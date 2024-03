Habla Blanca Vivas, alcaldesa de Hinojal: «Es un duro golpe para mí, para la familia y para todo el pueblo»

Blanca Vivas es la alcaldesa de Hinojal y J. M. L. es el alguacil del ayuntamiento. Apenas 3 metros separan su puesto, en el acceso principal del consistorio, con la entrada al despacho de alcaldía. Es una persona a la que estaba acostumbrada a ver a diario, y esto hace que la detención del empleado sea «un duro golpe para mí como alcaldesa, para la familia y para todo el pueblo», según señaló a este diario la regidora hinojaliega.

«Esto es un jarro gigante de agua fría. Ya teníamos bastante con la desaparición de Vicente, pero no podíamos esperar que pudiera ser alguien del pueblo nunca porque aquí estamos todos acostumbrados a llevarnos bien», indicó Vivas sobre la situación que está viviendo esta pequeña localidad de apenas 400 habitantes.

Sobre el paradero de Vicente, la alcaldesa no tiene constancia de los avances de la investigación: «Mi sensación es que la Guardia Civil no ha podido averiguar mucho. Y si lo ha hecho, no lo ha dicho. Lo cierto es que la familia está muy agobiada porque el tiempo va pasando y las esperanzas de encontrarle con vida van bajando. Solo queremos que pase esto cuanto antes y se esclarezcan los hechos. También quiero agradecer al subdelegado del Gobierno en Cáceres por ponerse en contacto conmigo para mostrarme su apoyo».

Entre ‘Tente’, como era conocido en el municipio, y el detenido había una relación cordial, pero simple. «No había ningún vínculo, ni siquiera eran amigos. No sé qué indicios tendrá la Benemérita, pero tampoco eran enemigos. Simplemente, eran dos personas que se aprovechaban el uno del otro. Compartían aficiones en común, como los toros, y Vicente no tenía carné de conducir, por lo que le llevaba a todos los sitios. Vicente le pagaba la gasolina y la entrada para los toros. Ya está».

La sensación que tiene Vivas es de estar viviendo una pesadilla: «Solo queremos que esto pase cuanto antes. Me encantaría que todo esto fuera una equivocación, que no tuviese nada que ver».

«Desde el día de la desaparición, J. M. L. estuvo siempre muy pendiente de todos los avances de la investigación. Hablaba y decía que seguro que se lo habían llevado y estaba por ahí por Cáceres. O se ha ido en el autobús de línea y le han hecho algo porque siempre llevaba mucho dinero en la cartera. Hemos pensado siempre que la cosa no procedía de aquí, lo último que pensábamos es que pudiera ser él quien lo hizo», precisó Vivas.

Como consecuencia de la detención, Hinojal no celebrará finalmente el encuentro de mujeres que iba a tener lugar este sábado en el municipio. Más de 400 personas de la Mancomunidad Tajo-Salor estaban citadas en el municipio.