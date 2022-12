Impresionante final de temporada para la karateca extremeña Paola García Lozano que se acaba de proclamar campeona de la final de la Liga Nacional de Karate Iberdrola en categoría absoluta en kata femenina con sólo 16 años, imponiéndose a las mejores karatecas de España de su disciplina y logrando el título de ‘Grand Winner’ de la temporada en Liga Nacional al ser la que más puntuación ha tenido del ranking absoluto. Ello viene acompañado de otro título de campeona de la Liga Nacional en su categoría natural, la junior, donde también se impuso a todas sus rivales el viernes.

Ha sido un broche de oro a una temporada fabulosa para la karateca de Almendralejo. «He tenido unas sensaciones magníficas en esta final absoluta. El viernes estuve bien, pero sentí que me faltaba algo y en la final absoluta he podido dar mi mejor versión. Estoy muy feliz con este 2022. Por todo. Por sensaciones, por crecimiento, por el trabajo de todos los componentes de mi equipo y por la gente que me apoya y a la que he podido brindarle mi máximo esfuerzo».

Paola cierra un 2022 inolvidable. Campeona de la Liga Nacional de Karate absoluta y junior, campeona del Europeo junior, subcampeona del mundo de su categoría, ganadora de rondas de Liga Nacional, brillante con la Selección Española, número uno del ranking mundial junior y, lo mejor, un futuro por delante prometedor. «Ha sido un año mágico e intenso. Ahora toca descansar bien y pensar en el 2023. Todavía tenemos margen», dice orgullosa la supercampeona.