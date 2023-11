"15.000 millones de euros a Cataluña darían para hacer cuatro veces el AVE en Extremadura"

Después de cuatro meses al frente del gobierno de Cáceres y a punto de concluir un año político trepidante, Rafa Mateos (Cáceres, 1981) traza sus objetivos de aquí a los próximos cuatro años. Ha comenzado rebajando el IBI, la antesala de lo que a su juicio será una «auténtica revolución fiscal». Trabaja para desencallar el templo budista, la reforma de la plaza de toros, el Centro de Almacenamiento Energético y las obras de la muralla. Anuncia que no habrá prórroga de los fondos europeos, que en enero habrá presupuesto y que si hay mina será porque la avalen los informes técnicos. Como colofón, una advertencia: el pacto con los independentistas «lastrará el futuro de la ciudad».

-¿Podría hacer una valoración de sus primeros cien días de gobierno y de los retos que se marca ahora que el año toca a su fin?

-Llevamos en el gobierno cuatro meses, un tiempo corto en una legislatura. Teníamos claras dos cuestiones: una, que no había que romper con todo lo que hubiese a nuestra llegada por el mero hecho de ser de otro gobierno, sino que aquello que fuese bueno para la ciudad de Cáceres había que respetarlo y darle continuidad. Pero a la vez quería imprimir el sello propio de un nuevo alcalde. Pienso que en estos cuatro meses se han sentado las bases de la legislatura y sí es importante trasladar a la sociedad cacereña que aquí hay un gobierno que viene a cumplir y a hacer cosas por la ciudad, que no viene a pasar sino a mojarse en el día a día. Por ello, las primeras decisiones que tomamos fue cumplir con los grandes proyectos que habíamos prometido en nuestro programa electoral: iniciar los trámites administrativos para la mejora de Plaza Marrón, la construcción de un centro deportivo en Nuevo Cáceres, la Ribera del Marco y la remodelación de la avenida Virgen de la Montaña. También había que lanzar un mensaje desde el punto de visto económico: que en Cáceres era posible bajar los impuestos. Y en cuatro meses ya hemos aprobado una primera rebaja. Además, era fundamental que la ciudad volviese a tener presupuesto a comienzos de año, una circunstancia que no se ha dado nunca en los últimos cuatro años. Durante los tres primeros años de legislatura del PSOE, los presupuestos se aprobaban bien avanzado el año y en 2023 estamos con un presupuesto prorrogado, con los inconvenientes que eso conlleva. Desde el primer día que tomamos posesión, el concejal de Economía tenía el encargo de ponerse a trabajar con los servicios económicos para elaborar un presupuesto, que está conformado y que se aprobará a comienzos de 2024.

-Esta entrevista se publica hoy, justo una semana después de la concentración de Cáceres en contra del acuerdo PS0E-Junts y de la Ley de Amnistía y tres días después de que Pedro Sánchez haya sido investido presidente. ¿Cómo afectará esa decisión del gobierno central a la ciudad?

-Ha sido una de las concentraciones más numerosas que se han celebrado en Cáceres, con cerca de 10.000 personas en la calle. Es significativo de cuál es el sentir de la sociedad cacereña en relación a un pacto que lo que hace es romper la igualdad entre los españoles y dar concesiones a los que delinquieron en este país. Es el pacto de la vergüenza. Es una mala noticia para la sociedad cacereña y para la política. Va a tener consecuencias para todas las comunidades autónomas y para todas las ciudades. Creo que cuando se pactan privilegios para unos pocos, el resto sale perjudicado. Cuando hay privilegios económicos para Cataluña, pactados en un despacho y a puerta cerrada, eso afecta a los demás. Desde luego, a la ciudad de Cáceres desde el punto de vista de la financiación, nos va a perjudicar desde el momento que haya concesiones económicas a otras comunidades autónomas. Estamos en un momento muy importante y al mismo tiempo delicado: a día de hoy en los ayuntamientos desconocemos las reglas fiscales por las que nos vamos a regir en 2024 ni los ingresos que vamos a percibir del Estado. Mientras los ayuntamientos estamos en esa incertidumbre, el PSOE está en hacer concesiones a cualquier precio.

-¿Pero en qué perderá Cáceres?

-Uno de los principales lastres que tiene la ciudad es la deficiencia y ausencia de comunicaciones. Todos nos vamos a la imagen de un tren de hace décadas, un tren que no nos comunica prácticamente con nadie y que cuando lo hace, lo hace con incertidumbre. Pero también tenemos una ausencia de comunicaciones con la ciudad hermana de Badajoz, donde se ha demostrado que la autovía que comenzaron los socialistas en el mes de mayo era un movimiento electoral y que a día de hoy están las obras paradas; seguimos sin estar conectados por autovía con Badajoz. A ello se une la reivindicación que estamos liderando los ayuntamientos de Extremadura y Castilla y León para recuperar el tren Ruta de la Plata, que nos vertebraría de norte a sur. Las comunicaciones son fundamentales si queremos desarrollo y si queremos que Exttemadura, y en especial Cáceres, despeguen en los próximos cuatro años. Este tipo de acuerdos con el independentismo van a tener una repercusión directa a la hora de garantizar inversiones en determinados territorios: 15.000 millones de euros, que es la cifra que se baraja de condonación de deuda a Cataluña, darían para hacer cuatro veces el AVE en Extremadura. Creo que con eso se dice todo.

El presupuesto

Parece que cuando gobierna el PP en las administraciones locales llegan los ajustes y los recortes impuestos por el gobierno central, y cuando gobierna el PSOE se eliminan las reglas fiscales y se da vía libre al gasto

-Hablaba del presupuesto. ¿Cuándo se va a presentar, cómo lo van a cuadrar con unas reglas fiscales que obligan, por otro lado, a mayor disciplina en el gasto?

-El presupuesto a día de hoy está en condiciones de ser aprobado para que entre en vigor a principios del mes de enero. Está a expensas de terminar un proceso participativo que quedará realmente garantizado y cuyas valoraciones se van a incorporar al documento. Las grandes cifras están ya cuadradas. Siempre he dicho que en Cáceres había margen para bajar los impuestos, lo que no había en la anterior legislatura era gestión económica. Ahora se va a demostrar que con una gestión económica eficiente se pueden cuadrar los presupuestos. Se pueden hacer presupuestos en la ciudad de Cáceres, que parece que en la anterior legislatura era una tarea imposible. ¿Cómo lo vamos a hacer? revisando los gastos y contemplando aquellos gastos que realmente se ejecutan en el presupuesto; una cosa así de senclla. Porque lo que hemos visto es que el presupuesto no se ejecuta, sus niveles de ejecución son muy bajos, los remanentes son altísimos y eso es porque a la hora de elaborarlos no se estudiaban ni se veían cuáles eran las partidas que se ejecutaban realmente. Se contemplaban gastos que eran superfluos e innecesarios.

-¿Por qué cantidad y qué gastos tendrán que ajustar, por no decir recortar?

-No, no, no. Es que no va a haber ajustes. El presupuesto va a crecer. El del 2024 será expansivo.

-¿Y eso cómo se hace teniendo menos ingresos?

-Nadie ha dicho que tengamos menos ingresos.

-Pero hay una reducción del IVA.

-Hay una reducción del IVA, pero vamos a ver... porque posiblemente los ingresos de la participación del Estado sean superiores. Lo vinimos advirtiendo desde la pasada legislatura: que con una inflación disparada, la recaudación del Estado se estaba disparando y las cifras del ministerio así lo demuestran: la recaudación por todos los tributos estatales se ha disparado. Vamos a tener una merma económica de algo más de 500.000 euros por la rebaja del IBI, pero eso no quiere decir que el presupuesto de 2024 sea inferior: será superior al último que aprobó el PSOE. La previsión exacta de la participación del Estado la está cerrando el interventor en estos momentos, aunque la queja del gobierno del PP es que el ministerio no nos facilita datos sobre este extremo. Y, por eso, estamos trabajando con previsiones que hacen los servicios económicos y teniendo en cuenta las cifras que ha hecho públicas el ministerio en materia de recaudación de tributos estatales.

-¿Cómo van a afectar las reglas fiscales? Tras la pandemia hay un mayor rigor en su aplicación.

-A mí me gustaría saber cuáles son las reglas fiscales. Lo que tengo claro es que el ayuntamiento no está sometido a un plan de ajuste. Espero que se nos deje gastar y se nos deje ejecutar los presupuestos en las mismas condiciones que lo ha hecho el PSOE en los últimos cuatro años. Porque al final parece que cuando gobierna el PP en las administraciones locales llegan los ajustes y los recortes impuestos por el gobierno central, y cuando gobierna el PSOE se eliminan las reglas fiscales y se da vía libre al gasto.

El entendimiento con Vox

Quizá la noticia sería que Rafa Mateos pactase los presupuestos con Unidas Podemos

-Hace unos días se vio en la antesala del pleno esa imagen de entendimiento protagonizada por PP y Vox. ¿Hay sintonía con el partido de Eduardo Gutiérrez para cerrar el presupuesto, más allá de la bajada del impuesto, que ya se ha visto que sí?

-La sintonía es buena. Creo que hay que darle normalidad a lo que es normal. Aquí nadie se extrañaba cuando en la pasada legislatura el PSOE llegaba a acuerdos con Podemos. Por lo tanto, nosotros tenemos que llegar a acuerdos con nuestros aliados naturales, con quienes desde el punto de vista ideológico tenemos más puntos en común. Que también hay diferencias en algunos aspectos, pero es obvio que tenemos más cercanía con Vox que con Podemos. Quizá la noticia sería que Rafa Mateos pactase los presupuestos con Unidas Podemos. Vox es un partido que en el ámbito municipal trabaja por el interés de Cáceres, con ellos hay acuerdos y va a haber acuerdos en el futuro, sin ningún tipo de duda.

-¿Qué está pidiendo Vox a cambio?

-Eso tiene que hacerlo público Vox, pero ya a principios de legislatura nos puso sobre la mesa que coincidían con nosotros en rebajar la presión fiscal y lo hemos cumplido. También han propuesto ayudas y subvenciones directas a las familias y a la natalidad, que sin ninguna duda coinciden con nuestra línea de trabajo y estarán contempladas en el presupuesto.

La bajada de impuestos y los tipos impositivos

-¿Cómo va a cumplir esa promesa de bajada de impuestos, habla de un 50% en el IAE, incluso de la desaparacición de la plusvalía. Van a seguir bajando el IBI, cómo se va a cumplir garantizando a su vez la viabilidad de los gastos que tiene el ayuntamiento?

-Lo importante es garantizar la prestación de servicios públicos, eso es una cuestión que está por encima de todo y que es irrenunciable. Son unos servicios públicos que tienen un coste muy elevado para la ciudad de Cáceres. El autobús, por ejemplo, cuesta aproximadamente al ayuntamiento cinco millones de recursos propios. El contrato de recogida de residuos cuesta algo más de 10 millones cuando se adjudique. Se trata de servicios de primera necesidad, pero de una gran calidad. Nosotros nos presentamos a las elecciones con la promesa de llevar a cabo una rebaja en materia impositiva, lo que llamamos una revolución fiscal, con un doble objetivo, reducir la presión fiscal y ser atractivos. Desde luego, la rebaja del IBI es una cuestión que hace que esta ciudad sea más atractiva, no sólo para las familias que vivimos en ella sino para aquellos que quieren trasladarse aquí a desarrollar su proyecto de vida y a aquellos que quieren venir a invertir. Cáceres era una de las ciudades con mayor presión fiscal y con el tipo impositivo del IBI más alto hasta la pasada semana cuando lo teníamos en el 0,75. Creo que hay que seguir haciendo una rebaja del IBI, porque la pasada legislatura hubo subidas muy importantes, no sólo en el tipo general, sino en el tipo especial de aquellos que gravan a inmuebles de más de 350.000 euros, estableciéndose un tipo especial de un 1%. Y advirtiendo nosotros desde el PP que había cuestiones de legalidad en ese tipo impositivo. La ley te dice que no se puede imponer un tipo específico aumentado en más de un 15% en los bienes inmuebles que radican en la ciudad. Y ya existen recursos en este ayuntamiento de algunos titulares de inmuebles reclamando esas cantidades, casualmente ahora a un gobierno del PP que va a pagar los desmanes de un gobierno socialista. Ese tipo impositivo afectaba fundamentalmente a las pequeñas industrias, a los pequeños establecimientos hoteleros, a actividades empresariales como residencias de mayores, apartamentos turísticos... que se vieron gravados especialmente y sobre los que creo que hay que volver a operar una rebaja fiscal. Si queremos ser medioambientalmente sostenibles y queremos promover que se instalen plantas fotovoltaicas en comunidades de vecinos o en viviendas unifamiliares hay que hacer atractiva esa implantación de medidas sostenibles desde el punto de vista medioambiental y eso también pasa por rebajar esa presión fiscal y por devolver a los vecinos que hacen una inversión la posibilidad de que se beneficien en el IBI; creo que es una cuestión de justicia. Igual que hay que intentar retener población en las entidades locales menores de Valdesalor, Rincón de Ballesteros o en la Estación de Arroyo Malpartida. ¿Y cómo podemos hacerlo desde el ayuntamiento? ejecutando una rebaja del IBI para que comprar una vivienda y pagar impuestos en esos núcleos de población que forman parte de Cáceres sea más atractivo. Y eso se puede hacer. Cuando en el ayuntamiento vemos la cuenta general y la liquidación de presupuestos y vemos que sobran 16 millones el último año, 13 millones el anterior, 12 el otro... quiere decir que los presupuestos están mal hechos: o los presupuestos están mal hechos o se está presupuestando para no gastar. Y yo desde luego aquí no vengo a presupuestar para no gastar. Creo que hay que ser muy disciplinado en el gasto y muy disciplinado a la hora de hacer los presupuestos. Los presupuestos tienen que tener un grado de ejecución elevado. Y cuando el remanente es elevado es porque o no se ha gestionado o bien porque está mal hecho.

-¿La siguiente acción va a ser entonces reducir ese 1% para los bienes inmuebles de más de 350.000 euros: hoteles, naves, superficies comerciales..., cuál sería ese tipo?

-Eso lo decidiremos a principios de año, cuando sepamos cuáles van a ser los ingresos del ayuntamiento, cuáles van a ser las reglas fiscales, si las hay o no las hay, para poder diseñar la política presupuestaria y fiscal de los próximos tres años.

-¿Bajarán al 0,70?

-No sé si vamos a poder llegar al 0,70 pero desde luego sí quiero bajar el tipo impositivo porque en la pasada legislatura fue un agravio lo que se hizo con aquellos que generan empleo en la ciudad de Cáceres.

La prórroga en los fondos europeos

-Otro tema trascendental en materia económica son los fondos europeos que vencen el 31 de diciembre. ¿Les han concedido una prórroga para gastarlos, si no es así, cuántos fondos están en peligro?

-No me gusta hablar de herencia porque cuando uno habla de herencia parece que lo que está buscando son excusas. Y desde luego yo no vengo ni a buscar excusas ni a hablar mal de quienes han estado en mi cargo anteriormente porque creo que todos han realizado su gestión con la mejor de las intenciones. Pero en este caso, lo que nos hemos encontrado es desagradable. En mi etapa en la oposiciòn ya venía advirtiendo de que íbamos a tener un problema muy serio con los fondos europeos, de manera específica con los Fondos Edusi. Se me acusó de mentir y de intentar meter miedo a la sociedad cacereña cuando dije que Cáceres iba a tener que devolver una parte muy importante de esos fondos porque no se estaban ejecutando. Cuando salimos del gobierno en 2019 se habían ejecutado 5.400.000 euros de esos fondos, cuando he tomado posesión de mi cargo, cuatro años después, únicamente habia ejecutados 1,6 millones. Nos hemos encontrado 550.000 euros en ejecución y 1.500.000 en licitación. Pero hay un Objetivo Temático 9, que hace referencia a las políticas sociales, dotado con 3 millones de euros, que estaba al 1% (por cierto con una ejecución que hizo Elena Nevado siendo alcaldesa del PP en la calle Hernando de Soto), y a ese objetivo me he referido mucho durante la pasada legislatura porque estaba avisando de que se perdía. Ahí había un proyecto importantísimo, el del Laboratorio de Circularidad Agroalimentaria que no se puso en marcha y que no se ha podido poner en marcha, que a última hora el Partido Socialista intentó buscar una alternativa con la adquisición del inmueble de Las Trinitarias. Cuando llegamos en junio al gobierno, ni estaba apalabrado ni consensuado ni tasado para poder iniciar el expediente de contratación. Los Fondos Edusi terminan el 31 de diciembre y exigen no sólo que se hayan gastado sino que los bienes que se compren, si se compran, estén rehabilitados y en uso. Un proyecto que estaba previsto ejecutar en 24 meses no se puede ejecutar en cinco. Por lo tanto, lo que hicimos fue pedir una prórroga al ministerio para intentar salvar esos fondos.

-¿Se ha autorizado o denegado esa prórroga?

-Esta misma semana hemos conocido que se ha denegado por el ministerio y, si no hay cambios, el plazo para ejecutar terminará a 31 de diciembre y habrá que ver en las operaciones de cierre cómo ha quedado la ejecución total.

-¿Cuánto dinero se pierde?

-No tenemos el dato todavía, hay que ver las operaciones de cierre.

La muralla

-Hay un pulso entre la empresa y el ayuntamiento en la obra de la segunda fase de rehabilitación de la muralla, ¿cómo van a salir de ese callejón en el que se han encontrado?

-Este es el ejemplo de lo que ha sido el gobierno del PSOE para Cáceres: pide una subvención de un millón de euros porque la muralla la tenemos que asumir con fondos propios y al final se adjudica una obra a una empresa que no cumple con el ayuntamiento. Una de las primeras decisiones que adopté tras tomar posesión fue ordenar a la empresa reanudar los trabajos de esa segunda fase, que tan importante es para la ciudad. Si la empresa considera que no se dan las condiciones para reanudarse o que ha habido algún tipo de incumplimiento, que lo alegue, pero a día de hoy no ha alegado nada que haga culpable el ayuntamiento y, por lo tanto, no tenemos nada que negociar con la empresa. Nosotros vamos a exigirle el cumplimiento y si no cumple se resolverá el contrato por incumplimiento y se le pedirán las responsabilidades a la empresa, porque es nuestra obligación como ayuntamiento: salvaguardar los fondos ya municipales, porque hay que recordar que el ministerio nos los quitó. Desde luego ha sido una gestión nefasta la que se ha seguido, que nos va a costar un millón de euros a los cacereños, que vamos a tener que asumir con fondos propios, que nos va a costar más de dos años de ligitios y de enfrentamientos con empresas y con el ministerio.

-¿Entonces esto retrasará el inicio de la intervención?

-Firmé la semana pasada la desestimación del recurso de reposición a la empresa y en esa misma resolución le ordenaba que retomase con urgencia los trabajos. La asistencia técnica también se la hemos trasladado a la empresa y le hemos dicho que los trabajadores de la sección de Arqueología están a disposición de ella para que cuando quiera comenzar las actuaciones que lo haga. Por lo tanto, no puede imputar a este ayuntamiento que no comienza las obras porque el ayuntamiento no ha dado la orden o porque no existe seguimiento arqueológico. El bien está a disposición de la empresa y las certificaciones están en plazo para abonarse. Por lo tanto no existe ningún incumplimiento por parte del ayuntamiento y a mí me duele cuando la veracidad se le otorga a quien está incumpliendo con esta ciudad. Ahí voy a ser muy escrupuloso e inflexible: usted tiene un contrato firmado con este ayuntamiento y lo tiene que cumplir, y si no lo cumple, se seguirán los procedimientos oportunos para que indemnice a este casa, no al revés.

El aeródromo y el suelo industrial

-Esta semana ha dado a conocer que habrá aeródromo en Cáceres con opciones en ocho enclaves distintos. ¿Qué compromiso tiene para ello del gobierno autonómico de María Guardiola?

-Hay compromiso autonómico para hacer el aeródromo y hay compromiso con la ciudad de Cáceres, que eso es lo importante. Aquí no podemos pasar de ser la ciudad olvidada a que todo se haga en la ciudad de Cáceres. Hay compromiso de la presidenta María Guardiola con la ciudad de Cáceres, hay compromiso de que la segunda fase del hospital sea una realidad. Hay compromiso para que una infraestructura como el aeródromo esté en la ciudad. Lo que quiero decir es que hay un compromiso con la ciudad de Cáceres y eso es lo importante, que aquí no hay un castigo a una ciudad por estar gobernada por el Partido Popular. Creo que Cáceres necesita un proyecto regional que crea en ella y que la apoye. Hay una cuestión que tambén es importantísima, que es el suelo industrial. Si queremos despegar necesitamos suelo. Llevamos 12 años repitiendo que Cáceres tiene un problema de suelo indutrial, pero nadie le ha puesto el cascabel al gato y ponerle el cascabel al gato es tan fácil como exigir a la Junta de Extremadura que desarrolle suelo industrial en la ciudad de Cáceres, igual que ha hecho en Navalmoral, en Mérida o en Badajoz. Y no quiero que Cáceres sea menos que esas ciudades. ¿Por qué se desarrollan espacios industriales en otras ciudades y se olvida a la ciudad de Cáceres? A mí me duele mucho cuando se dice que Cáceres no tiene suelo industrial. Cáceres, desde el punto de vista urbanístico, tiene muchísimo suelo industrial. El problema es que no tenemos suelo industrial desarrollado. Y aquí se ha llegado a un acuerdo ya con el consejero de Economía y con Avante para que haya un compromiso de desarrollo de suelo industrial, que eso implica que aquellos empresarios que quieran venir a la ciudad van a tener a su disposición suelo en condiciones para instalarse de hoy para mañana, sin tener que esperar tres, cuatro o cinco años a un desarrollo urbanístico público, privado o de otra índole. Ese es el compromiso que he pedido a la Junta de Extremadura, que se piense en Cáceres, que vayan de la mano del gobierno de la ciudad de Cáceres, porque sabemos dónde queremos ir. Esa es una cuestion fundamental: quiero convertir a Cáceres en una ciudad amable para vivir y amable también para invertir, porque ese tiene que ser nuestro objetivo. Cáceres no puede vivir sólo del sector público y se ha demostrado en los últimos años que Cáceres no puede vivir sólo del turismo. Y existen industrias y empresas que quieren venir a la ciudad, y para eso tenemos que hacerla atractiva. Tiene que hacerla atractiva el ayuntamiento con su fiscalidad y poniendo a disposición el suelo. Y tiene que hacerla atractiva la Junta de Extremadura confiando en una ciudad como Cáceres, que está a poco más de horas de Madrid y que a día de hoy juega un papel fundamental a medio camino entre Madrid y Lisboa para convertirse en un foco de atracción importantísimo en los próximos cuatro años.

La situación del Ecopolígono

-¿Cómo se va a desarrollar ese suelo, por un sistema de ejecución directa. Si ya han elegido ese modelo de desarrollo, en qué situación se ecuentra el ecopolígono que se promueve junto a Las Capellanías. Se presentó el programa de ejecución en julio y parece que no va todo lo rápido que debiera?

-Creo que los avances más importantes en relación con el ecopolígono se han llevado a cabo precisamente con nosotros en el gobierno. Se registró el pasado mes de julio y avanza a muy buen ritmo. Hay que recordar que un plan de ejecución de ese calibre tarda no menos de entre 10 y 12 meses en resolverse. He mantenido varias reuniones con sus promotores; la relación es más que fluida y, además, por fin hay relación fluida con el gobiermo regional y con la empresa pública Avante. Aquí no se puede intentar que los empresarios sean solos los que desarrollen y pongan en marcha proyectos empresariales si la administración en todas sus vertientes no apoyan. Hemos conseguido que Avante se siente con los promotores de ese ecopolígono para buscar también vías de colaboración.

-¿Y en lo que respecta al suelo?

-Hace un mes, durante la visita del consejero de Economía, adquirimos el compromiso de desarrollar suelo. Una de las condiciones que puso el consejero fue la disponibilidad de ese suelo para que el ayuntamiento lo pusiese a disposición de la Junta y de Avante. Lo que estamos haciendo es mantener reuniones con los propietarios de los diferentes suelos industriales que hay en Cáceres para conocer sus pretensiones y tomar una decisión en las próximas semanas sobre la forma de adquirirlo, si pagando, permutando o buscando fórmulas de colaboración que están previstas en la Ley del Suelo a la hora de desarrollarlo. Es una fórmula que está llevando en primera persona el concejal de Urbanismo, Tirso Leal, con la responsable de la Oficina de Urbanismo, Rocío Clemente, y ya ha habido varias reuniones con propietarios.

El Centro Ibérico de Almacenamiento Energético

-¿Cuándo se va a dar licencia al CIIAE?

-Les vamos a dar la licencia cuando la presenten. No han presentado el proyecto porque lo importante es que esa parcela adquiera la condición de solar y para que esto ocurra había que resolver la cuestión de los accesos, que para el común de los mortales parece una cuestión sencilla pero que a la vista de los acontecimientos, cuando llegamos en el mes de junio estaba totalmente encallada porque nadie había caído en que se tenía que dar una solución. Nos sentamos con la Junta, con la Consejería de Educación, con Intromac, con la Diputación de Cáceres, con reuniones continuadas para buscar una solución a los accesos, a la parcela. Porque los accesos lo que determinan es que esa parcela adquiera la condición jurídica de solar y podamos otorgarle la licencia. En la última reunión lo que se abordó fue la definición exacta de los accesos. Cuando esté incorporado este detalle al proyecto, lo van a registrar en el ayuntamiento y a principios de año habrá movimientos en esa parcela.

La mina

"Hay que estar a lo que digan los informes técnicos y ser muy respetuosos con la legalidad en la mina"

-¿Supone el informe de la mina conocido esta semana un cambio de posición del ayuntamiento y que se está facilitando la tramitación del proyecto?

-Supone que el ayuntamiento cumple la legalidad vigente y hace lo que la ley exige, que se emita un informe sin vinculación política. Este gobierno, ni ningún otro en esta corporación, ha dicho a los técnicos cómo tienen que informar. Decir si un proyecto se adecua a la normativa vigente no es una decisión política, es una decisión técnica en la que los políticos no tenemos nada que hacer.

-¿Por qué ese cambio?, hasta ahora los informes decían que no están permitidos los usos extractivos.

-Entiendo que el cambio es también por el cambio del proyecto, no tiene nada ver que el proyecto actual de la mina con el que presentaron en 2017.

-¿Cuál es la posición política de su gobierno sobre la mina?

-Hay que estar a lo que digan los informes técnicos y ser muy respetuosos con la legalidad. Nosotros no venimos a elegir lo que me gusta y lo que no me gusta, sino que aquello que cumple se tiene que desarrollar. Si es un proyecto que cumple la legalidad, que tiene todos los parámetros medioambientales y que se ajusta a la normativa española y europea en materia de minas, tendrá los parabienes de la comunidad autónoma, que en este caso es la competente para hacer las declaraciones de impacto.

Templo budista

"Espero que haya noticias, y buenas, en las próximas semanas y siempre antes de fin de año sobre el templo budista"

-¿En qué fase se encuentra el proyecto del templo budista? Una parte de la población cacereña estima que es un brindis al sol.

-No perdamos de vista que se trata de unos promotores privados a los que se les ofrece una parcela en la que es inviable desarrollar el proyecto completo al que se habían comprometido con la ciudad de Cáceres. Así se lo trasladé a los promotores. Les dije que no quiero sólo una gran estatua de Buda, que a los cacereños se nos prometió un complejo turístico mucho más amplio y mucho más ambicioso y yo quiero pensar en grande, y quiero que los cacereños sepan que aquello que se promete hay que cumplirlo, que no es una ciudad donde las expectativas se difuminan. Desde el primer día a los promotores les trasladé la verdad, lo que otros no fueron capaces de decirles: y es que la parcela que les habían ofrecido no cumplía las condiciones para poder acoger a día de hoy un complejo completo. En lo que estamos trabajando, y hablo con ellos semanalmente (con la Fundación Lumbini) es en la posibilidad de hacer el proyecto budista completo en la finca Arropez levantando las cargas o llegando a acuerdos tanto con las partes que tienen derechos mineros como con la Junta de Extremadura para levantar los impedimentos desde el punto de vista medioambiental, porque es la parcela que puso encima de la mesa la anterior corporación, pese a las trabas. A los promotores les he pedido confianza para que la Junta de Extremadura desencalle esa cuestión y para que el ayuntamiento haga de intermediario tanto con el gobierno regional como con los propietarios de los derechos mineros. Espero que antes de fin de año tengamos noticias buenas en relación a esta iniciativa, porque es un proyecto que tiene unas dimensiones que hace que parte de la sociedad cacereña no lo vea tangible, pero también es cierto que es un proyecto empresarial que nos abre fronteras, que nos abre a un mercado muy importante, como es el asiático, y que nos posiciona como ciudad en Oriente, que desde el punto de vista turístico es vital para la ciudad. Espero que haya noticias, y buenas, en las próximas semanas y siempre antes de fin de año.

Toros

En el medio corto plazo nuestra intención es que haya toros en la próxima Feria de San Fernando, y si para ello hay que poner subvención económica, se subvencionarán, al igual que se subvencionan otros eventos

-Los toros, otra de sus asignaturas pendientes.

-Hay un compromiso no sólo de este alcalde sino de la formación política a la que represento para que la ciudad recupere festejos taurinos que, pese a que a algunos no les gusten, forman parte de la cultura de nuestra ciudad y de la cultura de nuestro país. Aquí hemos hecho dos cosas importantes, la primera ha sido intentar poner en valor la plaza de toros; para ello hemos concurrido al 2% cultural con un proyecto de remodelación del coso de la Era de los Mártires, que espero que nos conceda el ministerio y que nos permita realizar una reforma integral, para convertirla en un inmueble que no sólo pueda acoger festejos taurinos sino que sea un recinto cultural a disposición de la sociedad cacereña y que permita acoger todo tipo de eventos. En el medio corto plazo nuestra intención es que haya toros en la próxima Feria de San Fernando, y si para ello hay que poner subvención económica, se subvencionarán, al igual que se subvencionan otros eventos culturales, deportivos o lúdicos de la ciudad. Y eso lo digo sin ningún tipo de complejos que comparto yo, mi partido y la formación Vox. Confío, además, en que la gestión que está realizando la concejala de Festejos, Soledad Carrasco, dé sus frutos.

Sin retrocesos sociales

Mi padre me inculcó que por encima de cualquier otra cosa están las personas

-¿Con su gobierno habrá retrocesos sociales?

-Ni ha habido ni va a haber ningún retroceso con el Partido Popular, con Rafa Mateos en la alcaldía, ni en relación con la violencia machista ni en relación con los colectivos LGTBI. El pasado lunes me manifestaba en Cánovas contra la agresión sufrida por uno de los miembros del colectivo. Esa agresión la condeno, igual que he hecho siempre y voy a seguir haciendo siempre. Cualquier persona, cualquier colectivo de Cáceres, va a encontrar en este equipo de gobierno un aliado. Estamos en una sociedad abierta, donde la libertad tiene que manifestarse. No hay que tener ningún tipo de complejo. Soy del PP, pero porque sea del PP no quiere decir que no esté a favor del colectivo LGTBI, que me repugne la violencia machista y que no me manifieste cada día 25 en las escaleras del ayuntamiento contra ella. Lo he dicho en más de una ocasión: me he criado en una familia donde el único chico era yo y donde en ningún caso he visto comportamientos machistas, sino todo lo contrario. Mi padre me inculcó que por encima de cualquier otra cosa están las personas. Estar siempre rodeado de mujeres me ha hecho valorar de manera muy especial a las mujeres. Soy un fiel defensor de ellas y voy a estar siempre en contra de cualquier violencia. No me duele ni me avergüenza coger la bandera del colectivo LGTBI, al que están atacando, porque este ayuntamiento es de todos.