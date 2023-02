El Don Benito se aferra a la vida. Tras ganar al Leganés B por 1-0 gracias a un gol de penalti de Borja Domingo, el cuadro rojiblanco se acerca a la salvación, que vuelve a situarse a cinco puntos de distancia tras un partido en el que los dombenitenses fueron superiores a su rival, sobre todo en la segunda parte.

El inicio del partido prometía emociones fuertes entre dos equipos obligados a sumar puntos para acercarse a la salvación. Sin embargo, sorprendió ver cómo poco a poco los dos equipos apostaban en demasía por un juego directo al estilo pelotazo que no pareció beneficiar lo más mínimo a ambos. De hecho, hasta que no bajaron el balón al piso no se empezaron a ver llegadas de unos y otros.

La primera llegada del Don Benito hacía presagiar una primera parte similar a la de siete días antes ante la Segoviana, pero nada más lejos de la realidad. El centro del canario, que generó serias dudas entre la defensa visitante, fue lo más destacado del inicio del encuentro para los locales. El filial pepinero, poco después, avisaba con una contra finalizada por Molina que acabó con un remate cruzado sin peligro sobre la portería de Sebas Gil.

Precisamente fue Sebas Gil el que se vio envuelto en una falta de entendimiento con Guijarro unos minutos después a la hora de despejar el balón. Ante esa indecisión de unos y otros se entrometió Alberto Salido, que casi adelanta los suyos, aunque afortunadamente Sebas Gil estuvo atento para desbaratar la ocasión en el momento más oportuno. Esa ocasión hizo que surgieran algunas dudas en el Deportivo, al que le costaba generar peligro, pero sobre todo trenzar varios pases para llegar a zona de peligro. En esas, de nuevo el Leganés B aprovechó un balón a la espalda de la defensa para generar la ocasión más clara de la primera media hora. De nuevo fue Salido el que regateó a Guijarro y cruzó un balón que se marchó rozando el palo.

Pero lo mejor aún estaba por llegar cuando Christian se llevó por delante a Borja Domingo en un centro y el árbitro pitó penalti. El delantero, que asumió la responsabilidad, adelantó a los suyos desde los 11 metros justo antes del descanso para cambiarle la cara al Don Benito.

Mejor en la segunda parte

En la segunda parte el Don Benito estuvo mucho mejor que en la primera, algo que tampoco era muy difícil. Aún así, amenazó primero el Leganés B de sus intenciones de ir a por el empate con una buena llegada de Rodrigo por la banda izquierda y ante el que no llegó nadie al remate por muy poco. Aunque quizás fue esa llegada la que hizo despertar rápido al Deportivo Don Benito. De hecho, muy poco después fue Revilla el que hizo emplearse a fondo al portero rival con una buena estirada tras un fuerte golpeo desde la frontal del área. Y unos minutos después Borja Domingo casi sentencia el encuentro al cazar un balón muerto dentro del área, pero su remate lo atrapó el portero in extremis.

Y no contentos con esa nueva ocasión, el Deportivo tuvo otra más que clara cuando el centrocampista Marckus estrelló el balón en el palo tras aprovechar un revuelo dentro del área para mandar el balón a la madera para desesperación de la parroquia local, a la que le sobrevolaban los fantasmas de días pasados ante la falta de acierto de cara a puerta.

El partido dio un vuelco cuando a falta de poco más de un cuarto de hora para le final el Leganés se quedaba con uno menos por expulsión de Rodrigo, que vio roja directa por una dura entrada ante un jugador rojiblanco. A partir de ahí el Don Benito supo gestionar bien el paso de los minutos y apenas sufrió en los minutos finales para llevarse su segunda victoria del curso en casa. Los rojiblancos se medirán el próximo domingo al Coria lejos del Vicente Sanz, donde buscarán un nuevo triunfo que les meta definitivamente en la pelea directa de la salvación.