Cómo ‘no’ ver Cáceres en un día

¿Es posible ver Cáceres en un día? Hay decenas de propuestas en internet que lo afirman, hasta se atreven a organizarlo. La página ‘Recorrido perfecto por los monumentos imprescindibles’ propone un maratón de 10 lugares, sin olvidar besar los pies a San Pedro. Otra parece más comedida: ‘Qué ver en Cáceres en un día: 5 lugares fundamentales’. No faltan las que quieren acabar definitivamente con el turista: ‘15 lugares que ver en Cáceres capital en un día’. Luego están las realistas: ‘Qué ver en Cáceres en un día y no morir en el intento’. Y evidentemente, en todas ellas se anima a «repetir» la visita a la ciudad con más calma.

Como poder, se puede pasear deprisa entre palacios, templos y plazuelas, subir a un par de torres y entrar en la concatedral. Un día hasta da para comer tranquilos y echarse la siesta en el hotel. Pero eso no supone conocer Cáceres. «Decir que se puede ver en un día es una gran mentira. Ni se entiende su esencia, ni se disfruta la ciudad», explica Gema Méndez, diplomada en Turismo y miembro de la Asociación Profesional de Guías Turísticos de Cáceres. «No podemos olvidar que estamos en el primer Conjunto Monumental de España y tercero de Europa, después de Praga y Tallín. Todo el mundo habla de la necesidad de ver Praga con detenimiento, pero en Cáceres eso no se escucha y muchos turistas se están quedando sólo en los exteriores. Ver la ciudad no es bajar a la plaza, llegar a Santa María y subir a San Mateo, ¡usted se está perdiendo bastante!», subraya la profesional.

Una visita digna a Cáceres requiere incluir las dos juderías, y, sin ninguna excusa, el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, además del Museo de Cáceres con su excepcional aljibe tardorromano. Es necesario subir a las torres abiertas en la muralla almohade del siglo XII (Pozos, Horno y Bujaco, y próximamente Redonda y Aver), también a las que coronan los palacios (Cigüeñas, Carvajal) y los templos (Preciosa Sangre, Santa María, Santiago…). Hay iglesias, ermitas y palacios abiertos, más museos, fuentes históricas, plazuelas, parques y paseos con encanto.

Y menos en dos horas

«Es importante transmitir que únicamente con el recorrido de los guías no se conoce la ciudad. Nosotros explicamos lo más importante en un máximo de dos horas porque resulta difícil que un grupo te preste atención durante más tiempo, pero eso no quiere decir que no haya más que ver o hacer, podríamos estar seis, ocho horas hablando…», puntualiza Gema Méndez. Por ello, los guías están siempre abiertos a asesorar sobre cómo continuar la visita a Cáceres. Ellos mismos han colaborado con el ayuntamiento en la creación de las Rutas Innovadoras, que profundizan en la historia y el patrimonio de forma más pausada: ‘Santiago y los arrabales’, ‘Cáceres y sus miradores’, ‘Cáceres y sus personajes ilustres’, ‘La relación entre Cáceres y América’ o ‘La heráldica de Cáceres’, ciudad de los mil escudos.

Pero además, tienen bastante atractivo los espacios que han sido escenarios durante los últimos años de rodajes de series como ‘Juego de Tronos’, ‘La Casa del Dragón’, ‘Isabel’, ‘La Catedral del Mar’, ‘Inés del Alma Mía’, ‘Invisibles’ o ‘Still Star-Crossed’. «Han puesto de moda Cáceres», afirma la guía. Luego está la restauración, muy bien considerada en el resto del país tras el buen sabor de boca que dejó la Capitalidad Gastronómica en el año 2015. Hay restaurantes de todo tipo a elegir, que basan buena parte de su carta en la despensa extremeña.

Recursos que poco a poco van subiendo la estancia del turista en la ciudad hasta lograr en 2022 una media de 1,7 días. El objetivo de momento está en las 2 noches. Para ello hay que ampliar aún más las opciones del viajero en Cáceres.

Una baza cultural velada

«Y sobre todo, debemos poner en valor la oferta de cultura y ocio, que es muy amplia», apunta Gema Méndez. Comenzando por esa ‘Ciudad de Festivales’ (Womad, Extremúsika, Irish Fleadh, Blues, Jazz, Horteralia…) que fue la etiqueta de Cáceres en Fitur. Pero también divulgar «la fuerza de la programación del Gran Teatro» y eventos de peso como el Festival de Teatro Clásico, que cada mes de junio supone el arranque de los grandes certámenes dramáticos del país, y en el que se producen algunos de los estrenos de cada temporada.

«Todavía no exprimimos nuestra oferta cultural, y tiene mucho potencial», matiza la profesional, quien además recuerda que se trata de una oferta idónea para el turismo a partir de los 30 años, «justo el que necesitamos si queremos aumentar las pernoctaciones». «A partir de esa edad la gente comienza a tener ingresos --precisa--, y a la mayoría le gusta invertir el dinero en viajar, porque ya no se ve como ocio, sino como una inversión para aprender». De hecho, Gema Méndez considera que habría que crear un programa de viajes con descuentos, una especie de Imserso de edades más adelantadas, «porque a la gente le encanta conocer otros destinos, ya sea turismo cultural, religioso o de naturaleza, y ese movimiento genera mucha actividad».

Cáceres también quiere desarrollar su Guía de Turismo Familiar para convertirse en una ciudad ‘family friendly’ (concepto muy desarrollado en Europa), porque hasta ahora no ha explotado ni mucho menos sus posibilidades para niños. La Concejalía de Turismo proyecta poner en valor la Estufa Fría (jardín cubierto con medio millar de especies de todo el mundo), Valdesalor como zona de esparcimiento y atractivos acuáticos, la Ribera del Marco una vez se acometa la reforma, el Pozo de la Nieve, las rutas en bici por ermitas, castillos o puentes, y actividades de astroturismo en el planetario natural que es Cáceres. Con esta oferta, las familias probablemente ‘no’ vean la ciudad en un día.

«Tenemos vuelos en parapente, tenemos zonas próximas de kitesurf, tenemos spa… Cáceres dispone de todo, solo hay que ofrecerlo al visitante», concluye Gema Méndez, quien recuerda que además llega ahora el mayor reto: la lucha por el título de Capital Cultural Europea en 2031. Entonces harían falta varias jornadas para exprimir el cúmulo de actividades. La carrera arranca en 2025.