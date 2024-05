¿Qué tienen en común la aspirante mallorquina de Masterchef, la cocina asiática y Cáceres?

Pilar Moncayo Real es la aspirante mallorquina de Masterchef 12, conocida por ser madre de seis hijos. Dejó su trabajo de dependienta en una tienda de reconocida marca española para embarcarse en la aventura de los fogones.

Ella misma ha contado que su infancia no fue nada fácil, porque le tocó ejercer de madre para sus siete hermanos. Al principio Pilar parecía quedarse rezagada en sus cocinados de guisos frente a sus compañeras pero en las siete semanas que lleva en el programa de la 1 de TVE ha demostrado una gran evolución. Sin embargo, este lunes pareció verse superada en una prueba que la podía haber llevado a la eliminación.

Los concursantes tuvieron que adivinar primero los ingredientes de una sopa tailandesa y luego cocinar con las que hubieran adivinado. Pilar recordó sus orígenes humildes y la falta de preparación en comparación con sus contrincantes. Y reveló una anécdota de su luna de miel que se ganó el corazón de todos, incluido el jurado y el invitado Gonzalo Miró.

"Me siento chiquitita, soy inexperta en todo esto, no tengo viajes, no tengo cultura. Mi viaje de novios fue a Cáceres a ver a mi abuela", confesó. Y puede que sus ancestros sean los que consiguieran que subiera finalmente a la galería salvándose una semana más. Se confiesa amante del baile. Quién sabe si en la próxima semana se arrancará por el Redoble...