Una vuelta al ruedo que ha durado 9 años

Acabó con Lances de Futuro y vuelve con Lances de Futuro. Han sido nueve años entre el final de una etapa y el inicio de la otra y se sale y se regresa con la misma empresa. No es que no haya pasado nada en este tiempo, sino que por medio hubo una derrota del gobierno local en el pleno de la corporación a cargo de la oposición, algo poco habitual, ya que con los presupuestos, cuando se sabe que no se aprobarán, lo que se hace es no presentarlos para evitar una votación en contra; y también hubo una sentencia que frenó una aportación que el ayuntamiento pretendía dar a un empresario taurino ‘por la puerta de atrás’ y por medio de un convenio con una entidad bancaria. En su resolución, el juzgado de lo Contencioso Administrativo cuestionó la fórmula que empleó el ayuntamiento para poder dar una aportación al empresario taurino (Socar de Toros para el festejo que se celebró en la feria de 2018) por ser una subvención «fuera de los cauces legales».

Fue a finales de 2015 cuando Lances de Futuro renunció a la prórroga del contrato para la explotación de la plaza de toros, podía haber seguido dos años más, entonces la subvención que ofrecía el ayuntamiento era de 25.000 euros. Esta empresa se presentó al concurso que se convocó en 2016, en esta licitación la aportación local se incrementó hasta los 40.000 euros, pero fue precisamente ese aumento el que llevó a que todo se paralizase. Y ahora, nueve años después, es la misma empresa, Lances de Futuro, la que se hace con el concurso para la explotación de la plaza y percibirá una aportación municipal de 39.980 euros, no llega a los 40.000 al haber reducido la empresa en veinte euros la cantidad que ofrece el ayuntamiento. Se vuelve a la misma situación tras una vuelta al ruedo que ha durado nueve años.

La plaza de toros se explotó directamente por el ayuntamiento hasta 1996. A partir de entonces se ha gestionado con contratos de explotación adjudicados por el ayuntamiento a empresarios taurinos. Este ciclo se interrumpió con la anulación del concurso que se convocó en 2016. Fueron veinte años con cuatro empresas. Dos años después hubo otro intento que no resultó, el concurso quedó desierto y se convocó sin que el ayuntamiento ofreciese una aportación o subvención. Y así hasta la licitación de este año, de la que esta semana ha habido una propuesta de adjudicación a la oferta de Lances de Futuro, que en unas semanas firmará el contrato para explotar la plaza esta temporada con la posibilidad de una prórroga un año más.

Los nombres de los carteles de los dos festejos que organizará la empresa se conocerán veinte días antes del fin de semana de la feria de San Fernando. En el estudio de viabilidad de este contrato para la celebración de dos festejos, el ayuntamiento calcula que los gastos de una temporada ascenderán a 271.996 euros, de los que los costes de los toreros, rejoneador, toros y caballos se cuantifican en 230.000 euros. Los ingresos se calculan en 231.900 euros, motivo por el que el ayuntamiento ofrece la subvención de 40.000 euros para que las cuentas cuadren. La empresa no ha hecho públicos sus números. Solo que irá al mínimo del pliego (dos festejos en la feria de San Fernando) , que no bajará los precios de las localidades (se ajustará a los que se establecen en el pliego técnico del concurso) y que cogerá casi la totalidad de la aportación que pone el ayuntamiento.

Habrá toros en San Fernando, volverán tras cuatro ferias sin festejos (realmente han sido tres, en 2020 estaba la pandemia). Fue un compromiso en su programa electoral del gobierno local y también de su ‘socio prioritario’, Vox, que el viernes denunció el estado de abandono de la plaza. Ahora el gobierno, que ya ha iniciado las labores de mejora, tiene menos de dos meses para adecentar el recinto.

Suscríbete para seguir leyendo