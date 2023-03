El Azuaga: de la desaparición al sueño del ascenso en sólo seis meses

Era una noche de verano en pleno mes de septiembre cuando prácticamente se daba por perdido a un club que había despertado alegrías y simpatías en los últimos años como era el Azuaga. Una nefasta gestión y una deuda, no excesiva, pero sí con descaro, habían lastrado la inscripción del equipo en la categoría de Tercera. Pero Azuaga es de esos pueblos donde el fútbol tiene una importancia capital. Eso, se tiene o no se tiene. Y en la Campiña Sur, Azuaga lo tiene. Aficionados, vecinos, empresas y hasta el mismo Ayuntamiento de Azuaga se tiraron al barro para recaudar fondos y que el club no abandonara la competición. Se consiguió, pero lo que nadie se imaginaba era que apenas seis meses después, el equipo estaría a un paso de lograr un histórico ascenso a Segunda Federación.

«Esto es algo que ni podíamos imaginar. Aquel 7 de septiembre, el pueblo se volcó y vimos que con trabajo e ilusión, podemos. Estamos disfrutando de algo muy bonito este año», relata David Blanco, presidente del Azuaga. De la deuda de 27.000 euros que en verano amenazaba la supervivencia del club, ya se ha cubierto casi el 80%. Apenas quedan por pagar unos 4.800 euros, la mayoría a jugadores que ya no están en la plantilla, pero que aceptaron cobrar lo adeudado en plazos. «Y eso nos permite estar al día con la plantilla actual y no debe un euro de lo de esta temporada». El Azuaga es líder, y aunque esta semana cedió un empate en Jerez, ha tomado un punto de ventaja a su gran rival, el Llerenense, al que le están temblando las piernas en los últimos encuentros. Los de José Miguel Ramos han ganado 13 de los últimos 15 partidos. Una racha bestial que los ha llevado al liderato y, a ojos de la mayoría de equipos, máximos favoritos para lograr ese ascenso. Hay quien se pregunta que si ascender sería un problema para este Azuaga. La respuesta la da el presidente:«nosotros no podemos renunciar ahora a nada. La verdad es que no hemos podido pensar en nada más que jugar partido, pero desde luego, ahora que estamos ahí, lo vamos a pelear al máximo. Hemos logrado crear este año una masa social muy importada. No bajamos de 750 personas cada domingo en nuestro estadio. Si por algún casual lográramos el ascenso, creo que estamos preparados para poder jugar en esa categoría, siempre sin derroches y con buena gestión. Este año hemos aprendido de ello». El Azuaga ha dado una lección de saber reponerse a un momento crítico. A base de ilusión, gestión, y sobre todo, corazón.