todas las disciplinas deportivas que se ofertan. lo haremos por lotes para que sea atractivo y para que vengan más empresas. Que haya colectivos, asociaciones e incluso federaciones que se puedan hacer cargo de sus disciplinas como lo hacían antiguamente. Estamos trabajando en esa línea.

-¿Cómo ha afectado el retraso de los presupuestos a las subvenciones deportivas?

-Los clubes que ha competido a nivel nacional la pasada temporada 22/23 todavía no han recibido la subvención. Hablamos de subvenciones nominativas que decaen en el momento que el presupuesto se prorroga. Tuvimos que hacer una advocación del Intituto Municipal de Deporte (IMD) al ayuntamiento porque la competencia la tenía el IMD pero el dinero el consistorio, para que tanto la competencia como ese dinero estuvieran en la misma institución. A partir de ahí, hemos abierto el proceso de concurrencia competitiva para estos clubes, pero es que hablamos de temporada vencida; esto es una anomalía que no queremos que pase a lo largo de esta legislatura.

Promoción del deporte

-¿Se apostará por los grandes eventos deportivos?

Sin duda. Si Cáceres tiene buenos datos de turismo es también debido a que hay grandes eventos deportivos. Eso también moviliza mucha gente que viene a conocer Cáceres con la excusa de participar en una determinada práctica deportiva. Acabamos de tener el Campeonato de España de Escalada, que fue un éxito rotundo, con todos los hoteles llenos. Estamos apostando por traer el triatlón y el duatlón de nuevo la ciudad de Cáceres. Queremos una media maratón que sea referencia nacional, como puede ser Salamanca o Sevilla. Creemos que Cáceres tiene potencial para apostar por una media maratón que movilice a mucha gente, que también llene los hoteles en la ciudad. Y por eso, nuestra apuesta por los grandes eventos es firme; queremos compaginar con Cultura que todas las semanas haya eventos en la ciudad, que movilicen un gran número de personas. Y el deporte no puede ser menos que cualquier actividad cultural que se haga.