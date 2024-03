El parking del parque del Príncipe de Cáceres se judicializa

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Cáceres ha admitido a trámite el recurso presentado por la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex) contra la resolución de la alcaldía en la que se autoriza el gasto para la construcción de la ampliación del parking del parque del Príncipe. Con esta decisión se judicializa un proyecto que tiene el rechazo de parte de la ciudadanía, en el movimiento Defensa del Parque, y cuya ejecución está pendiente de si finalmente se confirma el anuncio del gobierno municipal de que se aparcará su ejecución.

La decisión del juzgado se conoció por el gobierno en la junta local que se celebró el pasado 23 de febrero. La decisión del ejecutivo municipal fue personarse en este procedimiento, también lo ha hecho la unión temporal de empresas (Ute) a las que se adjudicó la obra, que está formada por las empresas Santano y Boymosa.

La resolución recurrida es de la alcaldía y en la misma se autoriza el gasto de 938.113 euros para la licitación del proyecto y ejecución de la obra. En la resolución se indica que en el presupuesto del ayuntamiento para 2024 se deberá incorporar la parte de la cofinanciación municipal, que es del 26% de la actuación. El resto se financia con fondos europeos.

Uno de los fundamentos del recurso ante el juzgado presentado por Adenex es que la ampliación del aparcamiento en superficie incumple el Plan General Municipal (PGM) de urbanismo, dado que la normativa urbanística no permite la ejecución de un aparcamiento en un parque y tampoco entraría entre los usos auxiliares permitidos en un espacio verde.

La intención del gobierno local, según se anunció hace un mes, es la de anular este concurso y su adjudicación, indemnizando a la Ute adjudicataria, pero no se concreta. Lo que sí se ha hecho ya es plantear al Ministerio de Hacienda una ubicación alternativa para el aparcamiento para no perder los fondos europeos. El movimiento ciudadano Defensa del Parque también insiste en que la obra incumple el plan. Sin embargo, en el pliego técnico del concurso se indicaba que no es incompatible con el plan.