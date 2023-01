Fatídico tercer cuarto para el Cáceres

No pudo Cáceres Patrimonio de la Humanidad romper su mala racha en A Coruña en un encuentro en el que plantó cara al rival e incluso llegó a ir por delante al descanso (39-42), pero un pésimo tercer cuarto a nivel defensivo le dejó prácticamente fuera de batalla (71-57). Lo intentaron pese a todo los de Roberto Blanco, que a dos minutos del final solo perdían de cinco puntos, pero Leyma Coruña tiró de oficio (95-87).

Cáceres sabía que no debía dar ventaja alguna al rival y desde el pitido inicial planteó una sólida defensa. Mientras, Cepukaitis y Rodríguez castigaban el aro contrario y colocaban el 0-4 en el luminoso. Ngowo, con un 2+1, inauguraba el marcador local y el partido entraba en una fase de intercambio de canastas, aunque Cáceres daba la sensación de sentirse más cómodo que un Coruña incapaz de hacer su juego y mover el balón con velocidad al que salvaban sus individualidades (8-8).

Los extremeños seguían defendiendo con todo y una buena recuperación de balón les permitía colocar el 8-13. Pero Leyma Coruña acabó encontrando el camino. La defensa gallega se imponía ahora con claridad y los extremeños estuvieron mas de 3 minutos y medio sin ver aro, encajando un parcial de 12-0 que daba alas a los locales (20-13, minuto 7). Bracey rompía la sequía cacereña y en la recta final del cuarto cuatro tiros libres volvían a meter a los de Blanco en el partido (26-21).

Ya en el segundo cuarto, Cáceres recuperaba la confianza ante un Leyma Coruña que uno acababa de encontrar su sitio. Bracey se convertía en una auténtica pesadilla para la defensa local y con sus siete puntos consecutivos y el buen hacer defensivo de sus compañeros devolvía la igualdad al marcador (28-28, minuto 12).

La zona de Cáceres le generaba ahora muchos problemas a Leyma Coruña que, aunque respiraba gracias a un triple de Barrueta, seguía mostrándose incapaz de salir de la presión. Olaizola puso a los extremeños de nuevo por delante mediado el cuarto (31-36), pero cuando parecía que peor estaban los locales, un nuevo triple cortaba la escapada de los extremeños, que acusaban, además, las rotaciones y veían como Leyma Coruña recuperaba cierto equilibrio en su juego y conseguía ir reduciendo diferencias hasta colocarse 38-40.

Paraba el partido Roberto Blanco a 1:41 para el descanso, quería que los suyos recuperasen la intensidad defensiva. Y lo hicieron. Leyma solo fue capaz de anotar un tiro libre de ahí al final del cuarto, pero tampoco Cáceres conseguía ahora encarar el aro contrario. Aún así, una canasta de Lafuente permitía a los visitantes llegar al descanso 3 puntos arriba (39-42).

PÉSIMOS MINUTOS

Los extremeños estaban haciendo lo impensable, pero la magia se rompió en el tercer cuarto. Leyma Coruña puso toda la carne en el asador, metió no una, si no dos marchas mas a su juego y desde el inicio arrolló en la pista. Cáceres no conseguía ahora escapar de la presión local, perdía numeroso balones, fallaba lanzamientos demasiado forzados y permitía a los locales dar la vuelta al marcador e menos de un minuto y medio (47-42).

Un tiempo muerto de Roberto Blanco parecía surtir el efecto deseado y a la vuelta los extremeños se metían de lleno de nuevo en el partido (49-48). Los gallegos se desesperaban. Ni siquiera Ngowo y Font conseguían marcar diferencias y a falta de 4:40 para el final del tercer cuarto era el técnico local el que pedía tiempo muerto (55-53). La charla y los cambios promovidos por el preparador de los gallegos no pudieron ser mas efectivos. Leyma Coruña volvió a la pista como un equipo completamente nuevo, con una intensidad que no había mostrado durante los 25 minutos anteriores y haciéndose con el control absoluto del partido. Cáceres desapareció. Los de Blanco apenas conseguían dar dos pases consecutivos y se vieron arrollados por el juego de los locales, que firmaban un parcial de 16-0 y dejaban el choque prácticamente sentenciado a falta de 11 minutos para el final del partido (71-53).

Pero Cáceres no estaba dispuesto a rendirse en absoluto. Los visitantes se aprovecharon quizás del exceso de confianza del cuadro gallego, que se relajó con el 75-57 a 8 minutos del final. Y a punto estuvieron de conseguirlo, con paciencia y buen hacer para colocarse a solo 5 puntos a 1:47 para la conclusión (87-82). Solo entonces Leyma Coruña recuperaba la intensidad en su juego para rematar el encuentro y dejar sin premio a los cacereños.