Altercados en el Extremúsika de Cáceres: La Junta sostiene que sólo se registraron cinco llamadas al 112 durante el festival

Los altercados violentos que se registraron en la última edición del Extremúsika en Cáceres, en octubre de 2023, todavía colean. Las denuncias interpuestas recogen un parte de lesiones supuestamente infringidas por los vigilantes privados, que contrató la promotora de este macro evento, durante el altercado que se saldó con, al menos, 15 heridos y varios expulsados del recinto (en el ferial cacereño) que congregó a más de 80.000 personas durante sus tres jornadas.

Ese altercado se registró el sábado, 14 de octubre, (la jornada más multitudinaria y en la que actuó el cabeza de cartel, Quevedo; aunque se produjo durante el concierto de Talco), en el que tuvieron que intervenir antidisturbios de la Policía Nacional y agentes municipales para informar a las personas heridas sobre su derecho a interponer denuncias.

Petición de Unidas

Mientras las denuncias siguen su trámite judicial (hay diligencias abiertas), la diputada regional de Unidas por Extremadura Nerea Fernández ha preguntado en la Comisión de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Asamblea de Extremadura por este asunto. Y ha instado a que se investigue o que al menos se pidan explicaciones por la supuestas agresiones y abusos de la seguridad privada que contrató el festival. El secretario general de Interior, Emergencias y Protección Civil, Fernando Manzano, ha explicado que no pueden actuar, porque no han tenido notificación de los hechos y añaden que la seguridad privada es responsabilidad de la empresa promotora.

Fernández ha destacado a el Periódico Extremadura que "yo fui testigo y me subí a la valla para ver cómo les pegaban palizas a algunos asistentes", en referencia a los asistentes que "fueron arrastrada desde la zona del público en los conciertos detrás de las vallas, para propinarles palizas". La diputada de la formación morada subraya que resultaron heridas 15 personas, "varias de ellas tuvieron que acudir al hospital, con brechas en la cabeza; dos de ellas terminaron inconscientes y tuvieron que ser atendidas in situ por Cruz Roja, y después ser trasladadas a los centros hospitalarios".

"Varias personas agredidas tuvieron que acudir al hospital, con brechas en la cabeza; dos de ellas terminaron inconscientes" Nerea Fernández - Diputada regional de Unidas por Extremadura

"Entendemos que es un hecho bastante serio, hay varias denuncias interpuestas y, de hecho, la Policía Nacional recogió que la mayoría de las denuncias que recibieron durante el fin de semana del Extremúsika, se debieron a esta actuación de los guardas de seguridad" privados. "Extremúsika es un festival financiado con dinero público, que es muy importante para la ciudad de Cáceres y es uno de los festivales más grandes que hay en Extremadura, por lo que queremos ver si se van a pedir explicaciones" a los promotores, "y si se va a intentar que para la próxima edición no se contrate a esta empresa como seguridad privada".

La Junta, sin notificación

Al respecto, Manzano ha respondido que el Extremúsika conlleva, por sus dimensiones, la contratación de seguridad privada, pero "con quién contrata o no contrata la seguridad privada es una cuestión del promotor; no es una cuestión de la Administración". Y añade que el control del interior "lo debe hacer la seguridad privada, conforme al plan de autoprotección". A día de hoy no nos consta ninguna incidencia a nivel administrativo. Y si la hay a nivel judicial, no tenemos conocimiento, ni tenemos por qué tenerlo. Tampoco tenemos conocimiento por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad de ningún tipo de alteración que afectara al plan de autoprotección".

"A día de hoy no nos consta ninguna incidencia a nivel administrativo. Y si la hay a nivel judicial, no tenemos conocimiento, ni tenemos por qué tenerlo" Fernando Manzano - Secretario general de Interior, Emergencias y Protección Civil

Incidentes

Además, Manzano ha destacado el bajo número de incidentes en un macro festival de estas carecterísticas y "con respecto a la altísima participación de personas". Y señala que las llamadas al 112 de la Comunidad Autónoma durante los tres días de festival "fueron cinco llamadas telefónicas. Y durante esa madrugada concreta", en referencia la jornada del sábado grande, "sólo se registraron 2 llamadas; sin referencia alguna a esos disturbios". Por lo que ha insisitido en que las "incidencias oficiales que tenemos registradas son ninguna a ese respecto".

La diputada de la formación morada califica de "vergonzosas" las declaraciones de Manzano, puesto que "ya tienen constancia de que hay demandas en el juzgado de Cáceres".