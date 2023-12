Raquel Preciados: «Voy a darlo todo por la Capitalidad, soy una mujer ambiciosa y podemos estar ahí»

Tras una legislatura como concejala de Ciudadanos, fue incorporada por el propio alcalde al nuevo equipo de Gobierno del PP debido a su perfil tan específico de especialista en Historia del Arte y Patrimonio. Como concejala lleva dos ejes estratégicos en una ciudad con sello Unesco, Turismo y Patrimonio, que además son motores económicos de los que dependen muchos empleos en Cáceres. Nacida en 1972, licenciada en Geografía e Historia (especialidades de Arte Antiguo-Medieval y Arte Moderno-Contemporáneo) por la Uex, lleva desde 1997 como técnico de arte de la Junta de Extremadura en museos, oficinas de rehabilitación... Ahora será ella la que deba tomar las decisiones sobre el Tercer Conjunto Monumental de Europa.

Los concejales de Turismo emprendieron hace tiempo una suerte de competición para ver quién da los mejores datos de visitantes. Cierto es que los números van a más… ¿Cuánto le queda a Cáceres para tocar techo?

No quiero ponerme límites ni fechas, pero sí retos. La hoja de ruta de la legislatura pasa, primero, por ir aumentando las pernoctaciones, y segundo, además de tener unos datos fantásticos en los puentes festivos, porque eso es matemática pura y así lo indican las estadísticas del INE, ir también creando determinadas marcas en el calendario anual que nos permitan tener picos que compensen los periodos más débiles. Como el verano, que debido al clima resulta difícil para el turismo de interior, del centro hacia el sur del país. Vamos a buscar experiencias y productos que permitan incrementar las cifras de visitantes. Estamos hablando de conseguir una estancia media anual de dos noches, aunque ya se ha mejorado bastante.

Las empresas del sector afirman que, una vez logrado un buen turismo, hay que afinar el perfil del visitante. ¿Hacia dónde?

Efectivamente, no solo hay que romper el techo de las pernoctaciones, también es muy importante la calidad del turismo y eso lo tenemos claro desde el equipo de Gobierno, trabajamos para ello. En principio, Cáceres debe llegar a todos los segmentos, tanto al que puede pasar un fin de semana en el camping como al que puede hacerlo en Atrio. Hemos de tener una oferta amplia y cubrir una demanda amplia. Pero hay determinados segmentos que están poco trabajados en la ciudad. Por ejemplo el turismo familiar, con niños, es un filón que está por explotar. También las visitas y experiencias en turismo geológico, tan demandadas por un alto porcentaje: en Cáceres tenemos el sinclinal, los yacimientos mineros… Es fundamental que trabajemos en estos y otros perfiles durante la legislatura.

¿Habrá guía de turismo familiar?

Cuando muchos llegan a la oficina de turismo, lo primero que preguntan es: ¿qué pueden hacer en Cáceres con niños? Hay oferta, pero no está recogida. Nunca se ha editado nada. Por eso tenemos en agenda explotar esa guía con rutas senderistas para conocer el patrimonio con itinerarios pensados para niños; visitas a la estufa fría, una experiencia inmersiva maravillosa que muchos cacereños desconocen; turismo de agua dulce con rutas verdes por el Guadiloba; cicloturismo; actividades de astroturismo… Por cierto que acabamos de presentar la primera guía institucional bilingüe de Cáceres, básica pero muy práctica y completa.

Hay un tipo de visitante que gasta 2-3 veces más que el resto: el congresista. Cáceres es objetivamente idónea para estos eventos, a falta del AVE. Tras la pandemia comenzaron a recuperarse. ¿Qué harán desde el ayuntamiento?

La Convention Bureau (oficina ‘Cáceres Ciudad de Congresos’, de colaboración público-privada) es fantástica y desde el minuto uno nos hemos puesto deberes en este campo, otro filón. Ya nos hemos reunido para diseñar líneas de trabajo. Les hemos ofrecido toda la infraestructura posible, además de las visitas guiadas oficiales y las recepciones de Alcaldía. Es que muchas de las convenciones están siendo muy especializadas, con un aforo multitudinario, a veces internacional, que come, se hospeda y visita Cáceres. Genera una economía circular que revierte en la ciudad y que sirve de transmisión oral para quienes no la conocen. Nos permite traspasar fronteras y ese techo yo también lo quiero romper.

Queda la gran asignatura pendiente: remontar los datos de turismo de lunes a jueves. Los congresos ayudan pero falta camino. Hoteles y restaurantes lo reclaman.

La gente de mediana edad está trabajando en días laborables, pero hay otro segmento de público formado por personas de edad más avanzada o de poder adquisitivo alto, que puede viajar entre semana. Para ellos hay que diseñar productos alternativos pero al mismo tiempo complementarios a los que funcionan en fin de semana. La agenda cultural de Cáceres concentra su oferta de viernes a domingo. Yo creo que una buena estrategia turística sería descongestionar esa agenda y hacerla más extensiva, más adaptada al público que se puede permitir el lujo de venir a lunes a jueves a la ciudad, con un buen plantel de actividades

A veces lo más fácil es lo más difícil. Dígame que va a solventar la falta de aseos públicos, la eterna demanda. Los guías no saben qué indicar a los turistas cuando llegan a la plaza desde los autobuses...

Sí, claro que se va a arreglar. Es una carencia de siempre, ahora agravada por la mayor afluencia de visitantes. Nos comprometemos a dar una solución, lo ha afirmado el alcalde. Se está valorando su ubicación en las zonas donde se concentran los turistas, en el triángulo entre Galarza, San Jorge y San Mateo para optimizarlos.

Cáceres comienza a ser un destino de cine. ¿Qué sabe de los próximos rodajes?

Un destino incuestionable desde que comenzaron las primeras películas como ‘El Tulipán Negro’. Sobre todo, ‘Juego de tronos’ y ‘La casa del dragón’ nos han promocionado a nivel mundial. Pero Cáceres también se está convirtiendo en un escenario en otros ámbitos. Recientemente, hemos autorizado la visita de cuatro famosas ‘instagrammer’ francesas con muchísimos ‘follower’, que han venido expresamente para hacer unas sesiones fotográficas en el conjunto histórico, y de otros ‘youtubers’ de éxito. Estos nuevos formatos, complementarios a los rodajes, nos permiten el mismo fin: que Cáceres esté en todos los medios. Por ello, nuestra estrategia de trabajo no consiste solo en facilitar todas las demandas que recibe la concejalía, sino también explorar otros formatos como las redes sociales, herramientas rápidas, de muchísima fluidez. Una imagen de Cáceres vale más que mil palabras. Es la imagen potente de Cáceres que debemos trabajar.

¿Vamos a dar la batalla por la Capitalidad? Queda un año para preparar la candidatura...

Yo voy a darlo todo por la Capitalidad 2031, soy una mujer ambiciosa y podemos estar ahí. No miro lo que vayan a presentar los demás. Tenemos unos ítems, unos bastiones espectaculares. Cáceres debe potenciar determinadas insignias que son únicas, que nos ponen muy por delante de otros candidatos, que son las que hay que vender, las que van a romper el techo de la candidatura. Luego la ciudad posee otras muchas cosas que deben acompañar a esas banderas. Yo tengo bastantes expectativas, estoy encantada con el proyecto.

Existe cierto recelo por una posible gentrificación de la parte antigua. En cuatro años, Cáceres ha pasado de 50 apartamentos turísticos a 346.

Los debates deben valorarse en sentido constructivo porque ayudan a reflexionar hacia dónde vamos. Hoy por hoy, en Cáceres no existe gentrificación, es una cuestión de puras matemáticas si calculamos la población y los usos de la ciudad histórica. Instituciones, templos, hoteles..., todo suma. La clave está en que hay que regular el funcionamiento de estos agentes dentro de un mismo escenario. La creación de los apartamentos resulta positiva, pero lo que no estamos haciendo, y debemos hacer, es aprobar una ordenanza municipal o bien una herramienta legislativa procedente de la Dirección General de Turismo, que no sea una utopía sobre el papel, y que nos permita regular dónde se pueden poner los apartamentos, cuántos y cómo se deben gestionar.

La muralla cuesta un mundo. La primera fase se retrasó por la polémica de los vencejos, la segunda (tramo de las torres Redonda y del Aver) está en los juzgados porque la empresa quiere resolver el contrato... ¿Qué está ocurriendo?

Cuando llegamos al Gobierno cacereño, nos encontrarnos con una demanda del ayuntamiento al Ministerio de Cultura en los tribunales por haberle quitado la cofinanciación para la fase 2. Eso llevó al ayuntamiento a tener que aportar todo el dinero de fondos propios, se intentó comenzar la obra y empezaron otros problemas con las aves y los vecinos, una concatenación que llevó a suspenderla. Cuando entramos nosotros tras las elecciones, nos topamos con una gestión anterior que no voy a valorar, pero tuvimos que asumir la responsabilidad. Además, se había producido una subida de los materiales, una serie de problemas y la negativa de la empresa adjudicataria a ejecutar el proyecto, es cierto que siempre dentro de un marco de diálogo. Nuestro personal jurídico entiende que la empresa tiene un contrato y unas cláusulas que le obligan a acatarlo, pero ahora pretende demandar al ayuntamiento. Estamos viendo en qué punto se puede resolver el asunto o si acaba en el juzgado. En medio de todas estas denuncias, nosotros no paramos, ya vamos adelante con la fase 3. Acabamos de sacar a licitación la redacción del proyecto y la dirección facultativa de obras entre la torre de Bujaco y la del Horno.

¿Se abrirá la torre de la Hierba? ¿Habrá más tramo transitable en esta parte de la muralla?

Lo que nos importa aquí son tres cosas: recuperar las torres, en mal estado de conservación por el sistema constructivo de tapial, que con el paso del tiempo tiene un deterioro muy agravante; tratar de hacer visitable la subida a la Hierba (el Horno ya está abierta); y en la medida en que sea patrimonialmente correcto y coherente, facilitar los pasos de ronda, de tal manera que aunque el tránsito no sea recto, y haya que subir y bajar en algunos tramos, no nos importa. En todo momento vamos a hacer una intervención muy respetuosa, conservacionista y sensible con la muralla, nada transgresora.

Ya tienen uso todos los palacios de la parte antigua a falta de Godoy, en obras para convertirse en un Hilton de cinco estrellas. ¿No es hora de hacer el casco histórico más accesible? El pavimento del adarve es una auténtica trampa. Estaba previsto iniciar su mejora con fondos ministeriales para las Ciudades Patrimonio...

Con este tema hay que ser muy prudente, y lo digo no ya como concejala, sino como técnico. El suelo de la parte antigua ciertamente se encuentra muy alterado. Y aunque está más que estudiado que carece de valor histórico, porque antiguamente había tierra, y aunque existe un informe que nos indica de antemano que cualquier actuación no alteraría la originalidad del suelo, porque no había trazado, eso no quiere decir que nosotros podamos meter una retroexcavadora y levantar la Ciudad Monumental a nuestro libre albedrío. Hay que hacer un estudio previo para ver las posibilidades según la morfología y la topografía, y qué tipo de suelo sería el más adecuado no solo para el tránsito del turista y del residente, sino también para favorecer la accesibilidad. Estamos trabajando en una ciudad histórica medieval con usos del siglo XXI, y no es fácil, porque no puedes pedir a los vecinos que vivan como en la Edad Media. En definitiva, el pavimento de la Ciudad Monumental debe formar parte del Plan de Gestión que estamos preparando y que nos indicará lo mejor.

Háblenos de ese Plan de Gestión de la Ciudad Monumental.

Son instrumentos de planificación que la UNESCO considera necesarios para los bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial. Marcan unos objetivos generales y unas acciones para la conservación, protección y difusión de este patrimonio. Nuestro plan será el encargado de sentar las bases del funcionamiento diario de intramuros y todo el entorno el casco viejo. Ya hemos abierto el concurso público por 82.000 euros para su elaboración. Este documento marcará las líneas maestras, las directrices que nos van a permitir saber cómo actuar en la parte antigua, cómo se deben compatibilizar los usos y establecer una serie de normas para actuar con coherencia, desde la legislación. Una herramienta que no caerá en un cajón, habrá que aplicarla en lo sucesivo. Por ejemplo, mucha gente me pide ahora opinión sobre los usos que se están dando a la plaza Mayor en Navidad, pues todo ello quedará definido en ese Plan de Gestión. Por tanto, también nos dirá qué tipo de suelo es el indicado para el casco histórico, lo que se puede hacer en una torre y lo que no... Va a venir a resolver todos estos debates. Y si no lo cumples, tendrás una sanción.

La plaza de Santiago no arranca. De un gasto inicial de 600.000 euros, el proyecto ganador del concurso de ideas pasó a 1,1 millones. Diputación y ayuntamiento buscan reducir costes y se comprometieron a financiar el resto...

Santiago es una iglesia espectacular, extramuros, un espacio con un potencial tremendo. Pero los eventos se concentran en el casco histórico y queda un poco olvidado. Por eso, todo lo que sea contribuir al tejido histórico y a la recuperación de estos elementos, con sensibilidad y con rigor, tendrá mi apoyo. También se deberá tener en cuenta, a la hora de actuar, que se trata de una zona muy utilizada por los vecinos.

¿Para cuándo más parkings disuasorios que permitan al visitante llegar a Cáceres sin sufrir un laberinto? ¿Cuándo estará el del solar de Iberdrola, en Vadillo?

Este es otro asunto que nos hemos encontrado de la legislatura anterior, pero no hay que verlo como algo exento, sino integrado en todo lo que se va a hacer en ese espacio. Estamos encantados con el proyecto del Museo del Madruelo, con el arquitecto que lo ha proyectado, porque al final vamos a llenar la ciudad de arquitectos muy tops, de proyectos muy excepcionales con nombres muy excepcionales, que no dejan de ser una seña de identidad. Al hilo de ello estamos trabajando en la zona, porque no tenemos la costumbre de que el turista venga por el Marco, por ese cordón verde maravilloso, la zona fluvial originaria que dio pie a la ciudad, y hay que facilitarlo, hay que ir actuando como una tela de araña.

¿Por qué fallamos en que el mundo se entere de que el primer arte rupestre está en Maltravieso?

A veces ha faltado desde las instituciones una mayor campaña de divulgación y debemos corregirlo. Creo que las cosas hay que sentirlas. El cacereño es el primero que debe abanderar que tiene un patrimonio prehistórico excepcional, sentirse orgulloso. Ha faltado crear esa conciencia, y se hace con pedagogía».

Tenemos el Museo Municipal reformado, pero cerrado desde hace ya demasiados años...

Lo visité nada más ser concejala. Estamos trabajando en ello. Existen dos problemas, uno de conservación que requiere una obra menor. Otro es la colección, embalada y descontextualizada. Hay que hacer un proyecto museológico y museográfico para decidir qué queremos contar y cómo. Tenemos ya el inventario».

¿Sigue adelante el proyecto de vaciado completo del Baluarte de los Pozos? Tiene financiación...

Es necesario, es un proyecto espectacular. Nos permitirá saber cómo era esta coracha en su cara interna, las reformas posteriores a su construcción almohade, los añadidos cristianos, y eso nos lo va a permitir la excavación arqueológica, una documentación excepcional para entender el recinto amurallado».