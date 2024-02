La Junta propondrá a Hacienda otra ubicación para el parking del parque del Príncipe en Cáceres

La Consejería de Infraestructuras confirmó este martes, a preguntas de este diario, que planteará al Ministerio de Hacienda otra ubicación para el estacionamiento inicialmente previsto en el parque del Príncipe con la ampliación de la plataforma que está abierta desde 2006. Lo que hará la consejería, que es la que gestiona los fondos europeos de esta obra, es trasladar al ministerio la alternativa planteada por el ayuntamiento y que está «más alejada de la zona de bajas emisiones». Por parte del ayuntamiento no se especificó este martes qué emplazamiento alternativo es el que propone dado que antes se tiene que pronunciar el ministerio. La consulta a Hacienda se hace para que verifique si se puede financiar con los fondos europeos.

El ayuntamiento ya tiene adjudicada la obra de la ampliación del aparcamiento del parque del Príncipe. Pero el pasado día 8 desde el gobierno local se anunció que se replantea la realización del estacionamiento para no restar espacio al parque, además hay una demanda ciudadana para que no se haga. La condición que pone el gobierno local es que no se pierda el millón que se tiene concedido para la realización de esta intervención. En cualquier caso, desde la consejería se recordó este martes que la obra tiene que estar terminada y justificada en diciembre del próximo año. El concejal de Infraestructura, Víctor Bazo, comentó este martes que el ayuntamiento sigue trabajando con la Junta para que la inversión no se pierda y se pueda destinar «a otro proyecto similar en otro lugar».