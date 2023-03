Primero, el City se puso a correr. Luego, secuestró el balón. Y después encontró, al fin, a Haaland, algo que no había sucedido en Alemania donde vivió desconectado del prodigioso delantero. Pero camino de los cuartos de final de la Champions sí detectó la majestuosa figura de ese nueve moderno, lleno de potencia física, a la vez que irradia, quien lo iba a decir, delicadeza técnica. El Leipzig ni vio a Haaland, capaz como fue este de firmar tres goles en apenas 23 minutos. Tres que fueron cinco en 35 minutos con una imponente goleada del equipo de Guardiola.

El 1-0 llegó de penalti, un penalti vía VAR que solo existe en el fútbol moderno porque el ojo humano es incapaz de otear que el cabezazo de Rodri había tocado - ¿realmente lo tocó? - en el brazo de Hendrichs. El 2-0 fue una jugada que retrata la voracidad de Haaland. Presionó a Blaswich, el asustado meta del Leipzig, que se sacó la pelota de encima sin saber que volvería de forma inmediata con un despeje-pase de Akanji al noruego, quien asistió a De Bruyne, cuyo inmenso zapatazo repelió el larguero con la pelota sobrevolando la nevada noche de Manchester.

¿Quién cazó ese balón? El mismo que había provocado el error alemán. O sea, Haaland. La noche tenía buena pinta para el noruego. Pero lo mejor estaba aún por llegar. Pasaba por el área alemana para firmar el 3-0 aprovechando un gran cabezazo de Rúben Días.

Estaba ansioso el City. Ansioso y hambriento como demostró con un furioso arranque de la segunda mitad en la que Gundogan se coló en la noche europea grande de Haaland. Fue un simple paréntesis porque el noruego no estaba para bromas, empeñado como estaba en emparentarse con Messi. Y lo hizo. ¿Cómo? Muy sencillo. Dos tantos más.

Cinco goles en 35 minutos

Una exhibición de potencia, colocación, intuición – el balón le busca a él – y, sobre todo, contundencia. Ocho remates a puerta, cinco goles. Una noche histórica e inolvidable porque el fútbol asistió a un acontecimiento casi sobrenatural. Ver a un delantero que firma cinco goles, con la izquierda, derecha, cabeza…, en poco más de una hora porque Guardiola, consciente del tesoro que tutela, lo sacó del campo y lo metió en la urna.

No es lo que hizo sino cómo lo hizo. No es la rebelión futbolística que demostró Haaland sino que no se le adivina límite alguno a su fútbol galáctico. En Alemania no tiró ni una sola vez a puerta, quedando el City a la intemperie con aquel empate (1-1). Un empate del que nadie se acuerda ya porque Haaland, que marcó cinco goles en apenas 35 minutos, ofreció una noche para el recuerdo, a la que se quiso unir De Bruyne con el séptimo tanto citizen. Otra maravilla que llevó en este caso la firma de Kevin de Bruyne.

Parecía fútbol ficción lo de Haaland. No, no lo era. Es el futuro. Perdón, el presente. Es Haaland. 36 partidos con el Manchester City. Y lleva 39 goles.